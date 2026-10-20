'Sueños de Libertad', avance del próximo capítulo del miércoles 21 de octubre en Antena 3: Fina planea marcharse y Julia se fuga

'Sueños de libertad' vive momentos cruciales en algunas de sus tramas e incorporando nuevos personajes con los recientes fichajes de Almagro San Miguel y David Janer para dar vida a Hugo Brossard y Josema respectivamente. Ambos perfiles han venido para revolucionar tanto a los De La Reina como a los Salazar.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Miguel sigue profundizando en su interés por la religión para seguir entendiendo a Claudia y demostrar que está de su lado. Mientras, Nieves se interesa por la cita de Mabel, que se muestra muy escueta con su madre sobre el chico y le reconoce que lo que quiere en su vida es un hombre maduro y con las cosas claras.

Salva decide hablar con Tasio sobre los rumores que corren por la fábrica sobre su relación con Paula y le reconoce que no quiere seguir dejando que Tasio y Paula utilicen su habitación pues necesita recuperar su espacio.

Marta pone al corriente a Andrés y Pablo Salazar sobre las entrevistas de Gabriel con la prensa para hablar de la nueva etapa de la fábrica. Por su parte, Fina se plantea irse de la fábrica para que Marta no sufra al tener que trabajar todos los días juntas y no duda en compartir su idea con ella pero la De la Reina trata de convencerla para que no lo haga.

Tasio le revela a Paula la petición de Salva de dejar de utilizar su habitación para verse a escondidas. Y Paula le hace una inesperada petición a Tasio: que le haga un préstamo a Salva para poder comprar la casa del pueblo. Tras ello, Tasio ayuda a su amigo.

Manuela comparte con Claudia lo que ha averiguado de Eduardo y le enseña la fotografía que le ha enviado alguien de Guatemala con una dedicatoria y especula con que sea la madre de su hija.

Gabriel cambia de idea y le comunica a Begoña que no van a acudir a la boda de Andrés y Valentina porque tiene un viaje y la enfermera trata de que recapacite. Después, Gabriel le comunica a Julia la mala noticia de que no irán al enlace y la niña se fuga de casa enfadada.

Tasio y Paula en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés y Valentina continuaban con los preparativos para la boda. Mientras, Andrés comunicaba la fecha de la boda a Begoña y a Julia. Por otro lado, Andrés se interesaba por lo sucedido con Beatriz y Begoña le pone al corriente.

Salva estaba alicaído tras la aparición sorpresa de su padre y mostraba su decepción a Paula al no entender la actitud de su padre pues no quiso ni leer la carta que le envió. El cantinero no se siente cómodo con la venta de su casa porque para él es una parte de él y es el único vínculo que tiene de su familia.

Damián hablaba con Marta para que aceptara su nueva situación en la empresa y acudiera a las entrevistas que le ha pedido Gabriel que le acompañe. Paralelamente, en La Industrial Tasio convencía a su padre de que será capaz de sacar adelante el gran encargo que les han hecho.

Marta conversaba con Fina sobre los motivos de su distanciamiento y le confesaba que le duele ver cómo está con Bianca y que sabe que antes o después volverá con la pintora porque la sigue queriendo y la fotógrafa le reconocía que se encuentra en una encrucijada y que no sabe a quién quiere.

Manuela se preparaba para su excursión a Pelahustán con Eduardo y Claudia insistía en saber si su tía siente algo por el chófer. Pero después Eduardo cambiaba de idea y rechazaba el viaje. Por su parte, Mabel descubría que tiene más cosas en común con Josema de lo que ella pensaba y el arquitecto le pedía que le ayude con las obras de la fábrica.

Gabriel le dejaba claro a Begoña que no van a ir a la boda de Andrés y Valentina pero la enfermera le decía que Julia está muy ilusionada y ella le acompañará y que si no quiere que su hija le odie de por vida tendrá que aceptarlo. Después, Beatriz le hacía ver a Gabriel que debería frenar a Julia y negarse a ir a la boda.