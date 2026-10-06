Una participante de 'Supervivientes All Stars' pide abandonar el programa por la última hora desde Honduras

Después de que la continuidad de Albert Barranco estuviera en dudas tras tener que ser evacuado de la isla, ahora 'Supervivientes All Stars' afronta otro posible abandono. Aunque en este caso no sería de un concursante sino de uno de los capitanes, que en las últimas horas ha activado el protocolo de abandono y ha amenazado con dejar el reality.

Así lo ha avanzado la cuenta oficial de 'Supervivientes All Stars' en redes como cebo para la gala de 'Tierra de Nadie' de este martes, que contará además con Sandra Barneda como presentadora tras los cambios que ha ejecutado Mediaset esta semana por la imposibilidad de la catalana de conducir la gala de 'Conexión Honduras' del domingo.

Y es que Marta Peñate ha llegado al límite. La ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' ya no aguanta y quiere dejar el programa. Todo después de haberse visto superada por el hambre y haber participado en el "mayor robo" de la historia al equipo de producción, que ha sido castigado con una sanción disciplinaria.

Precisamente, este robo ha desatado una guerra entre ambos equipos en Honduras. "No estamos comiendo proteínas, tenemos la moral por los suelos", asevera Marta Peñate en las imágenes inéditas sobre lo que no se vio el domingo. "Que no os vais a morir de hambre", le espeta Rubén Torres. "Lo veo papelón total", asevera después el capitán del equipo Sol cuando está en su playa y sin que le escuche el otro equipo.

Y es que en el equipo Sol no han parado de cuestionar el robo de sus compañeros asegurando que fue un "mal plan" y que "encima tonta porque las normas son las normas" se oye decir tanto a Barranco como a Torres. "Le ha podido la ansiedad", recalca Torres sobre su rival. "Creo que Torres es un rabioso", asevera por su parte Marta Peñate sobre el otro capitán mientras Arkano llega a llamarle "cabrón" a pesar de ser su amigo.

Todo esto ha provocado como decimos que Marta Peñate haya pedido poder abandonar el programa. "No tenía que haber venido joder", confiesa entre lágrimas. "Quiero activar el protocolo de abandono", sentencia la capitana del equipo Luna.

Por otro lado, en Playa Luna el equipo ha explotado contra Chiqui. "Eres una puta falsa", le suelta Chiqui a María Jesús Ruiz mientras Ivana Icardi apostilla con que "mientes más que hablas". "Dejadme tranquila", les pide la ex concursante de 'GH' a sus compañeros. Y en Playa Sol son Asraf Beno y Víctor Janeiro los que han tenido un rifirrafe.