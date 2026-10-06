'Sueños de Libertad' sigue sumando nuevas caras a su elenco artístico tras la incorporación de Almagro San Miguel como Hugo Brossard y David Janer como José Manuel García Fuentes, un arquitecto amigo de los Salazar que llega a la colonia para poner en marcha el plan de reformación que ha impulsado Gabriel en la fábrica.

Ambos actores se incorporan al resto de fichajes con los que se ha reforzado 'Sueños de libertad' en esta tercera temporada como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Gabriel reprende a Pablo por llamar a Hugo Brossard y provocar que el francés haya decidido venir a Toledo sin avisar mientras Pablo defiende que los despidos de los De La Reina están provocando que la fábrica vaya cuesta abajo y sin frenos perdiendo a algunos de sus mejores clientes. Tras amenazar con el despido de Salazar, Gabriel da marcha atrás para evitar más problemas.

Fina le da las gracias a Bianca por calmarla y darla serenidad mientras la pintora le pide perdón a su ex pareja por besarla en casa de los De la Reina y le pide que por favor deje de pensarlo todo tanto y que intenten ser libres y dejarse llevar por sus sentimientos. Después, ambas sucumben a la pasión rememorando las noches de amor que vivieron en Argentina.

Begoña acude a ver a Valentina para aclarar las cosas con ella y la secretaria confronta a Begoña por el tema de Andrés y sus sentimientos hacia él. Tras ello, Valentina le pide que por favor deje de engañarla sobre sus sentimientos por Andrés y sea sincera con ella y le hace prometer que jamás se va a interponer entre ellos. Después, Valentina habla con Andrés y se muestra molesta por lo sucedido y la amenaza de Gabriel.

Manuela aprovecha su visita a Miguel al dispensario tras el corte mientras cocinaba para disculparse por su actitud con los Salazar durante la comida y el doctor le reconoce que nunca había conocido a una mujer tan peculiar como ella. Justo, Pablo y Nieves se chocan con ella y le dejan claro que no tiene que preocuparse por lo que pasó en la comida.

Después de que Paula tenga un gran gesto hacia Claudia, la dependienta toma una decisión sobre su relación con su compañera y le reconoce que se equivocó con ella. Y por la noche, Paula y Salva vuelven a disfrutar de un momento íntimo y el cantinero se abre en canal sobre la muerte de su madre y su estancia en la cárcel.

Pablo se cita con Damián para informarle de su reunión con Hugo y con Gabriel y le habla de la llegada de su amigo Josema y que el arquitecto se ha comprometido a respetar el patrimonio inmobiliario que crearon los De La Reina. Finalmente, en la reunión Pablo defiende a los De la Reina frente a Hugo, que trata de poner paz.

Fina y Bianca en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio proponía a sus hermanos que le ayuden a él y a su padre en La Industrial. Y Andrés les informaba que le han hecho una propuesta de trabajo como ingeniero en la empresa de un amigo en Palma de Mallorca. Mientras, Marta le revelaba a Andrés que vio a Fina y Bianca besándose y que sus peores presagios se confirman: las dos han retomado su relación. Después, compartía esa misma idea con Digna y le pedía que no medie entre ellas mientras Damián le pedía perdón a su hija por haber hecho que Bianca y Fina se hayan acercado por su culpa.

Gabriel sugería a Begoña que posponga la búsqueda de una sustituta para Beatriz hasta que ella decida marcharse definitivamente a Madrid. Después, Gabriel no dudaba en amenazar a su mujer con quitarle la custodia de sus hijos si sigue espiándole y contándole sus planes a sus primos.

Manuela le pedía perdón a Claudia por haberse emborrachado en la comida con los Salazar y haber metido la pata y Claudia le solicitaba a su tía que no vuelva a hablar de la menopausia en público. Mientras, Valentina ponía al corriente a Claudia de la discusión de Begoña y Gabriel que ha confirmado sus sospechas: Begoña sigue enamorada de Andrés.

Don Agustín pedía ayuda a Claudia para que le ayude con los preparativos de las fiestas de la colonia y de la romería que se hace todos los años y después el párroco le solicitaba a Miguel que cuide de ella tras llegarle los rumores sobre su relación. Por su parte, Paula mostraba su preocupación a Tasio por estar abusando de Salva.

Beatriz y Gabriel tenían un encuentro a escondidas y la niñera sufría un mareo preocupando al abogado, que decidía llevarla a un ginecólogo para comprobar que el embarazo sigue bien. Mientras, Begoña tenía una conversación con Valentina en la cantina y la secretaria trataba de esquivarla.

Pese a que Digna le prometió a Marta no mover ficha decidía hablar con Bianca, que reafirmaba su amor por Fina. Y alguien inesperado llegaba a la colonia pues Hugo Brossard se presentaba en Toledo después de la llamada que le hizo Pablo. Su aparición provocaba que Gabriel se indignara y estallara contra Salazar.