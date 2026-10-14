'Supervivientes All Stars' anuncia la expulsión de uno de sus grandes activos y un giro que puede revocar el veredicto del público

'Supervivientes All Stars 2026' ha sorprendido a los nominados de la semana -Chiqui, Víctor Janeiro, Omar Sánchez y Yola Berrocal- con una expulsión sorpresa este martes en la gala de 'Tierra de Nadie'.

La noticia ha pillado con el pie cambiado a los concursantes candidatos a seguir los mismos pasos que María Jesús Ruiz, la última eliminada y ahora convertida en 'salvaje'; una condición que le permite optar a la repesca del próximo jueves.

Y es que la modelo jienense tiene grandes opciones de volver a reincorporarse a 'Supervivientes All Stars 3' como concursante de pleno derecho. Lo mismo que el nuevo expulsado, que también es aspirante a esa nueva oportunidad que surge tras la baja forzosa de Albert Barranco por prescripción médica.

En primer lugar, con el televoto pausado, los primeros salvados han sido Yola Berrocal y Omar Sánchez al ser los poseedores de los mayores porcentajes de votos emitidos a través de la app de Mediaset Infinity. Así, la cosa se ha debatido en un duelo final entre Chiqui y Víctor.

Finalmente, con el proceso de votación definitivamente cerrado, Jorge Javier Vázquez ha anunciado que la expulsada era Chiqui al obtener el menor respaldo de los telespectadores de 'Supervivientes All Stars' con un 39,8% frente al 60,2% de Victor Janeiro.

Sin embargo, como hemos apuntado, su salida no es definitiva. La murciana se ha convertido en una 'salvaje' como María Jesús Ruiz y, desde ahora, las dos se disputan la repesca, que se resolverá el próximo jueves 15 de octubre en una noche en la que también se producirá la esperada unificación. Por tanto, el veredicto de la audiencia podría quedar derogado.