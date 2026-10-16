'Sueños de Libertad', avance semanal de los capítulos del 19 al 23 de octubre en Antena 3: Fina planea su marcha y la fuga de Julia

'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión. La ficción se encuentra además en un momento clave en muchas de sus tramas con la decisión de Brossard de eliminar definitivamente el apellido De La Reina en la fábrica.

Este momento coincide además con la irrupción de dos nuevos personajes en las tramas de 'Sueños de libertad'. Por un lado, Hugo Brossard, a quién interpreta el actor Almagro San Miguel ('La Moderna), y por otro José Manuel García Fuentes, el arquitecto amigo de los Salazar a quién da vida David Janer ('Amar es para siempre', 'Águila Roja').

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 19 y el viernes 23 de octubre a continuación:

Avance del capítulo 671 de 'Sueños de libertad' del lunes 19 de octubre

Marta y Fina en 'Sueños de libertad'

El padre de Salva irrumpe por sorpresa en la cantina después de la carta que le envió y ambos se ponen al día de sus vidas. Al día siguiente su padre acude a ver al cantinero para explicarle que se ha quedado sin nada tras su jubilación y le anuncia que quiere vender su casa.

Begoña le deja claro a Gabriel que apoyará a Beatriz económicamente hasta el final de su embarazo pero no la quiere cerca ni de sus hijos ni de ella porque ya no confía en ella después de su traición con Andrés. Pero él le insiste en que lo mejor es que la mujer se quede hasta el parto después de haber estado a punto de provocar su aborto.

Damián se muestra hundido tras no haber pegado ojo toda la noche al saber que su apellido va a desaparecer definitivamente de la fábrica que él mismo fundó. Y Digna le pide que no tire la toalla y le hace ver que con Andrés y Marta de nuevo en la empresa pueden aprovechar una oportunidad para devolverle el golpe a su primo. Mientras Tasio le pide que se centre en La Industrial.

Andrés y Valentina siguen con los preparativos de su boda y el De La Reina comparte sus dudas sobre si invitar a su primo Gabriel y a Begoña sobre todo porque Julia tiene que llevar las arras. Después, Claudia le hace ver a Valentina que si no confía del todo en Andrés con respecto a Begoña quizás debería paralizar la boda.

Por su parte, Fina le expresa a Marta que quizás no es buena idea que compartan despacho. Y Gabriel le anuncia a Marta que tendrá que encargarse del cambio de imagen y el nuevo emblema de la empresa quiera o no quiera y le acompañe a unas entrevistas para presentar la nueva etapa de la fábrica.

Después, Marta se confiesa con Digna sobre lo difícil que es ver a Fina todos los días y sus dudas sobre su relación con Bianca. Y finalmente, Begoña habla con Beatriz y comparte con ella la decisión de Gabriel de que se mantenga en Toledo durante todo su embarazo y se mache una vez de a luz.

Avance del capítulo 672 de 'Sueños de libertad' del martes 20 de octubre

Salva discute con su padre

Andrés y Valentina continúan con los preparativos para la boda. Mientras, Andrés comunica la fecha de la boda a Begoña y a Julia. Por otro lado, Andrés se interesa por lo sucedido con Beatriz y Begoña le pone al corriente.

Salva está alicaído tras la aparición sorpresa de su padre y muestra su decepción a Paula al no entender la actitud de su padre pues no quiso ni leer la carta que le envió. El cantinero no se siente cómodo con la venta de su casa porque para él es una parte de él y es el único vínculo que tiene de su familia.

Damián habla con Marta para que acepte su nueva situación en la empresa y acuda a las entrevistas que le ha pedido Gabriel que le acompañe. Paralelamente, en La Industrial Tasio convence a su padre de que será capaz de sacar adelante el gran encargo que les han hecho.

Marta conversa con Fina sobre los motivos de su distanciamiento y le confiesa que le duele ver cómo está con Bianca y que sabe que antes o después volverá con la pintora porque la sigue queriendo y la fotógrafa le reconoce que se encuentra en una encrucijada y que no sabe a quién quiere.

Manuela se prepara para su excursión a Pelahustán con Eduardo y Claudia insiste en saber si su tía siente algo por el chófer. Pero después Eduardo cambia de idea y rechaza el viaje. Por su parte, Mabel descubre que tiene más cosas en común con Josema de lo que ella pensaba y el arquitecto le pide que le ayude con las obras de la fábrica.

Gabriel le deja claro a Begoña que no van a ir a la boda de Andrés y Valentina pero la enfermera le dice que Julia está muy ilusionada y ella le acompañará y que si no quiere que su hija le odie de por vida tendrá que aceptarlo. Después, Beatriz le hace ver a Gabriel que debería frenar a Julia y negarse a ir a la boda.

Avance del capítulo 673 de 'Sueños de libertad' del miércoles 21 de octubre

Tasio y Paula en 'Sueños de libertad'

Miguel sigue profundizando en su interés por la religión para seguir entendiendo a Claudia y demostrar que está de su lado. Mientras, Nieves se interesa por la cita de Mabel, que se muestra muy escueta con su madre sobre el chico y le reconoce que lo que quiere en su vida es un hombre maduro y con las cosas claras.

Salva decide hablar con Tasio sobre los rumores que corren por la fábrica sobre su relación con Paula y le reconoce que no quiere seguir dejando que Tasio y Paula utilicen su habitación pues necesita recuperar su espacio.

Marta pone al corriente a Andrés y Pablo Salazar sobre las entrevistas de Gabriel con la prensa para hablar de la nueva etapa de la fábrica. Por su parte, Fina se plantea irse de la fábrica para que Marta no sufra al tener que trabajar todos los días juntas y no duda en compartir su idea con ella pero la De la Reina trata de convencerla para que no lo haga.

Tasio le revela a Paula la petición de Salva de dejar de utilizar su habitación para verse a escondidas. Y Paula le hace una inesperada petición a Tasio: que le haga un préstamo a Salva para poder comprar la casa del pueblo. Tras ello, Tasio ayuda a su amigo.

Manuela comparte con Claudia lo que ha averiguado de Eduardo y le enseña la fotografía que le ha enviado alguien de Guatemala con una dedicatoria y especula con que sea la madre de su hija.

Gabriel cambia de idea y le comunica a Begoña que no van a acudir a la boda de Andrés y Valentina porque tiene un viaje y la enfermera trata de que recapacite. Después, Gabriel le comunica a Julia la mala noticia de que no irán al enlace y la niña se fuga de casa enfadada.

Avance del capítulo 674 de 'Sueños de libertad' del jueves 22 de octubre

Gabriel y Begoña discuten

Digna y Damián le hacen una propuesta a Begoña y le piden que deje que Julia se quede en su casa unos días mientras las aguas se calman después de que la niña se haya llevado un fuerte mazazo por la decisión de Gabriel de prohibir acudir a la boda de Andrés y Valentina.

Salva le agradece a Paula que haya pedido a Tasio que le ayudara con el dinero para comprar la casa pero le confiesa que no ha servido de nada porque su padre se niega a vendérsela. Después, Paula no duda en dar la cara por el cantinero ante su padre. Tras ello, el hombre recapacita y tras leer la carta acepta la propuesta de su hijo para que le compre la casa.

Bianca regresa a Toledo y le hace una inesperada propuesta a Fina tras contarle que le han llamado del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires para hacer una exposición y le pide que vuelva a vivir con ella en Argentina.

Eduardo decide tener un detalle con Manuela y le entrega unas flores mientras que la cocinera le habla de la fotografía que encontró en su habitación y el chófer le abronca. Por su parte, Mabel vuelve a pedir ayuda a Josema con un proyecto y planta a Miguel y Claudia para pasar la noche trabajando con él.

Damián recibe una llamada que le deja preocupado tras descubrir que Tasio desoyó sus órdenes y no pidió una prórroga con los Electrodomésticos Rivera. Por si fuera poco, ahora un problema en la cadena de producción imposibilita llegar a tiempo con el pedido.

Gabriel se presenta en casa de los De La Reina para llevarse a Julia pero Digna se niega y Damián se enfrenta con su sobrino y él cede asegurando que volverá al día siguiente a por ella.

Avance del capítulo 675 de 'Sueños de libertad' del viernes 23 de octubre

Eduardo trata de reconciliarse con Manuela

Gabriel exige que Julia vuelva a casa pero Digna no está por la labor de permitirlo y deja claro a Marta que luchará por conseguir que la niña se quede.

En La Industrial, la imprudencia de Tasio al querer acelerar el proceso químico, los problemas crecen con la decisión de Saucedo de dimitir.

Claudia confirma que Paula le ha mentido sobre su encuentro con Salva y tras ello, la dependienta y Valentina indagan sobre la cita que tuvo Paula para tratar de descubrir con quién está quedando su compañera a escondidas.

Después de su enfrentamiento al saber que Manuela había revuelto entre sus cosas, Eduardo decide tener un acercamiento con la cocinera para tratar de reconducir su relación. Por su parte, Fina quiere que Claudia conozca a Bianca antes de tomar una decisión sobre su futuro.

Y finalmente, Salva recibe una llamada inesperada comunicándole que a su padre le han dado una paliza.