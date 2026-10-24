TVE relega este sábado el estreno de la cuarta temporada de 'La amiga estupenda' por el cambio de 'Malas Lenguas Noche' en La 2

Este sábado, tanto La 1 como La 2 verán afectadas sus parrillas de prime time debido a la retransmisión de la final de Eurovisión Junior 2026. Así, con motivo de este evento, 'Malas Lenguas Noche' alterará su horario habitual de emisión en La 2 para dar el salto posteriormente a La 1 y ello conllevará también a un cambio con respecto a 'La amiga estupenda' y el estreno de su cuarta temporada.

De esta manera, TVE vuelve a cambiar su esquema de emisión con 'La amiga estupenda' por segunda semana consecutiva. Cabe recordar que la semana pasada, La 2 optó por ofrecer solo dos episodios de estreno, los dos últimos de la tercera temporada en su horario habitual de 22:00 a 00:00 horas después de que en anteriores semanas llegara a ofrecer hasta tres o cuatro capítulos nuevos.

Este sábado, La 2 volverá a emitir únicamente dos episodios inéditos de 'La amiga estupenda'. Sin embargo, en esta ocasión lo que cambiará será su horario. Y es que la ficción italiana no comenzará hasta las 23:20 horas cuando 'Malas Lenguas Noche' de el salto de La 2 a La 1.

Con ello, la llegada de la cuarta temporada de 'La amiga estupenda' se verá relegada en esta ocasión pues obligará a que el segundo episodio se emita en late night. Concretamente, La 2 emitirá el primer episodio de la temporada titulado 'La separación' a partir de las 23:20 horas y el segundo capítulo llamado 'Dispersión' no comenzará hasta las 00:15 horas. Este cambio provocará además que en esta ocasión la cadena no ofrezca después ninguna reposición pues justo después comenzará 'La noche temática'.

Así será la cuarta temporada de 'La amiga estupenda'

Lila y Elena, son ahora adultas, con vidas llenas de descubrimientos, caídas y renacimientos. Ambas han luchado por escapar de su barrio, una prisión de conformismo, violencia y vínculos difíciles de romper. Elena, lanzada a la aventura con Nino y consolidada como escritora.

Lila nunca ha salido de Nápoles y está tan enredada como siempre en sus relaciones familiares y con la Camorra, pero se ha forjado una impresionante carrera como empresaria de tecnología y desempeña cada vez con más fuerza su fascinante y carismático papel de líder oculta, pero auténtica del "Rione".

A través de las nuevas pruebas que la vida les presenta, descubren en sí mismas y entre sí aspectos cada vez más nuevos de sus personalidades y de su vínculo de amistad.

Así queda la programación de La 2 este sábado: