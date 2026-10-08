'Valle Salvaje', avance capítulo 503 del viernes 9 de octubre: La propuesta de Alejo y el temor de Rosalía en TVE

En los últimos días, TVE ha optado por una reestructuración del horario de sus tardes alargando aún más la emisión de 'Directo al grano' y retrasando unos minutos sus dos seriales de época. Así, tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' han demorado su hora de inicio entre unos 5 y 10 minutos. En el caso de 'Valle Salvaje', la serie de Bambú Producciones ya suele comenzar a las 17:50 horas y da su relevo a 'La Promesa' en torno a las 18:40 horas.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria se encara con José Luis y le deja claro que si piensa que le ha derrotado es que es más necio de lo que imaginaba y le recuerda que nadie mejor que él debería saber de lo que es capaz de hacer.

Braulio le confiesa a Enriqueta que convertirse en el hijastro de su tío José Luis no estaba en sus planes y ella le responde que tampoco contaba con ello pero que es una buena solución a sus problemas.

Matilde está preocupada por Bárbara y el hecho de que no sea capaz de ver que Genaro no es de fiar y teme que se esté ilusionando con el joven. Mientras, Bárbara habla con Genaro y le confiesa que nadie debe sufrir por amor ni casarse con nadie a quién no ama ni ver casarse a la persona que ama con otra como le pasó a ella con Leonardo.

Don Hernando insiste a José Luis de que tiene que recuperar su ducado cuanto antes y que tiene que obligar a Rafael a que se lo devuelva. Por su parte, Luisa le pregunta a Alejo si cree que Manuela es buena persona y él responde que es fantasiosa, caprichosa y arrogante pero que la peligrosa no es ella sino su padre. Y además le deja claro que la única solución es que se casen ellos antes.

Rafael habla con Rosalía y le deja claro que es una gran mujer y le pide que no cambie nunca. Después, Rosalía se abre con su hermana Leonor y le confiesa que no sabe si será capaz de aguantar en el Valle ante lo que está empezando a sentir por el duque.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio le hacía ver a Manuela que su corazón se ha adelantado a la realidad y que ha vivido una historia de amor antes de empezarla y ella reconocía que su entusiasmo le ha jugado una mala pasada. Mientras, Luisa aseguraba a Alejo que no se fía de Manuela.

Matilde le confesaba a Bárbara que cree que se está contradiciendo y que aunque siempre le dice que las mujeres no deben depender de un hombre, ahora ella se ha fiado a Genaro y le ha dado sus escritos. Y Bárbara le reconocía que Genaro le interesa. Paralelamente, Bárbara y Genaro trataban de esconderse para evitar que Atanasio los descubriera.

Rosalía se atrevía a decirle a José Luis que Lucas no se merece el trato que le da pues es un ser indefenso mientras él le paraba los pies advirtiéndola de que no es nadie para entrometerse en cómo educa él a su nieto. Y Pedrito le preguntaba a Rafael si Rosalía se llevará a María si decide irse del Valle después de que no la traten bien.

Atanasio anunciaba a Mercedes que hay dos mercaderes que han decidido romper acuerdos con la Casa Pequeña y que al saber que tras la desaparición de Dámaso es una mujer la que está al mando no quieren saber nada de ellos.

Enriqueta dejaba volar su imaginación ante la idea de casarse con José Luis y compartía su plan con Braulio. Y finalmente, Manuela se armaba de valor y hablaba con su padre para confesarle toda la verdad sobre su relación con Alejo y le confesaba que se quedó prendada de su novela y a raíz de todo ello se está volviendo loca.