'Sueños de Libertad', avance del capítulo 675 que se verá este viernes 23 de octubre: La exigencia de Gabriel y una llamada inesperada

'Sueños de libertad' atraviesa momentos cruciales en algunas de sus tramas e incorporando nuevos personajes con los recientes fichajes de Almagro San Miguel y David Janer para dar vida a Hugo Brossard y Josema respectivamente. Dos perfiles que han venido para revolucionar tanto a los De La Reina como a los Salazar.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Julia se niega a volver a su casa y les suplica a sus abuelos que por favor no la dejen volver. Tras ello, Digna promete a Marta que hará todo lo posible para conseguir que la niña se quede pues no piensa permitir que Gabriel la siga manipulando.

Salva acude a la tienda para agradecerle a Paula que hablara con su padre y haya conseguido que se replantee la venta de su casa. Claudia confirma que Paula le ha mentido sobre su encuentro con Salva y tras ello, la dependienta y Valentina indagan sobre la cita que tuvo Paula para tratar de descubrir con quién está quedando su compañera a escondidas y confirmar si es con Tasio con quién está quedando.

Mientras, en La Industrial los problemas crecen tras la imprudencia de Tasio al querer acelerar el proceso químico pues Saucedo ha decidido dimitir de su puesto y tendrán que rescindir el contrato con Electrodomésticos Rivera. Y Gabriel acude a ver a su tío para imponer su criterio y exigir que Julia vuelva a su casa inmediatamente pero Damián le deja claro que no piensa dejar que su nieta sufra.

Después de su enfrentamiento al saber que Manuela había revuelto entre sus cosas, Eduardo decide tener un acercamiento con la cocinera para tratar de reconducir su relación. Por su parte, Nieves intenta convencer a Pablo para provocar que Josema quiera conocer gente y volver a darse una nueva oportunidad en el amor y poder reconstruir su vida tras la muerte de su mujer.

Gabriel sigue en su intento de humillar a sus primos y le pide a Andrés que acuda a recoger la nueva cartelería y exige a toda la junta de accionistas a que vayan al evento de presentación para que Brossard vea que las cosas van bien. Y Andrés aprovecha para encararse con su primo y amenazarle por lo que hizo con Julia.

Fina quiere que Claudia conozca a Bianca antes de tomar una decisión sobre su futuro. Y finalmente, Salva recibe una llamada inesperada comunicándole que a su padre le han dado una paliza.

Eduardo y Manuela en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Digna y Damián le hacían una propuesta a Begoña y le pedían que deje que Julia se quede en su casa unos días, mientras las aguas se calmaban después de que la niña se haya llevado un fuerte mazazo por la decisión de Gabriel de prohibirle acudir a la boda de Andrés y Valentina.

Salva le agradecía a Paula que haya pedido a Tasio que le ayudara con el dinero para comprar la casa pero le confesaba que no ha servido de nada porque su padre se niega a vendérsela. Después, Paula no dudaba en dar la cara por el cantinero ante su padre. Tras ello, el hombre recapacitaba y después de leer la carta aceptaba la propuesta de su hijo para que le compre la casa.

Bianca regresaba a Toledo y le hacía una inesperada propuesta a Fina tras contarle que le han llamado del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires para hacer una exposición y le pedía que vuelva a vivir con ella en Argentina.

Eduardo decidía tener un detalle con Manuela y le entregaba unas flores mientras que la cocinera le hablaba de la fotografía que encontró en su habitación y el chófer le abroncaba. Por su parte, Mabel volvía a pedir ayuda a Josema con un proyecto y plantaba a Miguel y Claudia para pasar la noche trabajando con él.

Damián recibía una llamada que le deja preocupado tras descubrir que Tasio desoyó sus órdenes y no pidió una prórroga con los Electrodomésticos Rivera. Por si fuera poco, ahora un problema en la cadena de producción imposibilita llegar a tiempo con el pedido.

Por último, Gabriel se presentaba en casa de los De La Reina para llevarse a Julia pero Digna se negaba. Damián se enfrentaba con su sobrino y él cedía asegurando que volverá al día siguiente a por ella.