'Sueños de Libertad', avance del capítulo del lunes 2 de noviembre: Una marcha y Julia claudica en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión. El próximo lunes 2 de noviembre, la cadena ofrecerá un nuevo episodio a pesar de ser festivo en algunas comunidades autónomas pues ninguna cadena tiene previsto hacer cambios en sus programaciones.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Digna hace ver a Damián que como Gabriel cumpla con su amenaza y les demande pueden perder a Julia para siempre y que jamás dejará que la vuelvan a ver mientras él espera esperanzado que acepte su trato. Lo que ninguno sabe es que Julia ha escuchado su conversación.

Tomás le promete a Salva que dejará el alcohol y el cantinero le propone o acudir a un retiro con monjes para poder solucionar sus problemas con la bebida o que se quede con él en la colonia para poder ayudarle y controlarle. Por su parte, Eduardo y Manuela aclaran sus malentendidos y don Agustín le da una buena noticia al chófer pues ha conseguido una remesa de medicinas para enviar a Guatemala.

Claudia le revela a Marta que finalmente ha decidido no despedir a Paula después de su conversación con Carmen. Por su parte, Marta y Andrés le piden a Tasio que termine su relación con Paula y él se planta ante ellos dejándoles claro que no son quiénes para darle lecciones de moralidad, pues Andrés se estuvo acostando con la mujer de su hermano y ella hizo lo que le dio la gana mientras estaba casada con Pelayo.

Mientras, Bianca se disculpa con Fina por haber criticado a Claudia y le reconoce que se equivocó al pedirle que se vaya con ella a Argentina y deja en sus manos su decisión pues cree que tiene que ser ella la que decida que hacer con su vida sin ninguna presión. Aunque después Bianca recurre a Claudia para que intente convencer a su amiga de que vuelva a Argentina y sea feliz pero la dependienta le dice que tiene que ser Fina la que tome su decisión.

Luis habla con Tasio y le aconseja que tenga paciencia tras revelarle que él también tuvo un desliz en su matrimonio y con el tiempo pudo reconducir su relación. Por otro lado, Luis no consigue replicar el proceso para obtener el almizcle sintético. Finalmente, Luis se despide de su madre y de su familia para volver a Barcelona pero antes Damián le propone que siga trabajando en conseguir el almizcle.

Después de descubrir la oferta que le ha hecho Damián, Beatriz trata de convencer a Gabriel para que acepte y se quede con las acciones de Digna para tener aún más poder en la fábrica. Por su parte, Julia, que escuchó a sus abuelos hablar del chantaje del abogado, toma una decisión definitiva sobre su futuro: prefiere sacrificarse y volver a casa con Gabriel para que su familia no tenga problemas.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras su último enfrentamiento con Salva, Tomás reconocía que tiene un problema con la bebida a raíz de su hundimiento después de que él entrara en prisión y de que su mujer se muriera por depresión. Así, el hombre se refugió en el alcohol para apaciguar sus penas.

Julia se desahogaba con su abuela sobre sus sentimientos hacia Gabriel tras descubrir la persona que es. Mientras, Begoña se presentaba en casa para suplicarle a la niña que vuelva a casa por miedo a que Gabriel termine denunciando a sus abuelos a la guardia civil por secuestrarla. Tras ello, Digna intentaba convencer a la niña para que regrese a su casa pero Damián se negaba a permitir el chantaje.

Josema ponía al corriente a Mabel de su cena con la amiga de su madre y la Salazar se mostraba celosa al escuchar como el arquitecto ha congeniado mejor de lo esperado con Silvia. Después, Mabel hablaba con Salva sobre su gran mentira para tapar a Paula y Tasio.

En La Industrial, Luis reunía a Damián y a Tasio y les revelaba que los resultados han demostrado que el almizcle que han creado es el mejor que se ha podido procesar nunca. Así, si conseguían dar con la mezcla perfecta para replicarlo y patentarlo podría convertirse en un auténtico revulsivo para los De La Reina pues es una mina de oro.

En la tienda, Valentina reprochaba a Paula su mentira y su engaño sobre su relación con Tasio y le mostraba su gran decepción y le hacía ver que está arruinando su vida por culpa de su amor imposible con Tasio. Por su parte, Tasio trataba de disculparse con Claudia. Y Eduardo decidía sincerarse de una vez con Manuela y le revelaba la verdad de lo ocurrido en Guatemala y cómo se siente culpable de la muerte de un compañero y cómo a cambio prometió mantener a su mujer y a su hija.

Bianca hacía un comentario desafortunado sobre Claudia a Fina, que daba la cara por su amiga. Tras ello, la fotógrafa empezaba a replantearse su decisión de marcharse a Argentina con ella. Por último, Damián hablaba con Begoña para conseguir que Gabriel permita que Julia se quede a vivir en su casa a cambio de venderle las acciones de Digna y después no dudaba en visitar a su sobrino para hacerle su inesperada oferta.