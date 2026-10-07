'Valle Salvaje', avance capítulo 502 del jueves 8 de octubre: La verdad de Manuela y una boda impensable en la serie de RTVE

En los últimos días, TVE ha optado por una reestructuración del horario de sus tardes alargando aún más la emisión de 'Directo al grano' y retrasando unos minutos sus dos seriales de época. Así, tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' han demorado su hora de inicio entre unos 5 y 10 minutos.

En el caso de 'Valle Salvaje', la serie de Bambú Producciones ya suele comenzar a las 17:50 horas y da su relevo a 'La Promesa' en torno a las 18:45 horas, lo que supone un retraso de unos diez minutos con respecto a lo anunciado hasta ahora.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio le hace ver a Manuela que su corazón se ha adelantado a la realidad y que ha vivido una historia de amor antes de empezarla y ella reconoce que su entusiasmo le ha jugado una mala pasada. Mientras, Luisa asegura a Alejo que no se fía de Manuela.

Matilde le confiesa a Bárbara que cree que se está contradiciendo y que aunque siempre le dice que las mujeres no deben depender de un hombre, ahora ella se ha fiado a Genaro y le ha dado sus escritos. Y Bárbara le reconoce que Genaro le interesa. Paralelamente, Bárbara y Genaro tratan de esconderse para evitar que Atanasio los descubra.

Rosalía se atreve a decirle a José Luis que Lucas no se merece el trato que le da pues es un ser indefenso mientras él le para los pies advirtiéndola de que no es nadie para entrometerse en cómo educa él a su nieto. Y Pedrito le pregunta a Rafael si Rosalía se llevará a María si decide irse del Valle después de que no la traten bien.

Atanasio anuncia a Mercedes que hay dos mercaderes que han decidido romper acuerdos con la Casa Pequeña y que al saber que tras la desaparición de Dámaso es una mujer la que está al mando no quieren saber nada de ellos.

Enriqueta deja volar su imaginación ante la idea de casarse con José Luis y comparte su plan con Braulio. Y finalmente, Manuela se arma de valor y habla con su padre para confesarle toda la verdad sobre su relación con Alejo y le confiesa que se quedó prendada de su novela y a raíz de todo ello se está volviendo loca.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo advertía a Manuela y le decía que todavía está a tiempo de arreglar las cosas si le cuenta toda la verdad a su padre.

Mercedes y Victoria trataban de convencer a Enriqueta para que acepte su idea de casarse con José Luis y sea la nueva señora de la Casa Grande y así pagar de alguna manera su deuda.

Por su parte, José Luis se encaraba de nuevo con Rafael por estar perdiendo todo lo que ha conseguido hasta ahora por su proceder y su decisión de permitir que Rosalía se quede en la Casa Grande como una huésped más. Además le dejaba claro que si no se da cuenta de todo lo que está perdiendo es que no merece seguir siendo el duque.

Paralelamente, don Hernando proponía a José Luis un nuevo golpe contra Rafael y le recomendaba que sea él quien ejerza de duque en la sombra y tome todas las decisiones pertinentes. A su vez, Rafael se enteraba de que su padre se ha llevado a Lucas para presentárselo a un noble.

Atanasio y Matilde descubrían a Genaro en el despacho de Mercedes y el secretario confesaba que deberían informar a Mercedes de la pillada al lacayo.

Braulio insistía a don Hernando que él no se va a casar con su hija pero el marqués no se daba por vencido y amenazaba al joven asegurando que si no acepta casarse con Manuela hará valer todo su poder para acabar de una vez por todas con él.