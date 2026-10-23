Susanna Griso deja este claro veredicto a la entrevista de 'La Revuelta' a Sánchez, con un recado por el debate en Atresmedia

Como era de esperar, la visita de Pedro Sánchez a 'La Revuelta', que ha roto audímetros consiguiendo audiencias de otro tiempo y siendo la entrevista de un político más vista desde 2009, está dando mucho que hablar en todos los medios de comunicación. Esta mañana, todos los programas han debatido sobre ello, y en mayor o menor medida sus rostros principales se han manifestado al respecto. Entre ellas, Susanna Griso.

La presentadora de 'Espejo Público' ha querido poner el foco en lo que para ella era una muestra de lo que es el presidente del Gobierno para ella. Así, justo antes de conectar con Esperanza Aguirre, no ha dudado en reflexionar sobre lo que dijo Pedro Sánchez sobre TVE y la continuidad de 'La Revuelta' si él seguía siendo presidente.

"A mí me llama mucho la atención porque Pedro Sánchez arrancó diciendo que si él consigue ser reelegido y vuelve a ser presidente, 'La Revuelta' tendrá cuatro años más de continuidad en TVE. En fin… Solo le faltó decir, ¿de quién es TVE? Como dijo ¿de quién es la fiscalía?", ha empezado señalando Susanna Griso. "¿Pero y eso te sorprende?", le ha replicado Esperanza Aguirre.

"No, no me sorprende. Pero lo digo por la incoherencia del propio Pedro Sánchez que cuando le pregunta Broncano por si esta es la última entrevista y si está de salida, dice 'hombre, luego dicen que TVE es mía'. Pero al cabo de unos minutos dice que si sigue tiene cuatro años más de programa. Es Pedro Sánchez en estado puro", ha recalcado la presentadora de Antena 3 al respecto.

En otro momento, la periodista Gema Huesca de La Razón se ha atrevido a comparar las entrevistas de Pedro Sánchez en 'La Revuelta' y Alberto Núñez Feijóo en la Cadena SER cuestionando que el presidente del Gobierno solo va a medios afines. "Feijóo da entrevistas a medios no afines y el presidente del Gobierno no. Es que una entrevista es otra cosa", ha comentado la tertuliana. "De entrada no quiere un debate en Atresmedia", ha apostillado Susanna Griso a modo de dardo porque el PSOE haya aceptado el cara a cara de Mediaset y un debate a cuatro en RTVE y haya dejado a su grupo fuera de juego.

Poco después, Isabel Rábago se ha sumado al análisis destacando que "Pedro Sánchez fue a su televisión y tuvo su entrevista", dejando entrever que estaba todo pactado para sentirse muy cómodo. Algo que después también han corroborado Gema López y Miquel Valls con sus propios ejemplos y argumentos.

Pero Susanna Griso ha querido insistir en lo que para ella fue muy significativo de la entrevista al volver a poner sobre la mesa los comentarios sobre TVE y el futuro del programa de David Broncano. "Esto tiene miga porque al empezar la entrevista, ojo a la broma del presidente", siguió exponiendo la presentadora. "'Presidente por poco tiempo'. La cara, la tensión, el rictus de Pedro Sánchez le delata. 'Luego dicen que esta es mi televisión. Vaya recibimiento David'", ha analizado la catalana tras ver lo que se comentaron Sánchez y Broncano al empezar la entrevista.

"Unos segundos después, y tras unos aplausos, Sánchez dice esto. Se lo tengo que transcribir, porque TVE no nos ha dado esta parte. 'Yo aspiro a renovar cuatro años, y si La Revuelta quiere, otros cuatro años más en TVE'. Suerte que no era su televisión, aquí se delata", ha recalcado Griso. "Yo vi la entrevista entera, y hombre para ser su televisión, no se puede decir que Broncano no fuera incisivo", le ha replicado Afra Blanco recordando que el tono de la entrevista hay que entenderlo dentro del contexto de 'La Revuelta'.

Gema López cuestiona que la entrevista de 'La Revuelta' estaba pactada

Gema López analiza la entrevista de Pedro Sánchez en 'Espejo Público'

Justo después, Gema López ha querido contrarrestar la opinión de su compañera y hacer su propia crítica a la entrevista. "Lo primero que yo vi es a un Pedro Sánchez muy nervioso, nada más entrar. Este aplomo que muestra en los mítines ayer no lo tenía. Y el problema que tienen estas entrevistas híbrido es que ni son un show, que les humaniza y puedes descubrir a la persona, ni es una entrevista política. Y se termina quedando a medio camino donde no se abordan temas que se abordan todos los días en las mesas", ha empezado confesando la periodista.

"Faltaron las cloacas, faltó Leire. Yo creo que estaba más pactada de lo que nos podíamos imaginar. Incluso el zasca de que le queda poco tiempo, porque eso le da una coartada a él a seguir con el chascarrillo de 'si Broncano tiene un programa es porque él se lo ha dado'. Yo creo que ni a unos ni a otros les favoreció. Tuvo mucha audiencia pero ahí faltó o show o mitin político", ha añadido la que fuera colaboradora de 'Sálvame'.

Finalmente, Miquel Valls también se ha subido a la ola de cuestionar si la entrevista estaba pactada o no fijándose en un detalle claro. "De hecho hay un momento que al presidente del Gobierno se le escapa. Estaban hablando del tema de Ceuta y dice bueno luego es cuando vamos a hablar del tema de la vivienda, como si hubiese dos temas marcados. Y luego cuando aparece Candela Peña le dice que han faltado muchos temas a tratar como la ley de nietos y él se queda con la cara seria y no dice nada", ha concluido el copresentador.