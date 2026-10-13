'Sueños de Libertad', avance del capítulo 668 que se verá este miércoles 14 de octubre en Antena 3: El embarazo de Beatriz, en peligro

'Sueños de libertad' ha regresado este martes a la programación de tarde de Antena 3 tras su parón del lunes 12 de octubre con motivo del festivo nacional por ser el día de la Hispanidad. Este miércoles, la cadena de Atresmedia emitirá un nuevo capítulo, concretamente el episodio 668 de la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón y Dani Tatay.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Hugo Brossard visita a Andrés y le deja claro que mientras sigan más pendientes de sus problemas familiares que del futuro de la fábrica se llevará la producción a Tanger como tenía que haber hecho desde un principio. Pero Andrés trata de convencerle de que consiga que él y sus hermanos sean readmitidos para poder solucionar los problemas de la empresa y aprovecha para revelarle la verdad sobre Gabriel.

Nieves abronca a Miguel por sus comentarios desafortunados a Claudia sobre su fe y le hace ver que no debería desperdiciar lo que tiene con ella por sus pensamientos y que debe ceder y respetar que ella crea en Dios. Tras ello, Miguel trata de reconducir su relación con la dependienta. Mientras, Josema confiesa a Mabel el motivo de sus reticencias iniciales para ayudarla en su proyecto y es que le trae recuerdos de la casita que tenía con su mujer en un pueblo de Almería.

Andrés cita a Begoña para advertirle sobre Beatriz y le revela que su niñera le ha entregado la carta que le había escrito y que no se atrevía a enviarle y le dice que no debería confiar en ella. Begoña le pide perdón por haber provocado esta situación y Andrés deja claro que algo oculta y le pide que tenga cuidado con ella.

Hugo Brossard regresa a casa de los De La Reina para comunicar su decisión sobre la readmisión de los hermanos tras valorar todos los pros y contras y les da una nueva oportunidad para demostrar que les importa tanto el futuro de la fábrica. Eso sí deja claro que Tasio no está capacitado para recuperar su puesto y que no puede confiar en él y que la dirección seguirá en manos de Gabriel.

Damián pone a Tasio al corriente de la decisión de Hugo Brossard y de su veto por su enfrentamiento con él y su pelea con Gabriel. Paralelamente, Hugo impone sus condiciones a Gabriel antes de marcharse de Toledo y le deja claro que tiene que readmitir a sus primos y que si no consiguen cesar sus disputas se llevará la producción a Marruecos.

Paula y Salva vuelven a tener un encuentro nocturno en la cantina volviendo a mostrar su gran complicidad entre ellos. Finalmente, Begoña se encara con Beatriz por haber sido capaz de entregarle su carta a Andrés y haber tratado de actuar a sus espaldas. Y la niñera sufre un sangrado en plena discusión.

Fina y Bianca en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras su conversación con Tasio y descubrir lo de su sabotaje en la sala de calderas, Hugo Brossard no dudaba en pedirle explicaciones a Gabriel. Y el abogado trataba de justificarse asegurando que lo hizo por el bien de la empresa y que la mala gestión de su tío estaba llevando a la fábrica a la ruina y que creyó que su padre era la mejor opción para reconducirla y que la explosión fue un accidente fortuito.

Tasio acudía a ver a Paula y ella le confesaba que prefiere seguir ocultando su relación para evitar perder a sus compañeras como amigas y además no dudaba en decirle que no puede perderle. Por su parte, tras conocer que Miguel y Claudia habían tenido una discusión, Nieves trataba de hablar con Claudia y la dependienta le confesaba las desafortunadas palabras que tuvo su hijo hacia ella por su creencia religiosa.

Hugo Brossard visitaba a Damián y Andrés y les dejaba claro que readmitir a sus hijos sería un gran error y que no pensaba permitir que nadie manche la reputación de su padre después de todo lo que le confesó Tasio y que ha descubierto los problemas de saponificación y que si la caldera explotó fue por su negligencia.

Mabel creía saber con quién se está viendo Salva tras descubrir que el pendiente que se encontró en la cantina pertenece a Paula. Mientras, Josema se disculpaba con Mabel por no haberle ayudado por el lío que tiene con la reforma de la fábrica y trataba de reconducir su relación con ella.

Bianca acudía a ver a Marta para hacerle una petición: que le ayude a convencer a Fina para que no deje la exposición porque tiene un don como fotógrafa. La pintora trataba de justificarse y aseguraba que le da rabia que pueda dejar su pasión por su error. Después, Fina accedía a volver a trabajar en la exposición junto a Bianca.

Damián abroncava a Tasio por lo que le dijo a Hugo Brossard y él reconocía que se fue de la lengua y prometía no volverse a acercar al hijo del francés. Finalmente, Beatriz se presentaba en casa de los De La Reina y le entrega a Andrés la carta que le escribió Begoña pero él reaccionaba con firmeza y le pedía que se fuera.