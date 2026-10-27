Tinet Rubira, director de Gestmusic, responde con una única frase a Rosa López por su renuncia a 'Operación Triunfo'

Sonsoles Ónega ha conectado en directo desde el plató de 'Y ahora Sonsoles' con Tinet Rubira, el productor de 'Operación Triunfo'. Coincidiendo con el 25 aniversario del programa, el catalán arrojó algo de luz sobre la posible conmemoración, que tenía que haberse celebrado este mes de octubre y que se ha pospuesto, según él, "por un tema de logística".
El proyecto de reunir a todos los artistas que han pasado por el concurso se ha tenido que aplazar. "Hemos decidido darnos un margen. Si no celebramos el día que arrancamos (22 de octubre), celebraremos el día de la final de 'OT 1' (en febrero)", explicó Tinet Rubira a Sonsoles Ónega. Eso sí, dejó claro que quiere llevar a cabo el homenaje, aunque por el momento no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo será: "A lo mejor es una merienda sin cámaras. Entonces, si es una merienda sin cámaras, ¿quién quiere cobrar por venir? No entiendo de dónde ha salido toda esta polémica".
A raíz de esto, la presentadora quiso conocer su opinión sobre las críticas de Rosa López, la ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo'. La granadina subió un vídeo a sus redes sociales rechazando participar en este homenaje, y explicando los motivos de esa negativa: "Tengo ya 45 años y en estos 25 con vosotros estoy siempre agradecida, siempre dispuesta a todo. Cuando me llaman voy, aunque no cobre, y dedicas tu tiempo a dejar de hacer otras cosas que te pueden resolver económicamente para estar en otro sitio".
Además, la cantante reprochó al programa y a su productora no haberle dado todo el apoyo esperado en estos 25 años: "Me tiro todo el año trabajando sin ningún tipo de apoyo a mi música, a mí como artista, como mujer, que ya cuesta en este mundo ser mujer y trabajar y que la edad… Tienes que cuidarte, mantenerte, ser consciente". "Luego hay mucha gente, el público también, que quiere recordar a aquella Rosa de hace 25 años. Yo vibro con esa porque soy yo y vosotros sois vosotros y al final los años pasan", prosiguió diciendo.
Tinet Rubira contesta a las críticas de Rosa López, ganadora de 'OT 1': "¿Quién la ha llamado?"
Por todo esto, Rosa aseguró que "voy a denegar muchas cosas o algunas cosas en este 25 aniversario. ¿Por qué tengo que estar siempre? ¿Por ser la ganadora? Para mí mi mayor triunfo ha sido conocerme a mí misma y el mayor premio habéis sido vosotros, el público, que hacéis posible que cada concierto se llene. Pero ese concierto cuando vienen es porque ha salido una noticia que no está ni contrastada, una noticia que no tiene nada que ver con la música".
Este lunes en 'Y ahora Sonsoles', Tinet Rubira respondió a estas controvertidas palabras de Rosa López sobre el programa que le dio la fama. El responsable de 'Operación Triunfo' reconoció no darse "por aludido porque dice que cada año la llaman. ¿Quién la ha llamado? Desde Gestmusic no la hemos llamado para ofrecerle nada porque no hay nada que ofrecer. Nosotros queremos celebrar el 25 aniversario, teníamos previsto reunir a los 208 concursantes, no ha sido posible por un tema de logística".
A la pregunta de si sería posible organizar el homenaje a 'OT' sin ella, Tinet Rubira lo tiene claro: "No, evidentemente, Rosa fue la ganadora. Yo creo que no hablaba por mí ni por Gestmusic, tengo la conciencia muy tranquila, porque cada vez que nosotros la hemos llamado para hacer algo, le hemos pagado. Rosa participó en 'Más que baile', en 'Tu cara me suena' y cada vez que ha venido a un programa de Gestmusic y ha actuado ha cobrado". Además, insistió en que ni siquiera habían empezado a llamar a los concursantes para el reencuentro: "Desde la productora no se ha llamado a Rosa, todo se canceló antes".
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.