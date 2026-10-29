'Supervivientes All Stars' tiene que evacuar a Asraf Beno y su continuidad pende de un hilo en el programa de Telecinco

Tras los abandonos forzosos de Alma Bollo y Albert Barranco por problemas de salud, ahora es Asraf Beno el que ha tenido que ser evacuado de la playa tras el dictamen del doctor de 'Supervivientes All Stars' y su continuidad en el reality de Telecinco es incierta ahora mismo.

"Me he mareado como tres veces", se le oye decir a Asraf Beno. "Te vamos a evacuar", le advierte el médico tras comprobar su débil estado en la isla tal y como se puede ver en el avance que ha compartido la cuenta oficial del reality en Instagram. En él se ve a un Asraf completamente abatido y triste por tener que dejar a sus compañeros.

Asimismo, en este cebo para la gala de 'Supervivientes All Stars' de este jueves se lanza la pregunta de si ¿podrá continuar? De este modo, habrá que esperar a esta noche para conocer el resultado de las pruebas médicas que se le han hecho al marido de Isa Pantoja y comprobar si su estado le permite poder seguir en el concurso o si tendrá que abandonarlo a pocas semanas de la gran final.

La perdida de Asraf Beno para 'Supervivientes All Stars' sería un mazazo pues el concursante es uno de los favoritos del público de cara a la victoria. De hecho, el ex modelo ha conseguido ser siempre salvado de los primeros por el público en cada nominación a la que se ha enfrentado desde el principio del programa. Es más, el pasado martes volvió a hacerlo dejando a Arkano y Omar Sánchez como candidatos a la expulsión de este jueves.

Más allá de la evacuación de Asraf, 'Supervivientes All Stars' también avanza un enfrentamiento entre Ivana Icardi y Yola Berrocal y cómo ha vuelto a haber un acercamiento entre Arkano e Ivana. ¿Tendrán una relación ambos concursantes o la posible expulsión del rapero truncará los planes?

Además, los supervivientes afrontarán una nueva ronda de nominaciones con la participación de sus familiares, que también emitirán sus votos desde el plató. Los puntos otorgados por estos se sumarán a los de los propios concursantes, de modo que sus decisiones tendrán una influencia directa en la lista final de nominados.