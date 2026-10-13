Terremoto audiovisual: Netflix se apodera del Mundial 2030 y anuncia un acuerdo con un canal en abierto para los partidos de España

Netflix ha dado un gran e inesperado golpe en el sector audiovisual y ha adquirido los derechos exclusivos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030 frente a los grandes operadores en abierto: RTVE, Atresmedia y Mediaset España. Un movimiento histórico en la industria de cara a una edición muy especial en la que el torneo intercontinental conmemorará su primer centenario.

Tras un acuerdo con la FIFA, el gigante del streaming ha anunciado que ofrecerá en directo los 104 partidos de la mayor competición de fútbol del mundo. Una competición que España, vigente campeona, organizará como anfitriona junto con Marruecos y Portugal. Además, hay que recordar que Argentina, Paraguay y Uruguay acogerán también algunos partidos de celebración de dicho centenario.

La plataforma tiene previsto -como así ha adelantado en nota de prensa- ofrecer la cobertura íntegra y en directo del torneo, que completará con la emisión de programas antes de cada partido, durante el tiempo de descanso y después de cada encuentro. Además, albergará un resumen diario los días de partido y otros contenidos destinados a generar expectación en la antesala del Mundial.

Netflix adquiere los derechos audiovisuales exclusivos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030™. pic.twitter.com/Gu45LFyu8u — Netflix España (@NetflixES) October 13, 2026

Netflix avanza que se ofrecerá a una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de partidos

Como parte de esta alianza inédita entre Netflix y la FIFA, en España podrá verse gratis un partido de cada jornada. Además, Netflix avanza que se ofrecerá a una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de partidos que incluirá todos los de España, las dos semifinales y la final, lo que garantizará una gran disponibilidad para el público de todo el país como así ampara la ley.

En este sentido, más adelante se darán a conocer los detalles sobre la colaboración de Netflix con esa cadena de televisión en abierto (que podría ser de RTVE, Atresmedia o Mediaset) para la emisión de los mencionados encuentros. Además, la compañía ha informado de que también posee los derechos audiovisuales en Estados Unidos y Canadá de las ediciones del 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

"Pocos acontecimientos unen tanto a la gente como un Mundial. Este año, yo estaba en el estadio cuando España levantó el trofeo y viví de primera mano la pasión, el orgullo y las historias que acaban formando parte de la cultura de un país y perduran en la memoria durante generaciones. Ahora que España va a ser uno de los países anfitriones en 2030, nos hace muchísima ilusión ofrecer en Netflix todos los partidos a los aficionados de España y Andorra. Para los aficionados españoles al fútbol, recibir al mundo como vigentes campeones y poder seguir todos los partidos en Netflix hará que esta ocasión sea única. Además, nuestra creciente colaboración con la FIFA, que incluye las ediciones del 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Estados Unidos y Canadá, refleja nuestro compromiso constante por acercar a los aficionados a los grandes momentos del deporte mundial", ha declarado Bela Bajaria, directora jefe de Contenidos de Netflix.

"Nos complace seguir reforzando nuestra colaboración con Netflix con la vista puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2030. Esta será una edición muy especial del torneo y estamos deseando colaborar para llevarla a los aficionados de España y de Andorra. Compartimos el objetivo de acercar aún más el fútbol a los aficionados para que disfrute de la emoción de esta competición el mayor número de personas", ha afirmado por su parte Mattias Grafström, secretario general de la FIFA.

El acuerdo se suma a la creciente oferta de deportes en directo de primer nivel de Netflix en todo el mundo, que abarca también partidos y eventos de la NFL, la MLB, WWE y algunos de los principales combates de boxeo y de artes marciales mixtas (MMA). A ello hay que añadir documentales que abordan algunas de las principales figuras y competiciones deportivas del país, como LALIGA: Más allá del gol, RAFA, Carlos Alcaraz: A mi manera y El caso Figo: El fichaje del siglo. Netflix también ha acercado a los aficionados al mundo del fútbol con títulos como Capitanes del mundo, producida en colaboración con la FIFA, y Beckham, Neymar: El caos perfecto, Baila, Vini, MOURINHO, Bajo presión: La selección femenina de EE. UU. y el Mundial de fútbol y Sunderland 'Til I Die.