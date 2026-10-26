'Sueños de Libertad', avance del capítulo 677 del martes 27 de octubre en Antena 3: Beatriz manipula a Julia y un secreto al descubierto

'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión. La ficción se encuentra además en un momento clave en muchas de sus trama, motivado además por la irrupción de nuevos personajes como Hugo Brossard y Josema.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Julia habla con sus abuelos y toma una decisión sobre volver a casa tras su charla con Gabriel. Tras ello, Digna echa pestes sobre Gabriel pues sabe que jamás se arrepiente de nada y todo es una artimaña para conseguir que Julia vuelva a casa y Damián le hace ver que no pueden obligar a la niña a quedarse.

Luis se presenta en La Industrial para analizar el producto malogrado del que le habló Damián y confirma que huele a almizcle tal y como su tío había pensado. Asimismo, les confiesa que si esta fórmula es buena podría ser un negocio redondo para ellos porque conseguiría abaratar los costes de la producción de cualquier perfume.

Mabel le pide ayuda a Josema con otro trabajo y él le rechaza porque tiene que acudir a la cena con la amiga de sus padres y ella aprovecha para decirle que clase de mujer es la amiga de su madre.

Claudia encara a Paula para que le diga la verdad y confiese que sigue viéndose con Tasio y no siga mintiéndola sobre su relación con Salva y la dependienta termina afirmándoselo reconociendo que está enamorada de él. Tras ello, Paula le revela a Tasio que Claudia sabe la verdad y mientras Claudia informa a Marta de que quiere prescindir de la dependienta en la tienda.

Paralelamente, Bianca trata de ganarse a Claudia pues sabe que es alguien importante para Fina. Por su parte, Digna nota que Luis está raro al hablar sobre Luz.

Salva se planta frente a su padre tras comprobar en que se ha convertido y cómo malgasta el dinero con el alcohol y le deja claro que él ha rehecho su vida. Tras ello, Tomás intenta marcharse pese a su convalecencia. Y finalmente, Beatriz habla con Julia para convencerla de que siga en casa de sus abuelos y malmete sobre Gabriel al revelarle lo del cambio de nombre de la fábrica.

Eduardo y Manuela en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel se presentaba en casa de los De La Reina y Julia aseguraba que no quiere verle, pero él trataba de pedirle perdón y decirle que se arrepiente de lo que ha pasado entre ellos e intenta ganarse de nuevo a la niña y le pedía que regrese a casa. Después, Beatriz trataba de malmeter contra Julia y él le pedía que cambie su actitud.

Nieves trataba de convencer a Josema para que haga más planes y conozca gente y le planteaba una cena con una amiga, pero él le reconocía que no tiene entre sus manos conocer a ninguna mujer ni está preparado para ello aunque terminaba aceptando. Por su parte, Eduardo le hacía una extraña petición a Miguel para que done medicinas y material que no necesite para mandarlas a Guatemala.

Begoña acudía a ver a Julia y la niña le sorprendía al decir que va a volver a casa tras su charla con Gabriel pero ella le decía que si quiere quedarse unos días más con sus abuelos puede hacerlo.

Salva llevaba a su padre a la cantina tras un desagradable suceso y descubría que tiene problemas con el alcohol y le han robado el dinero que le dio para la compra de su casa. Mientras, Valentina le revelaba a Claudia que Tasio también llegó de madrugada a su casa y ambas llegaban a la conclusión de que Paula y Tasio vuelven a estar juntos.

Fina conseguía que Bianca y Claudia se conozcan por fin y le dejaba claro a su amiga que aunque se vaya a Argentina no va a desaparecer de su vida. Por su parte, Luis regresaba a Toledo y llegaba a la casa de los De La Reina y Digna no dudaba en preguntarle por su mujer, su hermano y su familia y Damián aprovechaba su visita para pedirle ayuda con el problema que han tenido en La Industrial.

El acto de presentación del nuevo cartel de Brossard España era un auténtico fiasco pues ninguno de los trabajadores se presentaba mientras Gabriel trataba de disimular ante la prensa. Finalmente, Gabriel y Luis tenían un desagradable encuentro y el Merino le hacía ver que aunque haga desaparecer su apellido y se crea el amo nunca va a ser su lugar.