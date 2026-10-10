'Sueños de Libertad', avance del capítulo 667 que se aplaza al martes 13 de octubre: El giro de Fina y una traición en la serie de Antena 3

El próximo lunes, 'Sueños de libertad' faltará a su cita diaria con la audiencia debido a que es festivo nacional por ser el día de La Hispanidad. Así, como es habitual, Antena 3 suspenderá su programación habitual y apostará por la parrilla de los festivos con la emisión de doble sesión de Multicine. En concreto, la cadena emitirá la película 'Mañana empieza todo' a partir de las 16:00 horas en el horario habitual del serial protagonizado por Natalia Sánchez y Oriol Tarrasón.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', que se emitirá el martes 13 de octubre, tras su conversación con Tasio y descubrir lo de su sabotaje en la sala de calderas, Hugo Brossard no duda en pedirle explicaciones a Gabriel. Y el abogado trata de justificarse asegurando que lo hizo por el bien de la empresa y que la mala gestión de su tío estaba llevando a la fábrica a la ruina y que creyó que su padre era la mejor opción para reconducirla y que la explosión fue un accidente fortuito.

Tasio acude a ver a Paula y ella le confiesa que prefiere seguir ocultando su relación para evitar perder a sus compañeras como amigas y además no duda en decirle que no puede perderle. Por su parte, tras conocer que Miguel y Claudia han tenido una discusión, Nieves trata de hablar con Claudia y la dependienta le confiesa las desafortunadas palabras que tuvo su hijo hacia ella por su creencia religiosa.

Hugo Brossard visita a Damián y Andrés y les deja claro que readmitir a sus hijos sería un gran error y que no piensa permitir que nadie manche la reputación de su padre después de todo lo que le confesó Tasio y que ha descubierto los problemas de saponificación y que si la caldera explotó fue por su negligencia.

Mabel cree saber con quién se está viendo Salva tras descubrir que el pendiente que se encontró en la cantina pertenece a Paula. Mientras, Josema se disculpa con Mabel por no haberle ayudado por el lío que tiene con la reforma de la fábrica y trata de reconducir su relación con ella.

Bianca acude a ver a Marta para hacerle una petición: que le ayude a convencer a Fina para que no deje la exposición porque tiene un don como fotógrafa. La pintora trata de justificarse y asegura que le da rabia que pueda dejar su pasión por su error. Después, Fina accede a volver a trabajar en la exposición junto a Bianca.

Damián abronca a Tasio por lo que le dijo a Hugo Brossard y él reconoce que se fue de la lengua y promete no volverse a acercar al hijo del francés. Finalmente, Beatriz se presenta en casa de los De La Reina y le entrega a Andrés la carta que le escribió Begoña pero él reacciona con firmeza y le pide que se vaya.

Hugo Brossard se reúne con Damián y Andrés

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel gastaba su último cartucho con Hugo Brossard. Después de enterarse por Gabriel de que él y su padre tuvieron un fuerte encontronazo antes de que Antoine sufriera un infarto, Hugo Brossard se reunía con Tasio y no dudaba en preguntarle por lo que pasó con su padre. Asimismo, el De La Reina aprovechaba para revelarle a Hugo que Gabriel manipuló la sala de máquinas y provocó la muerte de un trabajador.

Claudia empezaba a sospechar que entre su tía Manuela y Eduardo hay algo más que una simple amistad y relación de compañeros. Por su parte, Manuela le recomendaba a Claudia que consiga que Miguel dé su brazo a torcer y se disculpe con don Agustín, pues teme que el párroco tome medidas contra el doctor sabiendo las artes con las que se mueve el párroco. Después, Claudia y Miguel terminaban discutiendo por sus diferencias al entender la fe y la religión.

Digna se preocupaba por el estado de nervios en el que encuentra a Fina y ella le confesaba que ha sido una estúpida y que Marta tenía razón al desconfiar de Bianca. Y después Fina también le daba la razón a Marta, se disculpaba y le confesaba que Bianca la ha manipulado.

Entre tanto, Begoña trataba de descargar a Beatriz de trabajo para que no haga esfuerzos con el embarazo tras la recomendación del médico de que permanezca en reposo. Después, Beatriz le pedía a Gabriel que quiere que esté a su lado cuando se vaya a Madrid pero él le recordaba que tiene una vida que no puede cambiar.

En la cantina, Paula decidía cancelar su cita con Tasio para poder disfrutar de una velada de chicas con Claudia y Valentina. Mientras, Tasio se desahogaba con Salva tras su encuentro con Hugo Brossard y el cantinero le mostraba su apoyo.

Por otro lado, Andrés y Begoña se volvían a encontrar después de que Valentina le confesara a su prometido los sentimientos de la enfermera hacia él y Andrés no dudaba en preguntarle para saber si es verdad y ella terminaba confesando la realidad. Paralelamente, Marta le preguntaba a su hermano qué es lo que siente él hacia Begoña.