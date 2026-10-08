'Sueños de Libertad', avance del capítulo 666 que se verá este viernes 9 de octubre en Antena 3: El perdón de Fina y el último cartucho de Gabriel

'Sueños de Libertad' sigue incorporando nuevas caras a su elenco artístico tras la incorporación de Almagro San Miguel como Hugo Brossard y David Janer como José Manuel García Fuentes, un arquitecto amigo de los Salazar que llega a la colonia para poner en marcha el plan de reformación que ha impulsado Gabriel en la fábrica.

Ambos actores se incorporan al resto de fichajes con los que se ha reforzado 'Sueños de libertad' en esta tercera temporada como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Gabriel gasta su último cartucho con Hugo Brossard. Después de enterarse por Gabriel de que él y su padre tuvieron un fuerte encontronazo antes de que Antoine sufriera un infarto, Hugo Brossard se reúne con Tasio y no duda en preguntarle por lo que pasó con su padre. Asimismo, el De La Reina aprovecha para revelarle a Hugo que Gabriel manipuló la sala de máquinas y provocó la muerte de un trabajador.

Claudia empieza a sospechar que entre su tía Manuela y Eduardo hay algo más que una simple amistad y relación de compañeros. Por su parte, Manuela le recomienda a Claudia que consiga que Miguel dé su brazo a torcer y se disculpe con don Agustín, pues teme que el párroco tome medidas contra el doctor sabiendo las artes con las que se mueve el párroco. Después, Claudia y Miguel terminan discutiendo por sus diferencias al entender la fe y la religión.

Digna se preocupa por el estado de nervios en el que encuentra a Fina y ella le confiesa que ha sido una estúpida y que Marta tenía razón al desconfiar de Bianca. Y después Fina también le da la razón a Marta, se disculpa y le confiesa que Bianca la ha manipulado.

Entre tanto, Begoña trata de descargar a Beatriz de trabajo para que no haga esfuerzos con el embarazo tras la recomendación del médico de que permanezca en reposo. Después, Beatriz le pide a Gabriel que quiere que esté a su lado cuando se vaya a Madrid pero él le recuerda que tiene una vida que no puede cambiar.

En la cantina, Paula decide cancelar su cita con Tasio para poder disfrutar de una velada de chicas con Claudia y Valentina. Mientras, Tasio se desahoga con Salva tras su encuentro con Hugo Brossard y el cantinero le muestra su apoyo.

Por otro lado, Andrés y Begoña se vuelven a encontrar después de que Valentina le confesara a su prometido los sentimientos de la enfermera hacia él y Andrés no duda en preguntarle para saber si es verdad y ella termina confesando la realidad. Paralelamente, Marta le pregunta a su hermano qué es lo que siente él hacia Begoña.

Tasio y Hugo Brossard

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián pone al corriente a sus hijos del resultado de la reunión entre Pablo, Gabriel y Hugo Brossard y empiezan a trabajar en la estrategia para conseguir convencer a Hugo para que les readmitan y ver si el francés es su aliado o su rival. Marta y Tasio proponen desenmascarar a Gabriel pero Andrés y Damián optan por ir con cautela. Después, Tasio le confiesa a Paula que no quiere encontrarse con Hugo después de provocar la muerte de su padre.

Mabel muestra su frustración a Nieves por no saber cómo elaborar su proyecto y su madre insiste en que le pida ayuda a Josema y trata de dar la cara por el arquitecto ante las acusaciones de su hija. Después, Mabel pilla a Salva escribiendo una carta para su padre después de su conversación con Paula. Y finalmente, Mabel accede y le pide ayuda a Josema con su trabajo.

Valentina le confiesa a Claudia que le siguen aumentando las inseguridades sobre la relación de Begoña y Andrés y la dependienta aconseja a su compañera que se sincere con su prometido. Y en el dispensario, Agustín no duda en amonestar a Miguel por su diagnóstico a un paciente tras prohibirle que acuda a la romería en presencia de Nieves, que después no duda en decir a su hijo que se ha excedido con su respuesta al párroco. Y después el cura no duda en arremeter contra Miguel ante Claudia.

Andrés y Damián reciben a Hugo Brossard en su casa y el hijo del francés les muestra su preocupación por los enfrentamientos entre ellos y Gabriel y ellos tratan de ganarse la confianza de Hugo y le proponen ayudar a recuperar a los clientes a cambio de volver a sus puestos de trabajo. Tras ello, Hugo le pone límites a Gabriel tras sus arrebatos y le confiesa que duda que sea la persona adecuada para dirigir la empresa y Gabriel le deja caer a Hugo que Tasio discutió con su padre justo antes de su muerte.

Beatriz le explica a Gabriel el diagnóstico que le hizo el ginecólogo tras su mareo y que tiene un embarazo de riesgo debido a su edad y que necesita mucho reposo y él propone hablar con Begoña pero ella le para los pies pues podrían provocar que sospeche algo sobre ellos.

Tras la llamada de Lombardo, Fina llega a la conclusión de que el asunto de la exposición ha sido una artimaña de Bianca para poder reconquistarla y tras darse cuenta de lo que es capaz la pintora no duda en echarla de su despacho. Por su parte, Andrés le confiesa a Valentina su intención de invitar a Begoña a cenar en casa y la secretaria sigue los consejos de Claudia y habla con él sobre los sentimientos de Begoña hacia él.