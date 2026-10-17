TVE confirma cuándo se estrena '¡Cuánta guerra!', su nueva oferta del franquismo, y avanza los famosos que participan

TVE sigue apostando por la noche de los viernes para lanzar algunos de los formatos de servicio público y documentales que tiene en cartera dentro de la iniciativa 'Lo hacemos público'. Tras concluir la segunda temporada de 'Los archivos secretos del NO-DO', La 1 anuncia el estreno de '¡Cuánta guerra!' para el próximo viernes 23 de octubre a las 22:00 horas.

Así, '¡Cuánta guerra!' llega al prime time de La 1 siguiendo los pasos de otros formatos documentales que han visto la luz en las últimas semanas como es el caso de 'Cuelgamuros: entre lo difícil y lo imposible' o 'Lorca, las horas perdidas' en un claro ejemplo del compromiso de RTVE esta temporada por este tipo de proyectos audiovisuales que tratan de hacer memoria democrática.

'¡Cuánta guerra!' se enfrentará así a 'La Voz' en Antena 3, al tándem que forman 'Horizonte' y 'El Blockbuster' en Cuatro, 'First Dates' y 'De Viernes' en Telecinco y a 'La Sexta Columna' y 'Equipo de investigación' en La Sexta así como con el cine de La 2.

La periodista Conchi Cejudo (@ConchiCejudo) recorre la memoria familiar en '¡Cuánta guerra!'.



Distintas personalidades descubren su pasado a través de la Guerra Civil que vivieron sus abuelos 🪖



📺 #LoHacemosPúblico el próximo viernes 23 de octubre a las 22:00 h. en @La1_tve pic.twitter.com/19Z7Knp68Z — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 16, 2026

Así es '¡Cuánta guerra!'

'¡Cuánta guerra!' es un nuevo formato donde diferentes personalidades del ámbito de la comunicación y la cultura visitan junto a la periodista Conchi Cejudo diversos escenarios de la Guerra Civil y descubren en tiempo real lo que ocurrió a sus abuelos y qué supuso para ellos el conflicto. Algunos murieron en combate, otros protagonizaron heroicidades, y la mayoría de historias quedaron recogidas en archivos que el equipo del programa sacará a la luz.

En cada episodio de este nuevo formato de RTVE, Conchi Cejudo y su invitado vivirán una road-movie en la que seguirán el periplo de su antepasado en lo que supondrá un viaje intenso tanto en lo físico como en lo emocional y todo ello bajo la atenta mirada de la audiencia.

Juntos visitarán los espacios que pisaron sus seres queridos: trincheras, refugios antiaéreos, campos de prisioneros o calles bombardeadas que les trasladarán a lo que un día sintieron. De ese modo, '¡Cuánta guerra!' permite que el invitado reviva la historia de su antepasado, compartiendo con Conchi Cejudo y con la audiencia momentos llenos de complicidad, revelaciones inesperadas y descubrimientos emocionantes.

¡Cuánta guerra!’ es una producción de RTVE con la colaboración de Minoría Absoluta ('Los archivos secretos del NO-DO', 'El año en que naciste') y está basado en el formato original 'Quanta guerra', de 3Cat. En esta primera temporada participan rostros como el periodista Juan Carlos Rivero, los actores Iván Massagué, Carlos Bardem y Jedet y los cantantes Rozalén y Rodrigo Cuevas.

Conchi Cejudo, de guionista de 'Salvados' a presentadora de '¡Cuánta guerra!' en RTVE

Conchi Cejudo es una periodista especializada en documental, podcast y programas informativos y de entretenimiento, con más de diecisiete años de experiencia. La presentadora de '¡Cuanta guerra!' combina experiencia y sensibilidad y su trayectoria la sitúa como una de las voces más comprometidas y respetadas del periodismo narrativo y documental en España.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, graduada en Educación Social por la Universidad de Santiago de Compostela, y con un máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid, sus trabajos combinan sensibilidad narrativa y precisión documental, algo que se refleja en proyectos como 'Vidas Enterradas', Premio Internacional de Periodismo Rey de España en 2018 y Ondas al mejor programa de radio en 2015. En RTVE ha dirigido y escrito documentales para RTVE Play como la serie 'Suicidio. El dolor invisible', o programas como 'Las abogadas & compañía'. Además ha trabajado como guionista de 'Anatomía de' y 'Salvados' en La Sexta.