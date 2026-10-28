TVE suspende las emisiones de 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra' hoy por un especial de 'Directo al grano' y el 'Telediario'

RTVE ha alterado drásticamente la programación de daytime de La 1 por el trágico accidente ferroviario entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, que se ha saldado con decenas de víctimas mortales y heridos. En el caso de la franja vespertina, La 1 ha decidido levantar de forma completa sus series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' y los magacines 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra'.

En primer lugar, la cadena pública ha recortado la duración de 'Mañaneros 360', que ha arrancado más tarde de lo normal (11:15 horas) por una versión extendida de 'La hora de La 1' y por un avance de los servicios informativos. Una supresión que también se ha producido en el caso de la segunda parte del formato de Jesús Cintora, pues de 14:00 a 14:55 horas se ha otorgado el relevo a un especial informativo.

Esta retransmisión extraordinaria enlazará con el 'Telediario 1' de Alejandra Herranz, que contará con una mayor duración hasta las 16:00 horas; momento en el que cederá el testigo a una edición especial de 'Directo al grano'. Conducida por Marta Flich y Martín Barreiro, se prolongará hasta las 18:30 horas.

A partir de entonces, serán los servicios informativos de la corporación RTVE los que se pongan al mando de la información, encadenando con el 'Telediario 2' de Pepa Bueno, que se alargará con una versión extra hasta bien entrada la noche. La periodista extremeña comandará la cobertura junto con Xabier Fortes, desplazado al epicentro de los hechos.

Por ende, y recapitulamos, las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', los magacines 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra', 'La Revuelta' de David Broncano y 'El Túnel' de Jesús Vázquez quedan retirados totalmente de la programación de La 1 de TVE este miércoles.

Así queda la parrilla de La 1 este miércoles por la tarde y noche:

16:00 horas - 'Directo al grano' (edición especial)

18:30 horas - 'Especial Informativo'

21:00 horas - 'Telediario 2'

22:00 horas - 'Especial informativo'

00:00 horas - 'Noticias 24 horas'