'Sueños de Libertad', avance del próximo capítulo del viernes 16 de octubre en Antena 3: El golpe final a los De la Reina y una visita inesperada

'Sueños de Libertad' sigue incorporando nuevas caras a su elenco artístico tras la incorporación de Almagro San Miguel como Hugo Brossard y David Janer como José Manuel García Fuentes, el arquitecto amigo de los Salazar que llega para llevar a cabo la sobras de la fábrica.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Gabriel insiste en saber el motivo de la discusión de Beatriz y Begoña pues tiene claro que las dos le están engañando. Tras ello, Begoña. Tras la presión, ella termina confesándole que le robó una carta que había escrito para Andrés para desahogarse y que decidió tirarla.

Andrés está pendiente de la llamada de la Mediterráneo Balear mientras Marta le revela a su hermano que ha conseguido convencer al señor Miranda para que acceda a renovar el contrato de colaboración con la condición de que solo hablará con ellos y que no quiere volver a saber nada de Gabriel.

Paula le cuenta a Tasio que Mabel, Claudia y Valentina piensan que ella se ve con Salva y ha tenido que fingir que se están conociendo. Tras ello, Tasio cree que eso les puede ayudar para tener la coartada perfecta para poder seguir viéndose a solas en la cantina y le pide que mantenga las apariencias con Salva. Paralelamente, Tasio consigue un acuerdo ventajoso para La Industrial.

Beatriz le confiesa a Gabriel que le entregó la carta de Begoña a Andrés para conseguir que recuperen su relación porque es la única manera de que él no le aleje de su lado y le deja claro que le necesita tanto ella como su bebé. Mientras, Begoña pone al corriente de lo sucedido a Nieves que no da crédito.

Bianca le entrega las llaves del apartamento a Fina antes de marcharse a Madrid para preparar toda la exposición y aprovecha para preguntarle si tiene alguna posibilidad de recuperarla y la fotógrafa le pide tiempo. Por su parte, Eduardo recibe una inesperada carta desde Guatemala. Otro que recibe una visita inesperada es Salva con la aparición de su padre.

Gabriel reúne a la junta de accionistas tras hablar con Hugo Brossard y comunica una demoledora noticia a los De la Reina: la empresa dejará de utilizar el apellido familiar para pasar a llamarse Brossard España. Y Marta y Andrés estallan ante la humillación a la que les está sometiendo. Después, Andrés y Marta le revelan la noticia a Damián.

Gabriel descubre la mentira de Begoña

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras la visita del doctor para examinar a Beatriz, Gabriel trataba de saber qué pasó entre Begoña y ella para que la discusión llevara a la niñera a sufrir un sangrado por su nerviosismo. Y Begoña no dudaba en mentir a su marido sobre el motivo de su enfrentamiento dejando claro que fue todo una tontería.

Beatriz trataba de justificarse con Begoña pidiéndole disculpas por haberse entrometido en su relación con Andrés y Begoña le dejaba claro a la niñera que está muy enfadada con ella y que no confía en ella aunque reconocía que le trató con desdén dado su embarazo de riesgo.

Claudia tanteaba a Paula para ver si consigue sonsacarla algo sobre su supuesta relación con Salva. Mientras Mabel hacía lo propio con el cantinero y Salva le reconocía que la dependienta le está enseñando a jugar al ajedrez por las noches y le dejaba claro que Paula no es la persona especial con la que se está viendo. Después, Mabel se desahogaba con su madre.

Marta regresaba a la fábrica y le da las gracias a Claudia y a Paula por el gran homenaje que les hicieron en su despedida y aprovechaba para anunciarles que Hugo Brossard ha obligado a Gabriel a readmitirles a ella y a Andrés pero que Tasio sigue vetado por su fuerte carácter.

Pablo Salazar celebraba la vuelta de Marta y Andrés a la fábrica y les dejaba claro que todo volverá a su cauce y los tres acordaban trabajar como aliados frente a Gabriel. Tras ello, los De La Reina se reunían con su primo que les encargaba hablar con galerías Miranda y la Mediterráneo Balear para tratar de conseguir que sigan confiando en ellos y firmen su renovación.

Por otro lado, Valentina y Andrés arrancaban los preparativos de la boda. Y finalmente, Gabriel sospechaba que Begoña y Beatriz ocultan algo después de su fuerte enfrentamiento y trataba de averiguar qué es lo que pasó realmente entre ellas.