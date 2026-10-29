Un reportero de 'De Viernes' en Telecinco, entre los pasajeros desaparecidos en el accidente de trenes de Toledo

España vuelve a estar de luto. Dos años después de la catástrofe de la DANA y diez meses después del accidente de Adamuz, dos trenes han colisionado este miércoles 28 de octubre a la altura del kilómetro 118 de la línea entre Madrid y Sevilla. El impacto se ha saldado, al menos, con la vida de 70 personas y con decenas de desaparecidos, entre los que se encuentra un reportero de 'De viernes'.

Raúl Triguero, reportero del programa de Telecinco, se desplazaba en uno de los trenes rumbo a Sevilla para entrevistar a Amador Mohedano sobre la participación de su exmujer, Rosa Benito, en 'Supervivientes All Stars'. Una entrevista que iba a ser emitida este mismo viernes. La revista 'Lecturas' se ha puesto en contacto con su círculo más íntimo, quienes han confirmado que sigue en paradero desconocido, lo que les tiene muy preocupados.

"Seguimos sin saber nada de él. Está siendo un horror", reconocen fuentes cercanas al reportero de 'De viernes' a la citada revista. Se desconoce su localización o si ha podido salir con vida de la colisión, ya que no figura en la lista de víctimas mortales, como tampoco figura la exministra de Empleo y Seguridad de Mariano Rajoy Fátima Báñez, pese a que algunos medios la dieron por fallecida.

Raúl Triguero está vinculado a la televisión desde el año 2013, cuando se incorporó al equipo de 'Sálvame', convirtiéndose en uno de los reporteros más queridos y reconocidos del programa de Telecinco, donde permaneció hasta su cancelación en el verano de 2023. Precisamente en marzo de ese año, el periodista se convirtió en el protagonista de la noticia al anunciar en directo su compromiso y respondiendo a las preguntas al respecto que le hizo Jorge Javier Vázquez.

Raúl Triguero, actual reportero de 'De viernes', saltó a la fama con 'Sálvame'

"Me pidió matrimonio mi novio el otro día", explicaba Trigueros, quien contó todos los detalles de la pedida: "Fue en Cádiz, en una playa de noche, fuimos a ver el atardecer. Yo no me esperan abada, pero me dio una cosa sobre un sobre y una tarjeta que iba contando nuestra historia. En la cala había unos Playmobil vestidos de novio. Luego me dio el anillo y me pidió que nos casáramos". "Le dije que sí y ahora a prepararlo todo. Todavía no hay fecha", añadió, visiblemente emocionado, el actual reportero de 'De viernes'.

En los trenes colisionados este miércoles viajaban otros rostros conocidos, como el arquitecto Joaquín Torres o el actor Manuel Bandera. Afortunadamente ambos han salido ilesos. El primero intervino en 'Espejo Público' poco después del accidente, donde explicó que no había sufrido daños, y que se encontraba en el interior del cuarto de baños de discapacitados cuando sintió mucha confusión. Entre lágrimas confesó a Susanna Griso que "he tenido un nivel de ansiedad terrible. No veía nada".

Por su parte, el actor malagueño Manuel Bandera viajaba en el vagón número 1 pero, por suerte, esta vez no le tocaba ir a la cabeza del convoy, sino que su coche era el último. "Siento que he vuelto a nacer. Iba en el vagón 1, en cabeza del convoy. Por suerte, en este trayecto iba en cola y por eso me he salvado. Si llega a ser al revés, no podría estar hablando contigo. Es un horror", confesaba el actor a Toñi Moreno en su programa de Canal Sur.

Aunque la causa concreta que ha podido conducir al fallo del siniestro podría tardar meses en conocerse, las primeras hipótesis apuntan a un fallo meramente humano. Un error derivado de una consecuencia técnica de la LMZ, el sistema que mide las velocidades ferroviarias. Al parecer, el operario encargado del trayecto entre Madrid y Sevilla en la mañana de este miércoles habría dado la orden de continuar a uno de los trenes, provocando el impacto del Iryo con el alta velocidad de Renfe.