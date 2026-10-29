'Sueños de Libertad', avance capítulo del viernes 30 de octubre en Antena 3: Damián pone precio a la libertad de Julia

Tras su parón el miércoles por culpa de la última hora del trágico accidente entre dos trenes en Urda (Toledo), 'Sueños de libertad' vuelve a la normalidad este jueves con la emisión del capítulo 678 que quedó pendiente.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras su último enfrentamiento con Salva, Tomás reconoce que tiene un problema con la bebida a raíz de su hundimiento después de que él entrara en prisión y de que su mujer se muriera por depresión. Así, el hombre se refugió en el alcohol para apaciguar sus penas.

Julia se desahoga con su abuela sobre sus sentimientos hacia Gabriel tras descubrir la persona que es. Mientras, Begoña se presenta en casa para suplicarle a la niña que vuelva a casa por miedo a que Gabriel termine denunciando a sus abuelos a la guardia civil por secuestrarla. Tras ello, Digna intenta convencer a la niña para que regrese a su casa pero Damián se niega a permitir el chantaje.

Josema pone al corriente a Mabel de su cena con la amiga de su madre y la Salazar se muestra celosa al escuchar como el arquitecto ha congeniado mejor de lo esperado con Silvia. Después, Mabel habla con Salva sobre su gran mentira para tapar a Paula y Tasio.

En La Industrial, Luis reúne a Damián y a Tasio y les revela que los resultados han demostrado que el almizcle que han creado es el mejor que se ha podido procesar nunca. Así, si consiguen dar con la mezcla perfecta para replicarlo y patentarlo podría convertirse en un auténtico revulsivo para los De La Reina pues es una mina de oro.

En la tienda, Valentina reprocha a Paula su mentira y su engaño sobre su relación con Tasio y le muestra su gran decepción y le hace ver que está arruinando su vida por culpa de su amor imposible con Tasio. Por su parte, Tasio trata de disculparse con Claudia. Y Eduardo decide sincerarse de una vez con Manuela y le revela la verdad de lo ocurrido en Guatemala y cómo se siente culpable de la muerte de un compañero y cómo a cambio prometió mantener a su mujer y a su hija.

Bianca hace un comentario desafortunado sobre Claudia a Fina, que da la cara por su amiga. Tras ello, la fotógrafa empieza a replantearse su decisión de marcharse a Argentina con ella. Por último, Damián habla con Begoña para conseguir que Gabriel permita que Julia se quede a vivir en su casa a cambio de venderle las acciones de Digna y después no duda en visitar a su sobrino para hacerle su inesperada oferta.

Manuela y Eduardo en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Claudia le mostraba a Valentina sus dudas sobre despedir a Paula tras hablar con Carmen y escucharla decir que le da igual lo que haga Tasio y le confesaba que Tasio le ha vuelto a decepcionar mientras Valentina le decía que entiende a la dependienta porque ella actúa por amor.

Luis seguía trabajando con la muestra del almizcle sintético en La Industrial. Mientras, Digna visitaba a su hijo y no dudaba en preguntarle por lo que le oculta sobre Luz y tras ello Luis le hacía una incómoda confesión: les ha engañado sobre su trabajo pues la tienda no va bien y debido a ello su relación con Luz se está resintiendo.

Salva estaba muy preocupado por el paradero de su padre y no dudaba en ir en su búsqueda y tras encontrarlo se volvían a enfrentar. Y Valentina le revelaba a Mabel que con quién está Paula es con Tasio y no con el cantinero. Mientras, Paula le pedía disculpas a Claudia por haberla engañado y Claudia le dejaba claro que su amistad se ha roto para siempre y ahora solo se tratarán como una jefa y su empleada. Después era Andrés quién se enteraba de la relación de su hermano con la dependienta.

Manuela conseguía que Don Agustín accediera a hablar con Eduardo para pedirle ayuda para poder enviar más medicinas y material médico a Guatemala. Por su parte, Claudia le reconocía a Fina que al principio Bianca no le cayó muy bien pero que ahora cree que es una buena mujer y le hacía ver a su amiga que la va a echar mucho de menos si se va a Argentina.

Begoña y Gabriel acudían a recoger a Julia a casa de los De La Reina y ella les dejaba claro que no piensa volver a casa tras descubrir la nueva jugarreta del abogado con su familia y le recordaba que tiene parte de las acciones y que no piensa permitirlo. Finalmente, Gabriel le daba un ultimátum a Begoña para que consiga que Julia vuelva a casa o sino denunciará a sus abuelos.