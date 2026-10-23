'Sueños de Libertad', avance semanal de los capítulos del 26 al 30 de octubre en Antena 3: Un regreso y el chantaje de Gabriel

'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión. La ficción se encuentra además en un momento clave en muchas de sus trama, motivado además por la irrupción de dos nuevos personajes que han llegado para revolucionarlo todo.

Por un lado, Hugo Brossard, a quién interpreta el actor Almagro San Miguel ('La Moderna), y por otro José Manuel García Fuentes, el arquitecto amigo de los Salazar a quién da vida David Janer ('Amar es para siempre', 'Águila Roja').

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre a continuación:

Avance del capítulo 676 de 'Sueños de libertad' del lunes 26 de octubre

Marta, Andrés, Gabriel y Pablo posan ante la prensa en 'Sueños de libertad'

Gabriel se presenta en casa de los De La Reina y Julia asegura que no quiere verle, pero él trata de pedirle perdón y decirle que se arrepiente de lo que ha pasado entre ellos e intenta ganarse de nuevo a la niña y le pide que regrese a casa. Después, Beatriz trata de malmeter contra Julia y él le pide que cambie su actitud.

Nieves trata de convencer a Josema para que haga más planes y conozca gente y le plantea una cena con una amiga, pero él le reconoce que no tiene entre sus manos conocer a ninguna mujer ni está preparado para ello aunque termina aceptando. Por su parte, Eduardo le hace una extraña petición a Miguel para que done medicinas y material que no necesite para mandarlas a Guatemala.

Begoña acude a ver a Julia y la niña le sorprende al decir que va a volver a casa tras su charla con Gabriel pero ella le dice que si quiere quedarse unos días más con sus abuelos puede hacerlo.

Salva lleva a su padre a la cantina tras un desagradable suceso y descubre que su padre tiene problemas con el alcohol y le han robado el dinero que le dio para la compra de su casa. Mientras, Valentina le revela a Claudia que Tasio también llegó de madrugada a su casa y ambas llegan a la conclusión de que Paula y Tasio vuelven a estar juntos.

Fina consigue que Bianca y Claudia se conozcan por fin y le deja claro a su amiga que aunque se vaya a Argentina no va a desaparecer de su vida. Por su parte, Luis regresa a Toledo y llega a la casa de los De La Reina y Digna no duda en preguntarle por su mujer, su hermano y su familia y Damián aprovecha su visita para pedirle ayuda con el problema que han tenido en La Industrial.

El acto de presentación del nuevo cartel de Brossard España es un auténtico fiasco pues ninguno de los trabajadores se presenta mientras Gabriel trata de disimular ante la prensa. Finalmente, Gabriel y Luis tienen un desagradable encuentro y el Merino le hace ver que aunque haga desaparecer su apellido y se crea el amo nunca va a ser su lugar.

Avance del capítulo 677 de 'Sueños de libertad' del martes 27 de octubre

Eduardo y Manuela en 'Sueños de libertad'

Julia habla con sus abuelos y toma una decisión sobre volver a casa tras su charla con Gabriel. Tras ello, Digna echa pestes sobre Gabriel pues sabe que jamás se arrepiente de nada y todo es una artimaña para conseguir que Julia vuelva a casa y Damián le hace ver que no pueden obligar a la niña a quedarse.

Luis se presenta en La Industrial para analizar el producto malogrado del que le habló Damián y confirma que huele a almizcle tal y como su tío había pensado. Asimismo, les confiesa que si esta fórmula es buena podría ser un negocio redondo para ellos porque conseguiría abaratar los costes de la producción de cualquier perfume.

Mabel le pide ayuda a Josema con otro trabajo y él le rechaza porque tiene que acudir a la cena con la amiga de sus padres y ella aprovecha para decirle que clase de mujer es la amiga de su madre.

Claudia encara a Paula para que le diga la verdad y confiese que sigue viéndose con Tasio y no siga mintiéndola sobre su relación con Salva y la dependienta termina afirmándoselo reconociendo que está enamorada de él. Tras ello, Paula le revela a Tasio que Claudia sabe la verdad y mientras Claudia informa a Marta de que quiere prescindir de la dependienta en la tienda.

Paralelamente, Bianca trata de ganarse a Claudia pues sabe que es alguien importante para Fina. Por su parte, Digna nota que Luis está raro al hablar sobre Luz.

Salva se planta frente a su padre tras comprobar en que se ha convertido y cómo malgasta el dinero con el alcohol y le deja claro que él ha rehecho su vida. Tras ello, Tomás intenta marcharse pese a su convalecencia. Y finalmente, Beatriz habla con Julia para convencerla de que siga en casa de sus abuelos y malmete sobre Gabriel al revelarle lo del cambio de nombre de la fábrica.

Avance del capítulo 678 de 'Sueños de libertad' del miércoles 28 de octubre

La amenaza de Gabriel a Begoña en 'Sueños de libertad'

Claudia le muestra a Valentina sus dudas sobre despedir a Paula tras hablar con Carmen y escucharla decir que le da igual lo que haga Tasio y le confiesa que Tasio le ha vuelto a decepcionar mientras Valentina le dice que entiende a la dependienta porque ella actúa por amor.

Luis sigue trabajando con la muestra del almizcle sintético en La Industrial. Mientras, Digna visita a su hijo y no duda en preguntarle por lo que le oculta sobre Luz y tras ello Luis le hace una incómoda confesión: les ha engañado sobre su trabajo pues la tienda no va bien y debido a ello su relación con Luz se está resintiendo.

Salva está muy preocupado por el paradero de su padre y no duda en ir en su búsqueda y tras encontrarlo se vuelven a enfrentar. Y Valentina le revela a Mabel que con quién está Paula es con Tasio y no con el cantinero. Mientras, Paula le pide disculpas a Claudia por haberla engañado y Claudia le deja claro que su amistad se ha roto para siempre y ahora solo se tratarán como una jefa y su empleada. Después es Andrés quién se entera de la relación de su hermano con la dependienta.

Manuela consigue que Don Agustín acceda a hablar con Eduardo para pedirle ayuda para poder enviar más medicinas y material médico a Guatemala. Por su parte, Claudia le reconoce a Fina que al principio Bianca no le cayó muy bien pero que ahora cree que es una buena mujer y le hace ver a su amiga que la va a echar mucho de menos si se va a Argentina.

Begoña y Gabriel acuden a recoger a Julia a casa de los De La Reina y ella les deja claro que no piensa volver a casa tras descubrir la nueva jugarreta del abogado con su familia y le recuerda que tiene parte de las acciones y que no piensa permitirlo. Finalmente, Gabriel le da un ultimátum a Begoña para que consiga que Julia vuelva a casa o sino la denunciará.

Avance del capítulo 679 de 'Sueños de libertad' del jueves 29 de octubre

Manuela consuela a Eduardo en 'Sueños de libertad'

Tras su último enfrentamiento con Salva, Tomás reconoce que tiene un problema con la bebida a raíz de su hundimiento después de que él entrara en prisión y de que su mujer se muriera por depresión. Así, el hombre se refugió en el alcohol para apaciguar sus penas.

Julia se desahoga con su abuela sobre sus sentimientos hacia Gabriel tras descubrir la persona que es. Mientras, Begoña se presenta en casa para suplicarle a la niña que vuelva a casa por miedo a que Gabriel termine denunciando a sus abuelos a la guardia civil por secuestrarla. Tras ello, Digna intenta convencer a la niña para que regrese a su casa pero Damián se niega a permitir el chantaje.

Josema pone al corriente a Mabel de su cena con la amiga de su madre y la Salazar se muestra celosa al escuchar como el arquitecto ha congeniado mejor de lo esperado con Silvia. Después, Mabel habla con Salva sobre su gran mentira para tapar a Paula y Tasio.

En La Industrial, Luis reúne a Damián y a Tasio y les revela que los resultados han demostrado que el almizcle que han creado es el mejor que se ha podido procesar nunca. Así, si consiguen dar con la mezcla perfecta para replicarlo y patentarlo podría convertirse en un auténtico revulsivo para los De La Reina pues es una mina de oro.

En la tienda, Valentina reprocha a Paula su mentira y su engaño sobre su relación con Tasio y le muestra su gran decepción y le hace ver que está arruinando su vida por culpa de su amor imposible con Tasio. Por su parte, Tasio trata de disculparse con Claudia. Y Eduardo decide sincerarse de una vez con Manuela y le revela la verdad de lo ocurrido en Guatemala y cómo se siente culpable de la muerte de un compañero y cómo a cambio prometió mantener a su mujer y a su hija.

Bianca hace un comentario desafortunado sobre Claudia a Fina, que da la cara por su amiga. Tras ello, la fotógrafa empieza a replantearse su decisión de marcharse a Argentina con ella. Por último, Damián habla con Begoña para conseguir que Gabriel permita que Julia se quede a vivir en su casa a cambio de venderle las acciones de Digna y después no duda en visitar a su sobrino para hacerle su inesperada oferta.

Avance del capítulo 680 de 'Sueños de libertad' del viernes 30 de octubre

Bianca y Fina en 'Sueños de libertad'

Digna hace ver a Damián que como Gabriel cumpla con su amenaza y les demanda pueden perder a Julia para siempre y que jamás dejará que la vuelvan a ver.

Bianca se disculpa con Fina por haber criticado a Claudia y le reconoce que se equivocó al pedirle que se vaya con ella a Argentina y deja en sus manos su decisión pues cree que tiene que ser ella la que decida que hacer con su vida sin ninguna presión.

Marta y Andrés le piden a Tasio que termine su relación con Paula y él se planta ante ellos dejándoles claro que no son quiénes para darle lecciones de moralidad pues Andrés se estuvo acostando con la mujer de su hermano y ella hizo lo que le dio la gana mientras estaba casada con Pelayo.

Tras su conversación con Eduardo y Manuela, Don Agustín consigue una remesa de medicinas para enviar a Guatemala. Por su parte, Luis no consigue replicar el proceso para obtener el almizcle sintético.

Después de descubrir la oferta que le ha hecho Damián, Beatriz trata de convencer a Gabriel para que acepte y se quede con las acciones de Digna para tener aún más poder en la fábrica. Por su parte, Julia, que escuchó a sus abuelos hablar del chantaje del abogado, toma una decisión definitiva sobre su futuro: prefiere sacrificarse y volver a casa con Gabriel para que su familia no tenga problemas.