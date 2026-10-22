TEN confirma el fichaje de María Patiño para presentar de nuevo sus tardes tras el adiós de Alba Carrillo en 'El Sótano'

Movimiento sorpresa en TEN. La cadena de TDT ha decidido recuperar a María Patiño como presentadora de la nueva etapa de 'El Sótano' tras la abrupta salida de Alba Carrillo la semana pasada para centrarse en su nuevo proyecto en las tardes de los fines de semana de La Séptima.

Tras su reaparición en 'Cara al show' y su fichaje por el programa de Marc Giró como colaboradora, María Patiño ha cerrado su regreso como presentadora de 'El sótano queen', el nuevo nombre con el que se conocerá esta nueva etapa del formato producido por Dollhouse a partir del lunes 26 de octubre.

Así lo ha avanzado el diario El País y lo ha confirmado la propia María Patiño con un escueto "Ahí está" en sus redes sociales. De esta forma, después de que esta semana haya sido Marta Riesco quien ha tomado las riendas del magacín de forma temporal, el espacio iniciará una nueva etapa con la llegada de la presentadora que vuelve a la cadena en la que ya condujo tanto 'Ni que fuéramos' como 'No somos nadie'.

De esta forma, diez meses después de la cancelación de 'No somos nadie' y de retiro televisivo tras no haber recibido ni una sola llamada como ella misma confirmó este miércoles a Marc Giró, ahora la periodista y uno de los rostros más destacados de 'Sálvame' vuelve a la pequeña pantalla por partida doble como colaboradora en La Sexta y como presentadora en TEN.

Más allá del nuevo título de 'El sótano queen', parece que el magacín incorporará otras novedades. Así, según el citado diario, María Patiño podrá proponer nuevos colaboradores que se sumen al equipo en el que ya participan rostros que trabajaron con ella en 'No somos nadie' como Marta Riesco, Alberto Guzmán o Anna Gurgui. Eso sí, la intención de la productora es mantener la esencia del formato con una mezcla entre actualidad, corazón y humor.

La elección de María Patiño como nueva presentadora de 'El sótano' y sustituta de Alba Carrillo tiene su enjundia. Y es que precisamente, hace unos meses, ambas mantuvieron un enfrentamiento a raíz de las críticas de Alba a RTVE y después de que en el programa de TEN se hicieran eco de unas supuestas informaciones que apuntaban a que Patiño estaba hundida tras haberse quedado sin trabajo y que la gallega trató de desmentir.

La reacción de Marta Riesco al fichaje de María Patiño

Tras publicarse la noticia, 'El sótano club' ha comenzado este jueves su programa con todos los colaboradores cantando al unísono "No dejes de soñar", la canción de Manuel Carrasco, que es la gran favorita de María Patiño. Después, Marta Riesco ha querido ser muy sincera sobre el fichaje de su compañera.

"Nosotros no teníamos ni puñetera idea de nada. Yo he estado hablando esta mañana con María y la he felicitado por su estreno como colaboradora en otro programa y estaba conversando tranquilamente con ella. Y cuando he venido aquí me han informado que el nombre de la persona que va a estar aquí el lunes es ella. Me ha llamado por teléfono, me alegro muchísimo por ella. Creo que es fundamental en nuestra televisión. Es una tía muy divertida, muy enrollada y una de las grandes del mundo del corazón", ha destacado Riesco.

"Me estáis preguntando por cómo me ha sentado a mí, si me había sentado mal. Para nada, en ningún momento me he visto ocupando esta silla. Creo que es algo que ha sido claro desde el primer momento. He cumplido mi misión de sustituta. Me siento muy querida por este equipo y muy feliz por las oportunidades que me han dado y me seguirán dando", ha concluido la colaboradora y presentadora sustituta.