Un reconocido rostro de 'Directo al Grano' se despide del programa y se aleja de la pantalla de TVE: "Ha sido un privilegio"

Uno de los reporteros míticos de 'Directo al grano' dice adiós al programa de Televisión Española. Se trata de Pablo Montes Sánchez quien, a través de su perfil de Instagram, ha anunciado su despedida del espacio vespertino presentado por Marta Flich y Martín Barreiro. Continúan así los cambios en el magacín, que comenzaron con la marcha de Gonzalo Miró como presentador para ponerse al frente de 'Malas Lenguas'.

"Con esta cobertura en México termina mi etapa en 'Directo al Grano' y en Televisión Española”, comienza diciendo el periodista junto a una batería de imágenes de su estancia en el país azteca. "He disfrutado mucho contando historias. Un año y pico de programa son miles de kilómetros, horas de viajes, cientos de lugares, directos y reportajes; risas y ansiedades compartidas con el mejor equipo que he tenido nunca", asegura.

Por último, se muestra orgulloso de haber trabajado en la cadena pública, y no duda en agradecer a la productora de 'Directo al grano' esta gran oportunidad laboral: "Me llevo amigos. Gracias a La Osa por la oportunidad y por apostar por mis temas o por mí como periodista. Ha sido un privilegio llevar el micrófono de TVE durante todo este tiempo. En breve embarcamos en una nueva etapa. ¡Seguimos!", concluye el reportero, dando a entender que tiene un nuevo proyecto entre manos. ¿La Séptima?

Continúan las marchas de los reporteros de 'Directo al grano'

Pablo Montes sigue así los pasos de otros compañeros, como José Araque o Elena Gómez Godessart, quienes el pasado mes de agosto también anunciaron su marcha del programa de La 1. Junto a un vídeo de sus mejores momentos en 'Directo al grano', Araque recordó algunas de las noticias que le tocó cubrir: "Hemos recorrido España de punta a punta pero también Europa. Y he tenido la suerte de contar historias que me llevaré siempre conmigo como la de Henry, la detención de los asesinos de Francisca Cárdenas o la tragedia en Suiza en la estación de Crans-Montana".

"Ahora es el momento de coger aire y recargar pilas para lo próximo que nos regale septiembre. Gracias a ese equipazo que hay delante y detrás de las cámaras. Y por supuesto, gracias a tod@s los que nos habéis seguido al otro lado de la tele. Espero que nos volvamos a ver pronto por otra ventanita. Abrimos contrataciones", finalizó el reportero.

Días antes era Elena Gómez Godessart, otra de las reporteras míticas de 'Directo al grano', la que se despedía del magacín de TVE, justo un año después de su incorporación. En un emotivo post de Instagram, la periodista reconocía sentir el programa como suyo porque "así lo empezamos un 6 de agosto y me ha dado el año más loco de mi vida y a la vez el de más aprendizaje".

"Me he enfrentado a mis miedos, a mi desconocimiento, a ir a contrarreloj, a ser mejor, a superarme cuando pensé que no sabría y sobre todo he aprendido de los mejores y con los mejores. También me ha curado de mi miedo a volar después de coger seis aviones en siete días y eso es algo que me llevo para siempre. Mundo, allá vamos", continuó la reportera.

Tras confesar que "ha sido y será un honor formar parte" de la historia de 'Directo al grano', concluía su carta admitiendo que "la tele es así, como la vida, y espero de corazón que nos volvamos a encontrar. Larga vida a 'DAG'. Nos vemos pronto en una nueva aventura". Poco después de esta despedida, se conocía que Elena Gómez Godessart había fichado por 'Aruser@s', el programa conducido cada mañana por Alfonso Arús en La Sexta.