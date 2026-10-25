Una invitada de 'Malas Lenguas Noche' se revuelve con Jesús Cintora en TVE: "¿Para qué he venido yo aquí?"

En la entrega de 'Malas Lenguas Noche' de este sábado, 24 de octubre, Jesús Cintora recibió la queja de una de sus invitadas. Luisa, de la Marea de Pensionistas, acudió al programa de TVE para abordar el tema de las pensiones, las cuales podrían estar en peligro en caso de un hipotético futuro gobierno de PP y Vox. Sin embargo, el tiempo iba pasando y el presentador no sacaba el asunto a colación.

En un momento dado, mientras los miembros de la mesa debatían sobre otro de los temas de la noche, Luisa lanzó una pregunta a Jesús Cintora, a modo de reproche: "¿Para qué he venido yo aquí?". "Vamos a pensiones ya mismo", le explicó el periodista, pero ella se mostró bastante molesta: "No es por lo de las pensiones, yo soy una ciudadana normal, también tengo opinión no solo de pensiones y, francamente, no sé para qué he venido aquí".

"Para dar su opinión, usted la está dando y por supuesto que puede darla", le dejó claro el presentador, y su invitada así lo hizo. Sin pelos en la lengua, la pensionista atacó duramente a Pedro Sánchez por su, según ella, hipocresía con su defensa de Palestina: "Estabais hablando del gasto en armamento, de palabra se pueden decir muchas cosas y uno se puede posicionar de palabra en muchas cosas, pero Olga Rodríguez ha llevado muy bien la cuenta de todo lo que este Gobierno ha negociado, ha comprado y ha vendido al Gobierno de Israel, aunque sea muy amigo de Hamás".

Un aplauso a Luisa de las mareas de pensionistas retratando a Pedro Sánchez con Israel: Es mentira que Pedro Sánchez sea el adalid de la defensa de Palestina. Y buena alusión a Olga Rodríguez.

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Una invitada de 'Malas Lenguas Noche' dejó sin palabras a Jesús Cintora por lo que dijo de Pedro Sánchez

"Ese armamento que compra a los Estados Unidos para protegernos cuando este verano ¿nos has protegido del fuego ese armamento? ¿Cuándo este otoño nos ha protegido de las Danas ese armamento, que es para protegernos? ¿A qué llamamos proteger a un pueblo? ¿Con armamento?. Es mentira que Pedro Sánchez sea el aladid de la defensa de Palestina, es mentira, porque sino no hubiera negociado como ha negociado con armamento con Israel, es mentira", sentenció Luisa.

Un atónito Jesús Cintora se limitó a decirle: "Se ha quedado usted a gusto, ¿quiere usted decir más?". A lo que ella respondió con una durísima crítica a los partidos de la oposición: "Podría decir mucho más, sí, y podría decir la suerte que tiene Pedro Sánchez con tener la oposición que tiene, porque tiene una oposición nefasta, nefasta, no son más tontos porque no se entrenan", concluyó la mujer.

Ya avanzado el programa, la representante de La Marea de Pensionistas volvió a tomar la palabra, esta vez sí, para hablar de pensiones. En su opinión, "las pensiones están ligadas a los salarios", por lo tanto, "si no hay salarios dignos, no puede haber pensiones dignas. Las pensiones son el pilar fundamental del estado de bienestar". Además, también habló de la "brecha de género": "La mujer trabaja en los sectores feminizados, los que menos salarios tienen. Un 30% de menos que el salario de los hombres, y eso repercute en la pensión".