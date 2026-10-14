'Sueños de Libertad', avance del capítulo 669 que se emitirá este jueves 15 de octubre en Antena 3: La mentira de Begoña y un regreso

'Sueños de Libertad' sigue incorporando nuevas caras a su elenco artístico tras la incorporación de Almagro San Miguel como Hugo Brossard y David Janer como José Manuel García Fuentes, un arquitecto amigo de los Salazar que llega a la colonia para poner en marcha el plan de reformación que ha impulsado Gabriel en la fábrica.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', tras la visita del doctor para examinar a Beatriz, Gabriel trata de saber qué pasó entre Begoña y ella para que la discusión llevara a la niñera a sufrir un sangrado por su nerviosismo. Y Begoña no duda en mentir a su marido sobre el motivo de su enfrentamiento dejando claro que fue todo una tontería.

Beatriz trata de justificarse con Begoña pidiéndole disculpas por haberse entrometido en su relación con Andrés y Begoña le deja claro a la niñera que está muy enfadada con ella y que no confía en ella aunque reconoce que le trató con desdén dado su embarazo de riesgo.

Claudia tantea a Paula para ver si consigue sonsacarla algo sobre su supuesta relación con Salva. Mientras Mabel hace lo propio con el cantinero y Salva le reconoce que la dependienta le está enseñando a jugar al ajedrez por las noches y le deja claro que Paula no es la persona especial con la que se está viendo. Después, Mabel se desahoga con su madre.

Marta regresa a la fábrica y le da las gracias a Claudia y a Paula por el gran homenaje que les hicieron en su despedida y aprovecha para anunciarles que Hugo Brossard ha obligado a Gabriel a readmitirles a ella y a Andrés pero que Tasio sigue vetado por su fuerte carácter.

Pablo Salazar celebra la vuelta de Marta y Andrés a la fábrica y les deja claro que todo volverá a su cauce y los tres acuerdan trabajar como aliados frente a Gabriel. Tras ello, los De La Reina se reúnen con su primo que les encarga hablar con galerías Miranda y la Mediterráneo Balear para tratar de conseguir que sigan confiando en ellos y firmen su renovación.

Por otro lado, Valentina y Andrés arrancan los preparativos de la boda. Y finalmente, Gabriel sospecha que Begoña y Beatriz ocultan algo después de su fuerte enfrentamiento y trata de averiguar qué es lo que pasó realmente entre ellas.

Miguel y Nieves en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Hugo Brossard visitaba a Andrés y le dejaba claro que mientras sigan más pendientes de sus problemas familiares que del futuro de la fábrica se llevará la producción a Tanger como tenía que haber hecho desde un principio. Pero Andrés trataba de convencerle de que consiga que él y sus hermanos sean readmitidos para poder solucionar los problemas de la empresa y aprovechaba para revelarle la verdad sobre Gabriel.

Nieves abroncaba a Miguel por sus comentarios desafortunados a Claudia sobre su fe y le hacía ver que no debería desperdiciar lo que tiene con ella por sus pensamientos y que debe ceder y respetar que ella crea en Dios. Tras ello, Miguel trataba de reconducir su relación con la dependienta. Mientras, Josema confesaba a Mabel el motivo de sus reticencias iniciales para ayudarla en su proyecto y es que le trae recuerdos de la casita que tenía con su mujer en un pueblo de Almería.

Andrés citaba a Begoña para advertirle sobre Beatriz y le revelaba que su niñera le ha entregado la carta que le había escrito y que no se atrevía a enviarle y le decía que no debería confiar en ella. Begoña le pedía perdón por haber provocado esta situación y Andrés dejaba claro que algo oculta y le pedía que tenga cuidado con ella.

Hugo Brossard regresaba a casa de los De La Reina para comunicar su decisión sobre la readmisión de los hermanos tras valorar todos los pros y contras y les daba una nueva oportunidad para demostrar que les importa tanto el futuro de la fábrica. Eso sí dejaba claro que Tasio no está capacitado para recuperar su puesto y que no puede confiar en él y que la dirección seguirá en manos de Gabriel.

Damián ponía a Tasio al corriente de la decisión de Hugo Brossard y de su veto por su enfrentamiento con él y su pelea con Gabriel. Paralelamente, Hugo imponía sus condiciones a Gabriel antes de marcharse de Toledo y le dejaba claro que tiene que readmitir a sus primos y que si no consiguen cesar sus disputas se llevará la producción a Marruecos.

Paula y Salva volvían a tener un encuentro nocturno en la cantina volviendo a mostrar su gran complicidad entre ellos. Finalmente, Begoña se encaraba con Beatriz por haber sido capaz de entregarle su carta a Andrés y haber tratado de actuar a sus espaldas. Y la niñera sufría un sangrado en plena discusión.