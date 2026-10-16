TEN cancela hoy la emisión de 'El Sótano' y no deja a Alba Carrillo despedirse ante su marcha a La Séptima

Este jueves, Alba Carrillo se marchó entre lágrimas de 'El sótano club' sin ninguna explicación. Después, Alberto Guzmán aclaró que estaba indispuesta. Poco después, la presentadora confirmó en un evento de presentación de La Séptima que dejaba definitivamente el magacín de TEN y que este viernes se despediría del programa que ha conducido desde el mes de abril.

Sin embargo, este viernes, TEN ha anunciado a última hora la cancelación de 'El sótano club' para este 16 de octubre cuando apenas quedaban tres horas para el comienzo del programa. Así, en torno a las 12:30 horas, la cuenta oficial de la cadena ha publicado un comunicado pidiendo tiempo para poder acometer los cambios necesarios en el magacín de tarde tras la decisión de Alba Carrillo de no continuar.

"Como sabéis, se avecinan cambios en el sotanito y necesitamos algo de tiempo para trabajar en ellos. Gracias por la comprensión. Volveremos el lunes con nuestra ilusión habitual y con más ganas, si cabe", recalca el breve comunicado que ha publicado TEN en sus redes sociales.

🔴 CAMBIO DE PROGRAMACIÓN:



👉 Como ya sabéis, se avecinan cambios en el sotanito y, para eso, necesitamos algo de tiempo para trabajar en ellos.



💜 Gracias por la comprensión; volveremos el lunes con nuestra ilusión habitual y con más ganas, si cabe.



Atte: El equipo de "El… pic.twitter.com/g1LtE41mkA — TEN TV (@TENtv) October 16, 2026

De esta forma, todo apunta a que Alba Carrillo no podrá despedirse de la audiencia de 'El sótano club' ni tampoco de sus compañeros. No obstante, en las últimas horas se han producido algunos movimientos que podrían indicar que la relación ente la presentadora y algunos de los colaboradores más reconocidos del programa no es la mejor a día de hoy. Y es que Alba ha bloqueado en Instagram tanto a Marta Riesco como a Alberto Guzmán y a Anna Gurgui.

Por el momento, se desconoce qué ha sucedido realmente detrás de las cámaras y qué ha sucedido entre Alba Carrillo y TEN y sus compañeros de 'El sótano club' para que las cosas hayan acabado de esta manera tan abrupta y con bloqueos de por medio teniendo en cuenta que Alba y Alberto Guzmán eran muy buenos amigos desde que trabajaron juntos en TVE tanto en 'D Corazón' como en 'Mañaneros'.

Ahora la gran incógnita está en saber qué pasará con 'El sótano club' a partir del próximo lunes y quién será el nuevo presentador/a del magacín producido por Dollhouse y si se optará por alguno de los colaboradores que ya han sustituido a Carrillo en alguna ocasión como Marta Riesco o Alberto Guzmán o si se optará por algún fichaje.

Alba Carrillo deja TEN y se centra en La Séptima

Como decimos, todo esto se ha precipitado en las últimas horas después de que Alba Carrillo comunicara este jueves públicamente que ha decidido abandonar 'El sótano club' para centrarse en su nueva etapa como presentadora de 'Fuera de control', el magacín de las tardes de los sábados y domingos de La Séptima, la nueva cadena de TDT que llegará el 5de noviembre, junto a Marta Márquez ('Aquí la tierra').

"Mañana es mi último día en TEN. La vida son etapas. A partir de ahora quién quiera verme lo tendrá que hacer en La Séptima. Es muy complicado dividirme y no quiero hacer dos cosas mal, prefiero hacer una bien", empezó confesando Alba Carrillo en un evento de presentación de La Séptima en el Ateneo de Madrid como parte de su gira promocional por diferentes ciudades de España.

"La Séptima para mí es el futuro sin hacer de menos a TEN por supuesto, que se han portado conmigo estupendamente y ha sido un proyecto para mí precioso, y que me ha ayudado a madurar en mi carrera profesional y estar en mi perfecto estado de maduración para La Séptima", añadió.