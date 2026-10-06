'Valle Salvaje', avance capítulo 501 del miércoles 7 de octubre: El golpe contra Rafael y una severa amenaza en la serie de RTVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este miércoles7 de octubre, Alejo advierte a Manuela y le dice que todavía está a tiempo de arreglar las cosas si le cuenta toda la verdad a su padre.

Mercedes y Victoria tratan de convencer a Enriqueta para que acepte su idea de casarse con José Luis y sea la nueva señora de la Casa Grande y así pagar de alguna manera su deuda.

Por su parte, José Luis se encara de nuevo con Rafael por estar perdiendo todo lo que ha conseguido hasta ahora por su proceder y su decisión de permitir que Rosalía se quede en la Casa Grande como una huésped más. Además le deja claro que si no se da cuenta de todo lo que está perdiendo es que no merece seguir siendo el duque.

Paralelamente, don Hernando propone a José Luis un nuevo golpe contra Rafael y le recomienda que sea él quien ejerza de duque en la sombra y tome todas las decisiones pertinentes. A su vez, Rafael se entera de que su padre se ha llevado a Lucas para presentárselo a un noble.

Atanasio y Matilde descubren a Genaro en el despacho de Mercedes y el secretario confiesa que deberían informar a Mercedes de la pillada al lacayo.

Braulio insiste a don Hernando que él no se va a casar con su hija pero el marqués no se da por vencido y amenaza al joven asegurando que si no acepta casarse con Manuela hará valer todo su poder para acabar de una vez por todas con él.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio le confesaba a Luisa que se ha enterado de que ha roto con su primo Alejo y que le parece completamente injusto. Mientras, la doncella no dudaba en decirle que a él le interesa que Alejo y ella retomen su relación para que pueda intentarlo él con Manuela.

Por su parte, Mercedes advertía a Alejo que si Enriqueta cumple con su amenaza va a terminar pasando el resto de su vida en la cárcel. Y Manuela trataba de saber si lo que escribe Alejo es lo que de verdad le gustaría y anhela mientras él le aseguraba que es ficción.

Rafael hablaba con Rosalía y le dejaba claro que está encantado de que esté en palacio junto a María pero el problema es que la vea como quién no es. Mientras, José Luis le pedía a su hijo que necesita verle fuerte y que sea su mano derecha y que todo el mundo le vea en él.

Mercedes trataba de evitar que Victoria se marche para reunirse con el apoderado y le pdíae discutir el asunto otra vez antes de llevar a cabo sus planes. Y Enriqueta confesaba a Victoria y a Mercedes que si por ahora no ha denunciado a Alejo es porque le quiere y porque ha llegado a la conclusión de que ni con el cariño ni la comprensión podrá recuperar todo lo que le pertenece. Tras ello, Victoria y Mercedes lanzaban a Enriqueta una inesperada oferta a cambio del dinero que exige.

Finalmente, Manuela le entregaba a Luisa la nueva novela de Alejo y le hacía ver cómo habla de cómo se conocieron, cómo se enamoraron y que está todo bien detallado para que quede claro de quién habla. Mientras, Luisa y Alejo decidían desenmascarar a Manuela, pero su plan puede volverse en su contra.