TVE confirma esta modificación de horario en la emisión de 'Malas Lenguas' en la programación de La 2 y La 1

'Malas Lenguas' cambia sus horarios de emisión definitivamente tal y como ha ratificado RTVE y el propio equipo del programa a través de los canales oficiales de comunicación. Esta modificación en la duración del formato conducido por Gonzalo Miró, Esther Palomera y Ana Hinestrosa se aplicará tanto en La 1 como en La 2.

Ambas dos ediciones del magacín de actualidad variarán su duración. En el caso de La 2, la versión más orientada al análisis político con Miró y Palomera a los mandos de la mesa de debate, arrancará antes de lo habitual: en torno a las 17:15-17:20 horas. Es decir, entre veinticinco y treinta minutos más pronto de lo que lo venía haciendo hasta este pasado lunes (17:45), cuando se decidió la ampliación por la actualidad y ante el aumento del consumo de contenidos políticos.

Ese día se interpretó como un movimiento excepcional tras la convocatoria anticipada de elecciones que anunció Pedro Sánchez. Sin embargo, lo que parecía ser algo provisional, se va a mantener en el tiempo como así se ha confirmado ya de manera oficial. Y todo, a pesar de que este nuevo horario implica solapar 'Malas Lenguas' desde La 2 con 'Directo al grano' en La 1 (de 17:15 a 17:50 horas). Algo que se había tratado de evitar hasta la fecha por ser espacios con targets objetivos similares.

En cuanto a la entrega en La 1, la que recoge el testigo de 'La Promesa' cada día, también se constata que, a partir de ahora, no comenzará su emisión a las 19:35 horas, sino a las 19:50, ya que la ficción de época también ha experimentado un progresivo retraso. De modo que, en este caso, 'Malas Lenguas' no gana, sino pierde cuota de pantalla en La 1 (quince minutos), quedando reducido a una ventana de apenas 35 hasta el inicio de 'Aquí la tierra'.

Eso sí, lo que restará en la cadena principal, lo añadirá en la secundaria. Por tanto, en lo que respecta exclusivamente a la duración total de su retransmisión trasversal en La 1 y La 2 de TVE, concluimos que 'Malas Lenguas' sumará media hora más aproximadamente con este nuevo cambio.

Recapitulando, así quedará desde ahora la franja de emisión del formato presentado por Gonzalo Miró, Esther Palomera y Ana Hinestrosa:

17:15 a 19:50 horas - 'Malas Lenguas' en La 2

19:50 a 20:25 horas - 'Malas Lenguas' en La 1