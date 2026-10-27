Telecinco implanta medidas con 'First Dates' y recorta sus emisiones tras su último tropiezo en la programación del fin de semana

Después de dos semanas apostando por maratones de 'First Dates' en la noche de los sábados, Telecinco ha decidido dar marcha atrás y recuperar su apuesta por el cine tras el batacazo en audiencias del dating show que presenta Carlos Sobera en su salto al fin de semana. Así, la cadena de Mediaset ya anuncia el regreso de su emblemático contenedor 'Cine 5 Estrellas' con un evento de programación.

Tras llevar los últimos meses apostando por el cine en la noche de los sábados, primero con cine español y posteriormente ya con películas taquilleras como 'Titanic', Telecinco sorprendió hace dos semanas al prescindir de 'Cine 5 Estrellas' y redoblar su apuesta por 'First Dates', que actualmente se emite de lunes a miércoles y los viernes en el access prime time de la cadena.

Sin embargo, este cambio de estrategia lejos de ayudar a aumentar las métricas de la cadena de Fuencarral los ha lastrado aún más. Y es que el pasado sábado, 'First Dates' cosechó un 7,5% y 781.000 espectadores, un 6,9% y 557.000 seguidores, un 7% y 337.000 y un 6,6% y 208.000 espectadores con sus cuatro programas ofreciendos, viéndose superado tanto por TVE como por Antena 3 e incluso por su 'hermana pequeña' Cuatro en varios tramos.

Estos registros no remaron para mejorar el promedio diario de Telecinco, que no superó el 7,1% de media el pasado sábado. De esta forma, se quedó lejos de su media mensual en octubre, que también sigue siendo especialmente baja, pues a falta de cuatro días para cerrar el mes la cadena de Mediaset anota un nuevo mínimo histórico, con un bajo 8,6% de cuota.

Mediaset anuncia el ciclo cinematográfico "Magnífico Denzel" para ocupar la franja de 'First Dates' en la noche del sábado

Es por ello, por lo que Telecinco ha decidido retirar 'First Dates' de su programación del sábado y volver a apostar por el cine para enfrentarse a 'Malas Lenguas Noche' en La 1, 'La ruleta de la suerte Noche' en Antena 3, 'El Blockbuster' en Cuatro y 'La Sexta Xplica' en La Sexta, entre otras ofertas a partir de esta semana.

Lo hace además con un evento especial de programación, y es que Telecinco ha decidido emular la estrategia que suele llevar a cabo TVE con bloques temáticos dedicados a un actor o actriz o a una saga determinada. Así, la cadena anuncia para este sábado el ciclo "Magnífico Denzel" con homenaje a Denzel Washington, con la emisión de dos de sus películas más célebres. En prime time se ofrecerá 'Los siete magníficos', que protagoniza junto a Chris Pratt o Ethan Hawke; y en late night un nuevo pase de 'Déjà Vu'.