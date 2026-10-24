'Sueños de Libertad', avance del capítulo 676 del lunes 26 de octubre en Antena 3: Un regreso y el perdón de Gabriel

'Sueños de libertad' vive momentos cruciales en algunas de sus tramas e incorporando nuevos personajes con los recientes fichajes de Almagro San Miguel y David Janer para dar vida a Hugo Brossard y Josema respectivamente. Dos perfiles que han venido para revolucionar tanto a los De La Reina como a los Salazar.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Gabriel se presenta en casa de los De La Reina y Julia asegura que no quiere verle, pero él trata de pedirle perdón y decirle que se arrepiente de lo que ha pasado entre ellos e intenta ganarse de nuevo a la niña y le pide que regrese a casa. Después, Beatriz trata de malmeter contra Julia y él le pide que cambie su actitud.

Nieves trata de convencer a Josema para que haga más planes y conozca gente y le plantea una cena con una amiga, pero él le reconoce que no tiene entre sus manos conocer a ninguna mujer ni está preparado para ello aunque termina aceptando. Por su parte, Eduardo le hace una extraña petición a Miguel para que done medicinas y material que no necesite para mandarlas a Guatemala.

Begoña acude a ver a Julia y la niña le sorprende al decir que va a volver a casa tras su charla con Gabriel pero ella le dice que si quiere quedarse unos días más con sus abuelos puede hacerlo.

Salva lleva a su padre a la cantina tras un desagradable suceso y descubre que su padre tiene problemas con el alcohol y le han robado el dinero que le dio para la compra de su casa. Mientras, Valentina le revela a Claudia que Tasio también llegó de madrugada a su casa y ambas llegan a la conclusión de que Paula y Tasio vuelven a estar juntos.

Fina consigue que Bianca y Claudia se conozcan por fin y le deja claro a su amiga que aunque se vaya a Argentina no va a desaparecer de su vida. Por su parte, Luis regresa a Toledo y llega a la casa de los De La Reina y Digna no duda en preguntarle por su mujer, su hermano y su familia y Damián aprovecha su visita para pedirle ayuda con el problema que han tenido en La Industrial.

El acto de presentación del nuevo cartel de Brossard España es un auténtico fiasco pues ninguno de los trabajadores se presenta mientras Gabriel trata de disimular ante la prensa. Finalmente, Gabriel y Luis tienen un desagradable encuentro y el Merino le hace ver que aunque haga desaparecer su apellido y se crea el amo nunca va a ser su lugar.

Marta, Andrés, Gabriel y Pablo posan ante la prensa en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Julia se negaba a volver a su casa y les suplicaba a sus abuelos que por favor no la dejen volver. Tras ello, Digna prometía a Marta que hará todo lo posible para conseguir que la niña se quede pues no piensa permitir que Gabriel la siga manipulando.

Salva acudía a la tienda para agradecerle a Paula que hablara con su padre y haya conseguido que se replantee la venta de su casa. Claudia confirmaba que Paula le ha mentido sobre su encuentro con Salva y tras ello, la dependienta y Valentina indagaban sobre la cita que tuvo Paula para tratar de descubrir con quién está quedando su compañera a escondidas y confirmar si es con Tasio.

Mientras, en La Industrial los problemas crecían tras la imprudencia de Tasio al querer acelerar el proceso químico pues Saucedo ha decidido dimitir de su puesto y tendrán que rescindir el contrato con Electrodomésticos Rivera. Y Gabriel acudía a ver a su tío para imponer su criterio y exigir que Julia vuelva a su casa inmediatamente pero Damián le dejaba claro que no piensa dejar que su nieta sufra.

Después de su enfrentamiento al saber que Manuela había revuelto entre sus cosas, Eduardo decidía tener un acercamiento con la cocinera para tratar de reconducir su relación. Por su parte, Nieves intentaba convencer a Pablo para provocar que Josema quiera conocer gente y volver a darse una nueva oportunidad en el amor y poder reconstruir su vida tras la muerte de su mujer.

Gabriel seguía en su intento de humillar a sus primos y le pedía a Andrés que acudiera a recoger la nueva cartelería y exigía a toda la junta de accionistas a que vayan al evento de presentación para que Brossard vea que las cosas van bien. Y Andrés aprovechaba para encararse con su primo y amenazarle por lo que hizo con Julia.

Fina quiere que Claudia conozca a Bianca antes de tomar una decisión sobre su futuro. Y finalmente, Salva recibía una llamada inesperada comunicándole que a su padre le han dado una paliza.