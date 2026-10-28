Actualidad

Telecinco altera toda su programación: Cambia de franja 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat y amplía 'El programa de Ana Rosa' este miércoles

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

La cadena de Mediaset cancela 'La tarde se mueve' y 'El Diario de Jorge' por un especial de 'El Tiempo Justo' en el que se hará seguimiento a la última hora del accidente ferroviario en la provincia de Toledo

Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana

Telecinco, siguiendo los pasos de otras cadenas de televisión como La 1 de TVE o Antena 3 y La Sexta, también ha alterado la programación con motivo del accidente ferroviario en la provincia de Toledo; con un choque entre dos trenes que ha dejado decenas de víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

En el caso del canal principal de Mediaset, hablamos de una sustancial modificación no solo de la parrilla matinal, sino también de la vespertina y nocturna. Ante la gravedad del suceso, se ha optado por alargar 'El programa de Ana Rosa' a las 13:15 horas, ocupando directamente el hueco natural de 'El Tiempo Justo'.

A continuación, se ha programado un avance de 'Informativos Telecinco' con Isabel Jiménez al frente, precediendo a 'Vamos a ver' con Patricia Pardo, que sí ha mantenido su presencia en la programación, continuando el seguimiento de la última hora del suceso hasta las 15:00 horas.

Más información

El formato de actualidad conducido por Joaquín Prat ha quedado levantado de la franja matinal pero para saltar a la tarde con una edición especial que se extenderá de 16:00 a 19:00 horas. Supondrá la cancelación total de 'La tarde se mueve' con Ion Aramendi y 'El diario de Jorge' con Jorge Javier Vázquez. En principio, sí preservarán su emisión los concursos 'Rueda la letra' y 'Allá tú'.

A partir de las 21:00 horas, arrancará la segunda edición de 'Informativos Telecinco' con Carlos Franganillo desde plató y Ángeles Blanca desplazada a la zona cero del siniestro. Ambos conducirán a continuación, desde las 22:00 horas, un 'Especial Informativos Telecinco' hasta las 23:15, implicando así la retirada del dating 'First Dates'.

Así será la programación de Telecinco este miércoles:

  • 'El programa de Ana Rosa' - De 09:00 a 13:15 horas
  • Avance de 'Informativos Telecinco' - De 13:15 a 13:25 horas
  • 'Vamos a ver' - De 13:25 a 15:00 horas
  • 'Informativos Telecinco' - De 15:00 a 16:00 horas
  • 'El tiempo justo' (especial) - De 16:00 a 19:00 horas
  • 'Rueda la letra' - De 19:00 a 20:00 horas
  • 'Allá tú' - De 20:00 a 21:00 horas
  • 'Informativos Telecinco' - De 21:00 a 23:15 horas
  • 'La Isla de las Tentaciones' - De 23:15 a 02:00 horas

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

Más Información

Telecinco elimina 'First Dates' de los sábados

Telecinco implanta medidas con 'First Dates' y recorta sus emisiones tras su último tropiezo en la programación del fin de semana

Roberto Jiménez
Jon Echevarría (PP) y José María Figaredo (Vox)

El momento de Jon Echevarría (PP) y Figaredo (Vox) en 'Ana Rosa' confirma las sospechas del PSOE, que reacciona al instante

Pedro Jiménez

Últimas noticias