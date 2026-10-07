Un boicot a 'Horizonte': Iker Jiménez pide la intervención de la Policía tras lo ocurrido con su equipo en la acampada de Sol

Este martes, 6 de octubre, Iker Jiménez conectó en directo desde el plató de 'Horizonte' con la reportera Rebeca Crespo, que se encontraba cubriendo la última hora de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid. En las imágenes mostradas por el programa de Cuatro se vieron a varias personas boicoteando la conexión, tapando la cámara e increpándola tanto a ella como a su cámara.

"¿Qué está pasando, Rebeca?", quiso saber el conductor del espacio. Ella explicó que los acampados "nos están diciendo que nos vayamos. Sí que es verdad que en un primer momento nos lo están pidiendo de forma educada, pero ahora les hemos dicho que no nos vamos a ir porque simplemente estamos haciendo nuestro trabajo y han venido directamente a tapar la cámara y a insultarnos".

"Están diciendo que en este medio ('Horizonte') difundimos bulos y que, por lo tanto, no nos van a dejar hacer nuestro trabajo", contó la periodista que, como en aprecio en las imágenes, fue seguida y saboteada por esas personas mientras trataba de continuar con la narración. Desde el plató, Iker Jiménez mostró su indignación, sobre todo, por la inacción de la Policía. "¿Pero qué hace esta gentuza?", exclamó el presentador, mientras Carmen Porter, Eduardo Inda y Calabrés, colaboradores habituales del espacio, no daban crédito a lo que estaban asistiendo. "Esto es denunciable", se escuchaba decir a uno de ellos.

Iker Jiménez sufre por la seguridad de la reportera de 'Horizonte': "No te pongas en peligro"

"A ver si hay algún policía", pedía el presentador de 'Horizonte' a su compañera, mientras que Carmen Porter denunciaba que estaban "acosando a una mujer": "Están demostrando los feministas que son". "Por favor, ¿nos podéis dejar hacer nuestro trabajo?", solicitaba Rebeca Crespo, recordando a los manifestantes que se encontraba en "un espacio público". "Salte de ahí. Deja a esa chusma ahí. No te puedes poner en peligro", le reclamaba Iker Jiménez, que aseguraba: "están demostrando lo demócratas que son".

Una vez que la reportera salió del lugar de la acampada, intentó explicar a sus compañeros lo ocurrido. Sin embargo, algunos de los protestantes se lo volvieron a impedir, pasando por delante de la cámara y boicoteando la conexión otra vez. Finalmente, la situación se calmó y Rebeca pudo contar lo sucedido: "En un primer momento, de una manera bastante educada, nos han dicho que nos fuésemos, pero les hemos dicho que no íbamos a irnos, que no íbamos a sacar sus caras, que no íbamos a molestarlos. Pero al final sí que se han puesto un poco violentos".

El momento en que los acampados acosan e increpan a nuestra compañera Rebeca Crespo @rebecacrespo_ en Sol #Horizonte pic.twitter.com/MieHNF2n6k — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 6, 2026

Esta no es la primera vez que Rebeca Crespo realiza una conexión para 'Horizonte' desde Sol. Ya lo hizo el pasado 28 de septiembre, cuando pudo hablar con portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Sin embargo, el 2 de octubre, el periodista Carlos Cuesta explicó en el programa que varios compañeros fueron escoltados por la Policía ante el riesgo de "linchamiento". Aunque esto no fue confirmado oficialmente ni hay imágenes que lo reflejen.