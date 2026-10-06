TVE reajusta los horarios de 'Valle Salvaje, 'La Promesa' y 'Malas Lenguas' sin previo aviso y así queda la parrilla de La 1 ahora

RTVE vuelve a demostrar, ya por enésima vez, que no tiene ninguna consideración con los telespectadores de los seriales 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' y, por eso, La 1 ha variado el horario de emisión, especialmente de esta última; hasta el punto que, cada día, es toda una incertidumbre conocer cuándo va a comenzar el capítulo exactamente.

Sin previo aviso y de manera escalonada, la cadena pública ha ido moviendo la hora de arranque de la ficción protagonizada por Xavi Lock, Marta Costa o Arturo García Sancho, entre otros. En la guía de programación oficial de TVE aparece que ha de comenzar a las 18:35 horas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Desde hace varios días, y coincidiendo con su semana más decisiva a cuenta de la boda de Curro y Ángela, 'La Promesa' ha acusado un retraso progresivo que desde la corporación se ha ido calculando para que el público apenas perciba el cambio y normalice que ese inicio se produzca en torno a las 18:45-18:50 horas. Es decir, entre diez y quince minutos más tarde de lo indicado en EPG.

Sin embargo, este lunes 5 de octubre, esa demora creció, y el episodio no comenzó hasta casi las 19:00 horas. En otras palabras, prácticamente veinticinco minutos más tarde de lo debido y de lo anunciado tanto en la parrilla como en los canales oficiales de RTVE y de la ficción de época producida por Bambú. Un mareo total y absoluto para su fiel audiencia.

En consecuencia, 'Malas Lenguas' también vio atrasada su hora de comienzo en La 1; en lugar de hacerlo a las 19:35 horas como así se recoge, lo hizo en torno a las 19:50. Otro gran desajuste en menoscabo de los espectadores. La causa, la ampliación progresiva de la duración de 'Directo al grano', la oferta que abre la tarde del canal.

El magacín de actualidad cada vez come más y más terreno en la programación vespertina, desplazando gradualmente a 'Valle Salvaje', que este lunes arrancó al filo de las 18:00 horas y no a las 17:45 como se señala en la guía de RTVE. Otro sustancial desorden en el horario que, como ven, tiene un efecto cascada en las ofertas sucesivas ('La Promesa' y 'Malas Lenguas').

Por su parte, este martes el esquema ha vuelto a modificarse, confirmándose dicho mareo. 'La Promesa' se ha adelantado con respecto a la jornada de ayer lunes, pero, nuevamente, su arranque se ha producido en torno a las 18:50 horas. De modo que se ha continuado incumpliendo el horario que marca La 1 de TVE. Cosa igual ha sucedido con 'Valle Salvaje', que se ha vuelto a acercar a las 18:00 horas, y con 'Malas Lenguas', que ha dado el salto de La 2 a La 1 a las 19:50 horas otra vez.

Con todo, así quedan los horarios de tarde a tenor de los últimos movimientos y en contra de lo que se dice en la parrilla oficial: