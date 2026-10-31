Telecinco cancela 'Rueda la Letra' con El Rosco en su programación del fin de semana y vuelve a alargar 'Fiesta'

Tal y como avanzó Poco Pasa TV, Mediaset confirma que 'Rueda la letra' desaparecerá de la programación de Telecinco los fines de semana. Así, desde este próximo sábado, el concurso que presenta Carlos Sobera ya no se emitirá ni los sábados ni los domingos pues la cadena ya solo promociona el programa en su emisión de lunes a viernes a las 19:00 horas.

Esta determinación llega después de que el concurso no haya conseguido los resultados esperados. Tampoco esta estrategia de emitirse los fines de semana a las 20 horas ha ayudado a que el concurso mejores sus datos en su emisión diaria de lunes a viernes a las 19:00 horas.

Con ello, a partir de esta semana, 'Rueda la letra' se emitirá únicamente en las tardes de lunes a viernes a las 19:00 horas justo después de 'El diario de Jorge' y antes de dar paso a '¡Allá tú!', que poco a poco se ha consolidado en su franja de emisión frente al todopoderoso 'Pasapalabra'.

Mientras que 'Fiesta' recuperará su horario habitual pasando a emitirse de 16:00 a 21:00 horas después de que en los últimos meses haya vivido grandes vaivenes en su duración por la presencia primero de 'Allá tú' los sábados y domingos y posteriormente del estreno de 'El show de Paz', que obligó a la cadena a recortar el magacín de Emma García de cinco a tres horas.

La supresión de 'Rueda la letra' de los fines de semana llega después de que este sábado el concurso que conduce Carlos Sobera anotara un 8,5% y 674.000 espectadores y el domingo bajara al 7,2% y 760.000 espectadores. Cabe decir que en sus siete semanas en emisión, el formato ha promediado un 7,5% y 579.000 seguidores los sábados y un 7,4% y 694.000 espectadores los domingos.

La retirada de 'Rueda la letra' de los fines de semana no afectará como decimos a su emisión a diario. En este sentido, según avanzó la citada cuenta, el concurso tiene garantizada su continuidad hasta el próximo 24 de noviembre. Ese día concluirán las emisiones de todas las entregas pactadas entre Mediaset y Bulldog TV. Queda por ver si Mediaset decide renovar el concurso y seguir grabando nuevas entregas o si retira definitivamente el concurso tras no lograr el rendimiento que podía esperarse de una apuesta de estas características con la vuelta de El Rosco a Telecinco tras su guerra con 'Pasapalabra'.

La nueva promo de Telecinco con 'Rueda la letra' y '¡Allá tú!'

Por lo pronto, Telecinco ha lanzado una nueva promo para anunciar su tarde de concursos. En dicho anuncio, se ve a una pareja viendo los programas que conducen Carlos Sobera y Juanra Bonet. Tras llegar a casa, el chico trata de contestar a las preguntas de Sobera y de repente el espectador se convierte en concursante de 'Rueda la letra'. "Al caer la tarde, Telecinco se ilumina con 'Rueda la letra' y 'Allá Tú'", asegura la voz en off de la cadena.