'Sueños de Libertad', avance semanal del 2 al 6 de noviembre: Un regreso inesperado que amenaza a Gabriel y un nuevo personaje en Antena 3

'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión. Y la próxima semana ofrecerá cinco nuevos episodios pese a que el lunes 2 de noviembre es festivo en muchas comunidades autónomas que han decidido pasar el día de Todos los Santos que cae en domingo al día siguiente.

Además, ese día ofrecerá el capítulo que en un principio la cadena tendría que haber emitido este viernes 30 de octubre pero con su parón del miércoles por culpa del accidente de Urda todo se ha trastocado.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre a continuación:

Avance del capítulo 680 de 'Sueños de libertad' del lunes 2 de noviembre

Bianca y Fina en 'Sueños de libertad'

Digna hace ver a Damián que como Gabriel cumpla con su amenaza y les demande pueden perder a Julia para siempre y que jamás dejará que la vuelvan a ver mientras él espera esperanzado que acepte su trato. Lo que ninguno sabe es que Julia ha escuchado su conversación.

Tomás le promete a Salva que dejará el alcohol y el cantinero le propone o acudir a un retiro con monjes para poder solucionar sus problemas con la bebida o que se quede con él en la colonia para poder ayudarle y controlarle. Por su parte, Eduardo y Manuela aclaran sus malentendidos y don Agustín le da una buena noticia al chófer pues ha conseguido una remesa de medicinas para enviar a Guatemala.

Claudia le revela a Marta que finalmente ha decidido no despedir a Paula después de su conversación con Carmen. Por su parte, Marta y Andrés le piden a Tasio que termine su relación con Paula y él se planta ante ellos dejándoles claro que no son quiénes para darle lecciones de moralidad pues Andrés se estuvo acostando con la mujer de su hermano y ella hizo lo que le dio la gana mientras estaba casada con Pelayo.

Mientras, Bianca se disculpa con Fina por haber criticado a Claudia y le reconoce que se equivocó al pedirle que se vaya con ella a Argentina y deja en sus manos su decisión pues cree que tiene que ser ella la que decida que hacer con su vida sin ninguna presión. Aunque después Bianca recurre a Claudia para que intente convencer a su amiga de que vuelva a Argentina y sea feliz pero la dependienta le dice que tiene que ser Fina la que tome su decisión.

Luis habla con Tasio y le aconseja que tenga paciencia tras revelarle que él también tuvo un desliz en su matrimonio y con el tiempo pudo reconducir su relación. Por otro lado, Luis no consigue replicar el proceso para obtener el almizcle sintético. Finalmente, Luis se despide de su madre y de su familia para volver a Barcelona pero antes Damián le propone que siga trabajando en conseguir el almizcle.

Después de descubrir la oferta que le ha hecho Damián, Beatriz trata de convencer a Gabriel para que acepte y se quede con las acciones de Digna para tener aún más poder en la fábrica. Por su parte, Julia, que escuchó a sus abuelos hablar del chantaje del abogado, toma una decisión definitiva sobre su futuro: prefiere sacrificarse y volver a casa con Gabriel para que su familia no tenga problemas.

Avance del capítulo 681 de 'Sueños de libertad' del martes 3 de noviembre

Pablo, Nieves y Josema en 'Sueños de libertad'

Begoña le pregunta a Julia por qué cambió de opinión y accedió a volver a casa y ella le revela toda la verdad sobre la conversación que escuchó de sus abuelos y que no piensa permitir que puedan ir a la cárcel por su culpa. Las dos se juran entre sí que no volverán a ocultarse nada.

Mabel trata de torpedear la relación de Josema con Silvia. Mientras el arquitecto les revela a Pablo y Nieves que pese a que lo pasó bien con ella no seguirá saliendo con ella porque no es el tipo de mujer que le gusta. Después le confiesa a Pablo cómo es la mujer con la que encajaría. Paralelamente, Mabel le confiesa a Valentina que está empezando a enamorarse de un hombre más mayor y aunque no le revela su identidad su amiga llega a la conclusión de que se trata de Josema.

Manuela pone al corriente a Claudia de cuál era la conexión de Eduardo con la familia de Guatemala que vio en la fotografía. Por su parte, la dependienta no está pasando su mejor día pues se cumplen dos años de la muerte de Mateo. Después, Claudia pide a Miguel acudir al cementerio sola y el médico recurre a don Agustín para conocer mejor a Mateo.

Miguel atiende a Tomás y Salva le pide al doctor cómo poder ayudar a su padre con su alcoholismo. Por otro lado, Digna descubre por Claudia tras contárselo a su tía que Paula y Tasio siguen juntos. Después, Claudia pone al corriente a Paula de que Manuela y Digna saben lo de su relación con Tasio.

Fina se queda chafada tras una reacción de Bianca y es que parece que la fotógrafa y la pintora tienen diferentes pareceres a la hora de trabajar. Por su parte, Beatriz trata de acercar posturas con Begoña pero ella le deja claro que no la perdonará después de todo lo que hizo. Después, Begoña habla con Nieves y deja caer que quizás tendría que buscar al hombre que ha dejado embarazada a la niñera.

Gabriel recibe una visita inesperada: Félix Cifuentes, el que fuera abogado de Antoine Brossard regresa a Toledo para revelarle que Hugo Brossard está muy interesado en saber la verdad sobre lo que pasó en la sala de calderas y saber si su padre tenía algo que ver. El abogado termina amenazándole: o le paga por su silencio o le contará todo lo que pasó en realidad de su sabotaje.

Avance del capítulo 682 de 'Sueños de libertad' del miércoles 4 de noviembre

Begoña no perdona a Beatriz

Pablo pone al corriente a Andrés de la reunión de Gabriel con Félix Cifuentes y de lo nervioso que se ha puesto su primo al preguntar el motivo. Tras ello, Andrés se compromete a hablar con Marta para investigar que traman entre ellos. Por su parte, Gabriel teme que Cifuentes lo delate tal y como le confiesa a Beatriz.

Manuela decide hablar con Paula para recriminarle su relación con Tasio y trata de saber qué motivo le ha llevado a volver con él y si es porque se ha quedado embarazada porque no le entra en la cabeza cómo puede seguir con él y que puede pasar si Carmen decidiera regresar.

Por su parte, Tasio acusa a sus hermanos de haberle revelado lo de su relación con Paula a Digna y ellos le dejan claro que se está equivocando pues ninguno de ellos se lo ha contado a su tía. Mientras, Paula se desahoga con Salva pues no quiere que su relación sea la comidilla de toda la colonia. Después Tasio se compromete con la dependienta a revelarle toda la verdad a Damián.

Claudia quiere celebrar una misa homenaje a Mateo pero teme la reacción de Miguel y no duda en hablar con Fina. Además le revela a su amiga que quiere que ella y Miguel se conozcan. Y don Agustín le confiesa a Claudia que también ha decidido organizar una misa por Mateo. Y Miguel sigue investigando y haciendo preguntas sobre Mateo para conocer mejor al que fue marido de su pareja.

Salva se sincera con Paula sobre el alcoholismo de su padre. Mientras, Tomás le propone a su hijo agilizar los papeles para solucionar el tema de la venta de la casa del pueblo. Paralelamente, el hombre empieza a vislumbrar la manera en la que su hijo mira a Paula. Y Mabel trata de esquivar a Josema.

Fina sigue muy disgustada con Bianca tras su diferencia de pareceres a la hora de trabajar. Y Marta no duda en ayudarla a seleccionar las fotografías para la exposición. Algo que permite a Fina comprobar que su compenetración con Marta es mayor que la que tiene con la pintora.

Begoña le pregunta a Beatriz por sus planes de futuro una vez de a luz y no duda en decirle que quizás tendría que retomar su contacto con Javier, el que fue su pareja y quién le dejó embarazada. Finalmente, Tasio da el paso y le cuenta a Damián que ha empezado una relación con Paula y que está muy enamorado de ella.

Avance del capítulo 683 de 'Sueños de libertad' del jueves 5 de noviembre

Josema y Mabel en 'Sueños de libertad'

Andrés se cita con Félix Cifuentes en casa para tratar de sonsacarle el motivo real de su visita a la fábrica y su reunión con Gabriel. Asimismo, trata de advertirle sobre su alianza con su primo y el abogado no duda en mentirle sobre lo que hay detrás de su regreso.

Mabel es incapaz de olvidarse de Josema y no para de pensar en él. Por si fuera poco, el hombre acude a desayunar con la camisa desabrochada y provoca que la joven no pare de quedarse en babia al mirarle y es que la convivencia con él empieza a ser insoportable. Por ello, Mabel recurre a Valentina para que le aconseje y saber cómo intentar olvidarse del arquitecto.

Miguel trata de quedar con Claudia pero el aniversario de la muerte de Mateo pesa mucho a la dependienta. Tras ello, Claudia le propone a Miguel que le acompañe a la misa homenaje. Todo este asunto está provocando una gran tensión en la pareja. Tras ello, Miguel acude a Eduardo para que le ayude a entender cómo actuar ante una pérdida.

Valentina le pide a Claudia que sea testigo en su boda y le agradece todo lo que ha hecho por ella desde que llegó a Toledo. Mientras, Paula presencia el emotivo momento entre las dos amigas y empieza a sentirse marginada por la que fueron sus amigas. Después, Damián le hace una incómoda petición a Valentina: que no invite a Paula a su boda para evitar escándalos y nadie descubra su relación con Tasio. Pero ella se niega.

Fina decide plantarse ante Bianca y trata de imponer su criterio como fotógrafa y finalmente le comunica a la pintora que en estas circunstancias no piensa exponer con ella. Y Salva insiste a su padre para que se quede con él a vivir una temporada. Mientras, Tomás trata de aconsejar a su hijo sobre sus sentimientos hacia Paula pues se ha dado cuenta de cómo la mira.

Begoña le hace saber a Gabriel que quiere dar con el paradero del padre del bebé de Beatriz y tras ello, Gabriel advierte a Beatriz de que tarde o temprano la verdad se va a descubrir y le propone un plan: pagar a alguien para que se haga pasar por Javier. Finalmente, una inesperada llegada a la colonia sorprende a Don Agustín: la monja que ha llegado para ayudar a Claudia con la casa cuna es Amparo. ¿Qué le pasa con ella? Y Eduardo le propone a Manuela pasar la tarde juntos.

Avance del capítulo 684 de 'Sueños de libertad' del jueves 5 de noviembre

Eduardo y Manuela disfrutan de un picnic

Beatriz encara a Begoña por su intento de encontrar a Javier Moreno y no duda en seguir el plan de Gabriel y le proporciona su número.

Félix Cifuentes vuelve a citarse con Gabriel para seguir presionándole y chantajearle: o le da el dinero que le pide o revelará toda la verdad sobre el sabotaje de la sala de máquinas a Hugo Brossard.

Manuela y Eduardo pasan la tarde juntos y disfrutan de un picnic en el campo demostrando una gran complicidad entre ellos. ¿Terminarán dando el paso?

Paula le pregunta a Valentina si Damián ha prohibido que Tasio vaya a su boda con Andrés y ella le confiesa que a él no. Y la secretaria de Pablo Salazar toma una decisión definitiva sobre la invitación de su amiga.

Don Agustín se muestra esquivo con Amparo al encontrarse con ella en la colonia. ¿De qué la conoce y qué pasó entre ellos para que haya reaccionado así a su aparición?

Gabriel está desesperado pues no sabe que hacer para deshacerse de la amenaza de Cifuentes y Beatriz le asegura que encontrarán una solución como han hecho con Begoña.