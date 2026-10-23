'Supervivientes All Stars' anuncia una dura expulsión en una noche angustiosa por el percance de Omar Sánchez, asistido por el servicio médico

La séptima gala de 'Supervivientes All Stars 2026' ha estado marcada por el duelo de expulsión entre Víctor Janeiro y Damián Quintero, dos grandes protagonistas de esta edición de leyendas que han medido sus fuerzas frente al público tras la salvación de Asraf Beno, que se está perfilando como uno de los claros favoritos para ganar el concurso tras varios indultos consecutivos.

Así, el extorero y el karateka se han jugado su permanencia en la experiencia, que ha entrado en su fase más decisiva, hasta el último minuto; con una alta participación de los telespectadores, que con sus votos han resuelto ese 'enfrentamiento' con un 46% y 54%. Ya bien entrada la noche, Jorge Javier Vázquez ha proclamado el nombre del poseedor del porcentaje más elevado, que ha correspondido a Víctor. En consecuencia, Damián ha sido el sexto eliminado.

Una vez conocido el veredicto del público, el deportista olímpico ha confesado su "pena" por la salida en este punto de la aventura. María Lamela le ha tratado de reconfortar con unas palabras de aliento: "Ha sido increíble tenerte aquí, has sido un titán en las pruebas y no te has callado nada; así que gracias por vivir la experiencia". Elogios a los que se ha sumado Jorge Javier Vázquez: "Me gustaste muchísimo en tu edición de 'Supervivientes', me has gustado también en el 'All Stars', eres un concursante ideal para este reality y ha sido un placer volver a trabajar contigo. Ojalá tengamos la oportunidad de poder contar contigo en otros programas".

Sin embargo, este no ha sido el único episodio tenso de la velada, que ha acogido la madre de todas las broncas entre Chiqui e Ivana Icardi, cuya distancia es insalvable, y, fundamentalmente, por lo ocurrido durante la prueba de apnea grupal que ha organizado el equipo de 'Supervivientes' al comienzo de la emisión.

En mitad del reto, se ha vivido un momento realmente angustioso con Omar Sánchez, que ha sufrido un desmayo mientras se encontraba bajo el agua. El concursante canario se ha quedado inconsciente durante unos instantes y su pérdida de conocimiento ha sembrado el pánico en la isla y entre los espectadores del programa.

"Ay, ay, ay", ha reaccionado un descolocado Jorge Javier Vázquez al observar el estado del joven. "Por favor, sacadle", ha exclamado María Lamela, urgiendo a los compañeros a prestar su ayuda. "¡Un médico, un médico!", han gritado participantes como Chiqui o Rosa Benito, notablemente aterradas. Por su parte, el equipo de realización de 'Supervivientes All Stars' ha reaccionado con un plano largo desde el dron para evitar imágenes desagradables. Acto seguido, se ha cortado la conexión con Honduras.

Omar sufre un desmayo durante la prueba de apnea.



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Tras esta estremecedora secuencia, el servicio médico del reality se ha movilizado de urgencia para darle asistencia. Minutos más tarde, Omar Sánchez ha reaparecido en pantalla al lado de la presentadora y plenamente recompuesto. El robinsón ha agradecido los cuidados a la organización y a los médicos y ha lanzado un mensaje de tranquilidad hacia su familia. De hecho, el exmarido de Anabel Pantoja se ha reincorporado a la gala, en la que ha continuado participando con total normalidad. Todo ha quedado en un susto.