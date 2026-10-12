'Sueños de Libertad', avance semanal de los capítulos que se verán del 13 al 16 de octubre en Antena 3: Una mala noticia a los De la Reina y una marcha

Esta semana, 'Sueños de libertad' solo ofrecerá cuatro episodios en Antena 3 pues la serie faltará a su cita diaria con la audiencia el lunes 12 de octubre con motivo del día de la Hispanidad. De esta manera, la ficción dejará su hueco al Multicine y regresará a la parrilla de la cadena el martes 13 de octubre.

'Sueños de Libertad' sigue incorporando nuevas caras a su elenco artístico tras la incorporación de Almagro San Miguel como Hugo Brossard y David Janer como José Manuel García Fuentes, un arquitecto amigo de los Salazar que llega a la colonia para poner en marcha el plan de reformación que ha impulsado Gabriel en la fábrica.

Ambos actores se incorporan al resto de fichajes con los que se ha reforzado 'Sueños de libertad' en esta tercera temporada como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 12 y el viernes 16 de octubre a continuación:

Avance del capítulo 667 de 'Sueños de libertad' del martes 13 de octubre

Hugo Brossard se reúne con Damián y Andrés

Tras su conversación con Tasio y descubrir lo de su sabotaje en la sala de calderas, Hugo Brossard no duda en pedirle explicaciones a Gabriel. Y el abogado trata de justificarse asegurando que lo hizo por el bien de la empresa y que la mala gestión de su tío estaba llevando a la fábrica a la ruina y que creyó que su padre era la mejor opción para reconducirla y que la explosión fue un accidente fortuito.

Tasio acude a ver a Paula y ella le confiesa que prefiere seguir ocultando su relación para evitar perder a sus compañeras como amigas y además no duda en decirle que no puede perderle. Por su parte, tras conocer que Miguel y Claudia han tenido una discusión, Nieves trata de hablar con Claudia y la dependienta le confiesa las desafortunadas palabras que tuvo su hijo hacia ella por su creencia religiosa.

Hugo Brossard visita a Damián y Andrés y les deja claro que readmitir a sus hijos sería un gran error y que no piensa permitir que nadie manche la reputación de su padre después de todo lo que le confesó Tasio y que ha descubierto los problemas de saponificación y que si la caldera explotó fue por su negligencia.

Mabel cree saber con quién se está viendo Salva tras descubrir que el pendiente que se encontró en la cantina pertenece a Paula. Mientras, Josema se disculpa con Mabel por no haberle ayudado por el lío que tiene con la reforma de la fábrica y trata de reconducir su relación con ella.

Bianca acude a ver a Marta para hacerle una petición: que le ayude a convencer a Fina para que no deje la exposición porque tiene un don como fotógrafa. La pintora trata de justificarse y asegura que le da rabia que pueda dejar su pasión por su error. Después, Fina accede a volver a trabajar en la exposición junto a Bianca.

Damián abronca a Tasio por lo que le dijo a Hugo Brossard y él reconoce que se fue de la lengua y promete no volverse a acercar al hijo del francés. Finalmente, Beatriz se presenta en casa de los De La Reina y le entrega a Andrés la carta que le escribió Begoña pero él reacciona con firmeza y le pide que se vaya.

Avance del capítulo 668 de 'Sueños de libertad' del miércoles 14 de octubre

Fina y Bianca se reconcilian

Hugo Brossard visita a Andrés y le deja claro que mientras sigan más pendientes de sus problemas familiares que del futuro de la fábrica se llevará la producción a Tanger como tenía que haber hecho desde un principio. Pero Andrés trata de convencerle de que consiga que él y sus hermanos sean readmitidos para poder solucionar los problemas de la empresa y aprovecha para revelarle la verdad sobre Gabriel.

Nieves abronca a Miguel por sus comentarios desafortunados a Claudia sobre su fe y le hace ver que no debería desperdiciar lo que tiene con ella por sus pensamientos y que debe ceder y respetar que ella crea en Dios. Tras ello, Miguel trata de reconducir su relación con la dependienta. Mientras, Josema confiesa a Mabel el motivo de sus reticencias iniciales para ayudarla en su proyecto y es que le trae recuerdos de la casita que tenía con su mujer en un pueblo de Almería.

Andrés cita a Begoña para advertirle sobre Beatriz y le revela que su niñera le ha entregado la carta que le había escrito y que no se atrevía a enviarle y le dice que no debería confiar en ella. Begoña le pide perdón por haber provocado esta situación y Andrés deja claro que algo oculta y le pide que tenga cuidado con ella.

Hugo Brossard regresa a casa de los De La Reina para comunicar su decisión sobre la readmisión de los hermanos tras valorar todos los pros y contras y les da una nueva oportunidad para demostrar que les importa tanto el futuro de la fábrica. Eso sí deja claro que Tasio no está capacitado para recuperar su puesto y que no puede confiar en él y que la dirección seguirá en manos de Gabriel.

Damián pone a Tasio al corriente de la decisión de Hugo Brossard y de su veto por su enfrentamiento con él y su pelea con Gabriel. Paralelamente, Hugo impone sus condiciones a Gabriel antes de marcharse de Toledo y le deja claro que tiene que readmitir a sus primos y que si no consiguen cesar sus disputas se llevará la producción a Marruecos.

Paula y Salva vuelven a tener un encuentro nocturno en la cantina volviendo a mostrar su gran complicidad entre ellos. Finalmente, Begoña se encara con Beatriz por haber sido capaz de entregarle su carta a Andrés y haber tratado de actuar a sus espaldas. Y la niñera sufre un sangrado en plena discusión.

Avance del capítulo 669 de 'Sueños de libertad' del jueves 15 de octubre

Miguel y Nieves en 'Sueños de libertad'

Tras la visita del doctor para examinar a Beatriz, Gabriel trata de saber qué pasó entre Begoña y ella para que la discusión llevara a la niñera a sufrir un sangrado por su nerviosismo. Y Begoña no duda en mentir a su marido sobre el motivo de su enfrentamiento dejando claro que fue todo una tontería.

Beatriz trata de justificarse con Begoña pidiéndole disculpas por haberse entrometido en su relación con Andrés y Begoña le deja claro a la niñera que está muy enfadada con ella y que no confía en ella aunque reconoce que le trató con desdén dado su embarazo de riesgo.

Claudia tantea a Paula para ver si consigue sonsacarla algo sobre su supuesta relación con Salva. Y Mabel hace lo propio con el cantinero y Salva le reconoce que la dependienta le está enseñando a jugar al ajedrez por las noches y le deja claro que Paula no es la persona especial con la que se está viendo. Después, Mabel se desahoga con su madre

Marta regresa a la fábrica y le da las gracias a Claudia y a Paula por el gran homenaje que les hicieron en su despedida y aprovecha para anunciarles que Hugo Brossard ha obligado a Gabriel a readmitirles a ella y a Andrés pero que Tasio sigue vetado por su fuerte carácter.

Pablo Salazar celebra la vuelta de Marta y Andrés a la fábrica y les deja claro que todo volverá a su cauce y los tres acuerdan trabajar como aliados frente a Gabriel. Tras ello, los De La Reina se reúnen con su primo que les encarga hablar con galerías Miranda y la Mediterráneo Balear para tratar de conseguir que sigan confiando en ellos y firmen su renovación.

Por otro lado, Valentina y Andrés arrancan los preparativos de la boda. Y finalmente, Gabriel sospecha que Begoña y Beatriz ocultan algo después de su fuerte enfrentamiento y trata de averiguar que es lo que pasó entre ellas.

Avance del capítulo 670 de 'Sueños de libertad' del viernes 16 de octubre

Gabriel descubre la mentira de Begoña

Gabriel insiste en saber el motivo de la discusión de Beatriz y Begoña pues tiene claro que las dos le están engañando. Tras ello, Begoña. Tras la presión, ella termina confesándole que le robó una carta que había escrito para Andrés para desahogarse y que decidió tirarla.

Andrés está pendiente de la llamada de la Mediterráneo Balear mientras Marta le revela a su hermano que ha conseguido convencer al señor Miranda para que acceda a renovar el contrato de colaboración con la condición de que solo hablará con ellos y que no quiere volver a saber nada de Gabriel.

Paula le cuenta a Tasio que Mabel, Claudia y Valentina piensan que ella se ve con Salva y ha tenido que fingir que se están conociendo. Tras ello, Tasio cree que eso les puede ayudar para tener la coartada perfecta para poder seguir viéndose a solas en la cantina y le pide que mantenga las apariencias con Salva. Paralelamente, Tasio consigue un acuerdo ventajoso para La Industrial.

Beatriz le confiesa a Gabriel que le entregó la carta de Begoña a Andrés para conseguir que recuperen su relación porque es la única manera de que él no le aleje de su lado y le deja claro que le necesita tanto ella como su bebé. Mientras, Begoña pone al corriente de lo sucedido a Nieves que no da crédito.

Bianca le entrega las llaves del apartamento a Fina antes de marcharse a Madrid para preparar toda la exposición y aprovecha para preguntarle si tiene alguna posibilidad de recuperarla y la fotógrafa le pide tiempo. Por su parte, Eduardo recibe una inesperada carta desde Guatemala. Otro que recibe una visita inesperada es Salva con la aparición de su padre.

Gabriel reúne a la junta de accionistas tras hablar con Hugo Brossard y comunica una demoledora noticia a los De la Reina: la empresa dejará de utilizar el apellido familiar para pasar a llamarse Brossard España. Y Marta y Andrés estallan ante la humillación a la que les está sometiendo. Después, Andrés y Marta le revelan la noticia a Damián.