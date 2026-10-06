Todos los nuevos fichajes de La Séptima, el nuevo canal de la TDT, que provienen de RTVE, La Sexta y Cuatro

Queda apenas un mes para que La Séptima eche a andar en la TDT. La nueva cadena llegará justo en plena campaña electoral tras el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Y por ello, el nuevo canal impulsado por José Miguel Contreras está trabajando a contra reloj para sacar adelante toda su programación. Tras anunciar a sus nueve rostros principales, ahora la cadena está cerrando los fichajes de los que serán trabajadores de sus programas como redactores, guionistas, reporteros, etc.

En los últimos días, estamos viendo además como numerosos rostros de 'Mañaneros 360', 'Malas Lenguas' o 'Directo al grano' de RTVE y otros de La Sexta se están despidiendo en sus redes sociales tras abandonar sus actuales trabajos para poner rumbo a La Séptima.

Y es que la cadena, que cuenta con Javier Ruiz como director editorial y con Daniel Fernández ('Mañaneros 360', 'El programa de Ana Rosa') como director de contenidos, ha cerrado la incorporación de hasta 14 rostros procedentes de RTVE, La Sexta y la Cadena SER tal y como ha avanzado El Confidencial Digital y están confirmando muchos de ellos en sus redes.

Como ya informamos, Javier Ruiz se ha llevado para La Séptima a prácticamente todo el equipo que formaba parte de la sección de política de 'Mañaneros 360'. En ese sentido, Poco Pasa TV ya publicó que dos subdirectores, tres coordinadores y dos guionistas del programa matinal han dejado el espacio producido por La Cometa para fichar por la nueva cadena de TDT.

La Séptima cierra los fichajes de rostros de 'Mañaneros 360', 'Directo al grano' y La Sexta

Pero no son los únicos. A ellos se suman todos los reporteros que han formado parte de la sección de política desde la llegada de Javier Ruiz y Daniel Fernández en abril de 2025. Es el caso de Pedro Gómez, Carla Acuña, los dos expertos en tribunales de 'Mañaneros 360', así como Marta Hita y María Escolar a los que se suman ahora otros reporteros como Pablo Collantes, Arantxa de Fez y Cristina Cañedo. También Emilio Pacho. Todos tienen gran experiencia como reporteros y redactores de numerosos programas de actualidad tras haber pasado también por otros formatos como 'La Sexta Noticias', 'El programa de Ana Rosa', 'La mirada crítica', 'Informativos Telecinco', 'Todo es mentira' o '120 minutos'.

Llegué a Televisión Española de la mano cómplice de Gemma Nierga. Jugué, probé y he salido a preguntar mucho para contar mejor. La pública está llena de profesionales increíbles y ojalá dure así. Hasta aquí mi viaje. Gracias, @rtve. pic.twitter.com/n2poxMT9ni — Pablo Collantes (@pablocollan) October 6, 2026

Quienes también han cerrado su incorporación a La Séptima tras poner punto y final a su trayectoria en RTVE como reporteros de 'Directo al grano' son José Araque ('En boca de todos', 'Ya es mediodía'), que ya protagonizó la promo junto a Luján Argüelles, así como Ana Francisco ('Todo es mentira', 'Caiga quién caiga') y Pablo Montes (Cadena SER).

También llegan a La Séptima tras haberse despedido recientemente de La Sexta, las periodistas Gloria Mena y Sara Rincón. La primera trabajó previamente en la Cadena SER y llevaba en La Sexta desde 2013 donde ha sido reportera y presentadora sustituta de 'La Sexta Noticias'. Mientras que la segunda ha formado parte de la cadena de Atresmedia durante los últimos cuatro años y medio como reportera de 'La Sexta Clave' y 'La Sexta Noticias' habiendo cubierto la guerra en Ucrania así como el desahucio de Maricarmen.

Otros que también tienen o han tenido vinculación con La Sexta y la Cadena SER son el meteorólogo Adrián Cordero, que hasta hace poco trabajaba en TV Canaria después de su paso por la cadena de Atresmedia y de haber trabajado también en la radio de Prisa; y Pablo Anzola, que llega procedente de la sección de economía de la Cadena SER tras haber pasado previamente por 'Antena 3 Noticias'.

Asimismo, el periodista Sergio Parra, que en los últimos años ha trabajado para Vodevil TV, la productora de Risto Mejide como redactor y reportero de 'Todo es mentira' y 'Demos: el gran sondeo' también se suma a la nueva aventura de La Séptima tal y como él mismo ha publicado en sus redes.