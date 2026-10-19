'Sueños de Libertad', avance del próximo capítulo del martes 20 de octubre en Antena 3: Marta se confiesa ante Fina y el comunicado de Andrés

'Sueños de Libertad' sigue incorporando nuevas caras a su elenco artístico tras los fichajes de Almagro San Miguel como Hugo Brossard y David Janer como José Manuel García Fuentes, el arquitecto amigo de los Salazar que llega para llevar a cabo las obras de la fábrica en la serie diaria de Atresmedia.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Andrés y Valentina continúan con los preparativos para la boda. Mientras, Andrés comunica la fecha de la boda a Begoña y a Julia. Por otro lado, Andrés se interesa por lo sucedido con Beatriz y Begoña le pone al corriente.

Salva está alicaído tras la aparición sorpresa de su padre y muestra su decepción a Paula al no entender la actitud de su padre pues no quiso ni leer la carta que le envió. El cantinero no se siente cómodo con la venta de su casa porque para él es una parte de él y es el único vínculo que tiene de su familia.

Damián habla con Marta para que acepte su nueva situación en la empresa y acuda a las entrevistas que le ha pedido Gabriel que le acompañe. Paralelamente, en La Industrial Tasio convence a su padre de que será capaz de sacar adelante el gran encargo que les han hecho.

Marta conversa con Fina sobre los motivos de su distanciamiento y le confiesa que le duele ver cómo está con Bianca y que sabe que antes o después volverá con la pintora porque la sigue queriendo y la fotógrafa le reconoce que se encuentra en una encrucijada y que no sabe a quién quiere.

Manuela se prepara para su excursión a Pelahustán con Eduardo y Claudia insiste en saber si su tía siente algo por el chófer. Pero después Eduardo cambia de idea y rechaza el viaje. Por su parte, Mabel descubre que tiene más cosas en común con Josema de lo que ella pensaba y el arquitecto le pide que le ayude con las obras de la fábrica.

Gabriel le deja claro a Begoña que no van a ir a la boda de Andrés y Valentina pero la enfermera le dice que Julia está muy ilusionada y ella le acompañará y que si no quiere que su hija le odie de por vida tendrá que aceptarlo. Después, Beatriz le hace ver a Gabriel que debería frenar a Julia y negarse a ir a la boda.

Salva y su padre en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', el padre de Salva irrumpía por sorpresa en la cantina después de la carta que le envió y ambos se ponían al día de sus vidas. Al día siguiente su padre acudía a ver al cantinero para explicarle que se ha quedado sin nada tras su jubilación y le anunciaba que quiere vender su casa.

Begoña le dejaba claro a Gabriel que apoyará a Beatriz económicamente hasta el final de su embarazo pero no la quiere cerca ni de sus hijos ni de ella porque ya no confía en ella después de su traición con Andrés y que quiere despedirla. Pero él le insistía en que lo mejor es que la mujer se quede hasta el parto después de haber estado a punto de provocar su aborto.

Damián se mostraba hundido tras no haber pegado ojo toda la noche al saber que su apellido va a desaparecer definitivamente de la fábrica que él mismo fundó. Y Digna le pedía que no tire la toalla y le hace ver que con Andrés y Marta de nuevo en la empresa pueden aprovechar una oportunidad para devolverle el golpe a su primo. Mientras Tasio le solicitaba que se centre en La Industrial.

Andrés y Valentina seguían con los preparativos de su boda y el De La Reina compartía sus dudas sobre si invitar a su primo Gabriel y a Begoña sobre todo porque Julia tiene que llevar las arras. Después, Claudia le hacía ver a Valentina que si no confía del todo en Andrés con respecto a Begoña quizás debería paralizar la boda.

Por su parte, Fina le expresaba a Marta que quizás no es buena idea que compartan despacho. Y Gabriel le anunciaba a Marta que tendrá que encargarse del cambio de imagen y el nuevo emblema de la empresa quiera o no quiera y le acompañe a unas entrevistas para presentar la nueva etapa de la fábrica.

Después, Marta se confesaba con Digna sobre lo difícil que es ver a Fina todos los días y sus dudas sobre su relación con Bianca. Y finalmente, Begoña hablaba con Beatriz y compartía con ella la decisión de Gabriel de que se mantenga en Toledo durante todo su embarazo y se mache una vez de a luz.