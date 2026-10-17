TVE confirma cuándo se estrena '¡Cuánta guerra!', su nueva oferta del franquismo, y avanza los famosos que participan

TVE sigue apostando por la noche de los viernes para lanzar algunos de los formatos de servicio público y documentales que tiene en cartera dentro de la iniciativa 'Lo hacemos público'. Tras concluir la segunda temporada de 'Los archivos secretos del NO-DO', La 1 anuncia el estreno de '¡Cuánta guerra!' para el próximo viernes 23 de octubre a las 22:00 horas.
Así, '¡Cuánta guerra!' llega al prime time de La 1 siguiendo los pasos de otros formatos documentales que han visto la luz en las últimas semanas como es el caso de 'Cuelgamuros: entre lo difícil y lo imposible' o 'Lorca, las horas perdidas' en un claro ejemplo del compromiso de RTVE esta temporada por este tipo de proyectos audiovisuales que tratan de hacer memoria democrática.
'¡Cuánta guerra!' se enfrentará así a 'La Voz' en Antena 3, al tándem que forman 'Horizonte' y 'El Blockbuster' en Cuatro, 'First Dates' y 'De Viernes' en Telecinco y a 'La Sexta Columna' y 'Equipo de investigación' en La Sexta así como con el cine de La 2.
Así es '¡Cuánta guerra!'
'¡Cuánta guerra!' es un nuevo formato donde diferentes personalidades del ámbito de la comunicación y la cultura visitan junto a la periodista Conchi Cejudo diversos escenarios de la Guerra Civil y descubren en tiempo real lo que ocurrió a sus abuelos y qué supuso para ellos el conflicto. Algunos murieron en combate, otros protagonizaron heroicidades, y la mayoría de historias quedaron recogidas en archivos que el equipo del programa sacará a la luz.
En cada episodio de este nuevo formato de RTVE, Conchi Cejudo y su invitado vivirán una road-movie en la que seguirán el periplo de su antepasado en lo que supondrá un viaje intenso tanto en lo físico como en lo emocional y todo ello bajo la atenta mirada de la audiencia.
Juntos visitarán los espacios que pisaron sus seres queridos: trincheras, refugios antiaéreos, campos de prisioneros o calles bombardeadas que les trasladarán a lo que un día sintieron. De ese modo, '¡Cuánta guerra!' permite que el invitado reviva la historia de su antepasado, compartiendo con Conchi Cejudo y con la audiencia momentos llenos de complicidad, revelaciones inesperadas y descubrimientos emocionantes.
¡Cuánta guerra!’ es una producción de RTVE con la colaboración de Minoría Absoluta ('Los archivos secretos del NO-DO', 'El año en que naciste') y está basado en el formato original 'Quanta guerra', de 3Cat. En esta primera temporada participan rostros como el periodista Juan Carlos Rivero, los actores Iván Massagué, Carlos Bardem y Jedet y los cantantes Rozalén y Rodrigo Cuevas.
Conchi Cejudo, de guionista de 'Salvados' a presentadora de '¡Cuánta guerra!' en RTVE
Conchi Cejudo es una periodista especializada en documental, podcast y programas informativos y de entretenimiento, con más de diecisiete años de experiencia. La presentadora de '¡Cuanta guerra!' combina experiencia y sensibilidad y su trayectoria la sitúa como una de las voces más comprometidas y respetadas del periodismo narrativo y documental en España.
Licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, graduada en Educación Social por la Universidad de Santiago de Compostela, y con un máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid, sus trabajos combinan sensibilidad narrativa y precisión documental, algo que se refleja en proyectos como 'Vidas Enterradas', Premio Internacional de Periodismo Rey de España en 2018 y Ondas al mejor programa de radio en 2015. En RTVE ha dirigido y escrito documentales para RTVE Play como la serie 'Suicidio. El dolor invisible', o programas como 'Las abogadas & compañía'. Además ha trabajado como guionista de 'Anatomía de' y 'Salvados' en La Sexta.
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