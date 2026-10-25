Un periodista de 'La Roca' rompe su silencio tras sufrir un ataque de ansiedad en directo: "He llegado a una situación límite"

Ninguno estamos exento de sufrir una crisis nerviosa cuando las cosas no salen como queremos. Y eso es lo que le sucedió al periodista Rafa Rodrigo este sábado 24 de octubre mientras intervenía en 'La Roca', el programa conducido por Nuria Roca en laSexta.

El periodista llegaba al plató para dar una serie de datos relacionados con el encarecimiento del mercado de la vivienda. Todo trascurría con normalidad hasta que un fallo técnico inundó su cabeza de pensamientos negativos, tal y como ha explicado él mismo a través de sus redes sociales. "Me estoy quedando sin voz. Son muchos datos", se intentó justificar Rafa, pidiendo ayuda a Nuria Roca. Esta se ofreció a completar la información al percatarse del mal rato que estaba pasando su compañero, quien continuó adelante con el guion.

Una hora después, Rafa Rodrigo regresó al plató de 'La Roca' para dar las últimas novedades sobre la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Todavía con la voz entrecortada intentó dar los titulares pero, nuevamente se vio obligado a pedir ayuda a la presentadora. La audiencia del programa se preguntó qué le podía haber pasado al periodista, y fue él mismo el que explicó lo sucedido para tranquilizar a sus seguidores.

Una vez acabó 'La Roca', Rafa Rodrigo grabó un vídeo que subió a su perfil de Instagram aclarando lo ocurrido durante la emisión en directo. "Hoy me ha dado un ataque de ansiedad en directo trabajando. Al final creo que si no visibilizamos lo que nos ocurre difícilmente podemos transitar por ello", empezó diciendo, antes de explicar que fue el "fallo técnico" lo que provocó su "bloqueo".

Rafa Rodrigo explica su ataque de ansiedad en 'La Roca'

"Ha habido un pequeño fallo y yo me he dispersado. Me he bloqueado porque no controlaba la situación. Me empezaba a quebrar la voz y casi no pude terminar. Cuando he terminado esa conexión, he hablado con los compis y lo hemos dejado ahí. El problema ha sido que mi cabeza ha empezado a fallarme y a mandarme mensajes como 'no eres válido, no sirves para trabajar en esto, te vas a quedar en blanco, te vas a bloquear, vas a hacer el ridículo, estás en directo y te está viendo muchísima gente ahora mismo'", confesó el periodista, sin poder contener las lágrimas.

"En la siguiente conexión iba todo bien hasta que todos esos pensamientos han salido en pleno directo. Mi voz se ha empezado a quebrar. He intentado hacer frases más cortas para salir del paso, pero el pecho se me ha empezado a cerrar y notaba muchísima presión. No veía el momento de acabar, me ahogaba. He sentido lo que era tener un ataque de ansiedad en directo!", continuó explicando el periodista de 'La Roca', quien le hacía gestos a Nuria Roca para que continuara ella.

Eso es lo que vimos en directo, pero cuando las cámaras dejaron de enfocarle, Rafa rompió a llorar: "Me he venido abajo, he empezado a decirme cosas muy feas". Afortunadamente contó con el apoyo de sus compañeros, de los que dice que "no pueden ser mejores personas": "Han venido a escribirme, a apoyarme, a decirme que no pasaba nada, que era un fallo, que era una chorrada… pero ahí estaba la exigencia".

Además, el periodista reconoció en el vídeo que eso es algo que "me pasa desde hace mucho tiempo, porque soy muy exigente, muy perfeccionista. Me boicoteo a mí mismo cuando las cosas no salen como yo he controlado, maldito control. Y cuando he llegado a una situación como esta, límite, en pleno directo, con la adrenalina por aquí, con un fallo previo, con algo que yo no podía gestionar en ese momento pues… me he venido abajo".

Muy optimista, el periodista de 'La Roca' dejó claro que "la semana que viene saldrá mejor, porque al final pase lo que pase no pasa nada". Y finalizaba su vídeo mandando un mensaje a sus seguidores: "Hay veces que aunque lleves toda la vida trabajando, yo llevo 16 años en cine y en radio, pues puede haber algo que te bloquee, la cabeza empieza a dar vueltas, empieza a maquinar y hace que tengas un momento como el que yo he tenido. No pasa nada, de todo se sale y al miedo se le vence enfrentándoselo", sentenciaba.