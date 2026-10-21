'Sueños de Libertad', avance del próximo capítulo del jueves 22 de octubre: La petición de Bianca a Fina que lo cambia todo

'Sueños de libertad' atraviesa momentos cruciales en algunas de sus tramas e incorporando nuevos personajes con los recientes fichajes de Almagro San Miguel y David Janer para dar vida a Hugo Brossard y Josema respectivamente. Ambos perfiles han venido para revolucionar tanto a los De La Reina como a los Salazar.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Digna y Damián le hacen una propuesta a Begoña y le piden que deje que Julia se quede en su casa unos días mientras las aguas se calman después de que la niña se haya llevado un fuerte mazazo por la decisión de Gabriel de prohibirle acudir a la boda de Andrés y Valentina.

Salva le agradece a Paula que haya pedido a Tasio que le ayudara con el dinero para comprar la casa pero le confiesa que no ha servido de nada porque su padre se niega a vendérsela. Después, Paula no duda en dar la cara por el cantinero ante su padre. Tras ello, el hombre recapacita y tras leer la carta acepta la propuesta de su hijo para que le compre la casa.

Bianca regresa a Toledo y le hace una inesperada propuesta a Fina tras contarle que le han llamado del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires para hacer una exposición y le pide que vuelva a vivir con ella en Argentina.

Eduardo decide tener un detalle con Manuela y le entrega unas flores mientras que la cocinera le habla de la fotografía que encontró en su habitación y el chófer le abronca. Por su parte, Mabel vuelve a pedir ayuda a Josema con un proyecto y planta a Miguel y Claudia para pasar la noche trabajando con él.

Damián recibe una llamada que le deja preocupado tras descubrir que Tasio desoyó sus órdenes y no pidió una prórroga con los Electrodomésticos Rivera. Por si fuera poco, ahora un problema en la cadena de producción imposibilita llegar a tiempo con el pedido.

Gabriel se presenta en casa de los De La Reina para llevarse a Julia pero Digna se niega y Damián se enfrenta con su sobrino y él cede asegurando que volverá al día siguiente a por ella.

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Miguel seguía profundizando en su interés por la religión para seguir entendiendo a Claudia y demostrar que está de su lado. Mientras, Nieves se interesaba por la cita de Mabel, que se mostraba muy escueta con su madre sobre el chico y le reconocía que lo que quiere en su vida es un hombre maduro y con las cosas claras.

Salva decidía hablar con Tasio sobre los rumores que corren por la fábrica sobre su relación con Paula y le reconocía que no quiere seguir dejando que Tasio y Paula utilicen su habitación pues necesita recuperar su espacio.

Marta ponía al corriente a Andrés y Pablo Salazar sobre las entrevistas de Gabriel con la prensa para hablar de la nueva etapa de la fábrica. Por su parte, Fina se planteaba irse de la fábrica para que Marta no sufra al tener que trabajar todos los días juntas y no dudaba en compartir su idea con ella pero la De la Reina trataba de convencerla para que no lo haga.

Tasio le revelaba a Paula la petición de Salva de dejar de utilizar su habitación para verse a escondidas. Y Paula le hacía una inesperada petición a Tasio: que le haga un préstamo a Salva para poder comprar la casa del pueblo. Tras ello, Tasio ayudaba a su amigo.

Manuela compartía con Claudia lo que ha averiguado de Eduardo y le enseñaba la fotografía que le ha enviado alguien de Guatemala con una dedicatoria y especulaba con que sea la madre de su hija.

Gabriel cambiaba de idea y le comunicaba a Begoña que no van a acudir a la boda de Andrés y Valentina porque tiene un viaje y la enfermera trataba de que recapacite. Después, Gabriel le comunicaba a Julia la mala noticia de que no irán al enlace y la niña se fugaba de casa enfadada.