Telecinco cancela 'El Precio Justo' tras relegarlo al fin de semana y derivar a su equipo a 'Rueda la Letra'

Era la crónica de una muerte anunciada y ahora ya se confirma. Mediaset ha decidido poner fin a la décima etapa de 'El precio justo' después de retirar el concurso de su franja habitual y relegarlo al fin de semana con la llegada de 'Rueda la letra' a sus tardes y la reorganización de sus mañanas con el salto de 'El tiempo justo' de Joaquín Prat a dicha franja.

Cabe resaltar que pese a su cancelación, Mediaset cuenta con una gran nevera de programas grabados de 'El precio justo' que le permitirá seguir ofreciendo el concurso hasta comienzos de 2027. De modo, que el concurso que presentan Carlos Sobera y Tania Medina se mantendrá en emisión hasta el próximo mes de enero si no hay cambios.

La decisión de poner punto y final a 'El precio justo' llega después de que Mediaset optara por retirar el concurso de la sobremesa diaria para hacer hueco a 'El tiempo justo' y 'Vamos a ver'. Lo más llamativo es que el célebre concurso obtuvo una media del 8,6% entre mayo y septiembre. Un dato que estaba por encima de la media diaria y mensual de Telecinco y que también es superior a lo que marca actualmente el programa de Patricia Pardo que suele moverse entre el 6 y el 8%.

Cabe decir que antes del verano, Mediaset había decidido renovar 'El precio justo' al igual que con '¡Allá tú!' para llegar al menos hasta comienzos de año. Pero todo cambió a raíz de la apuesta por Carlos Sobera para presentar 'Rueda la letra' y a la reformulación de las mañanas y las tardes de la cadena.

No obstante, en un primer momento, Mediaset llegó a valorar la posibilidad de seguir apostando por 'El precio justo' con otro presentador en relevo de Carlos Sobera. Pero finalmente desechó la idea tras comprobar el poco éxito del concurso en las sobremesas de los sábados y domingos donde apenas se mueve del 6%.

Asimismo, hay que decir que además de Carlos Sobera buena parte del equipo de 'El precio justo', que producía Fremantle, pasó a formar parte de 'Rueda la letra' con Bulldog TV a la cabeza. Entre ellos su director, Rafa Guardiola así como guionistas y redactores.