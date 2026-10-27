'Sueños de Libertad', avance capítulo del miércoles 28 de octubre en Antena 3: El chantaje de Gabriel a Begoña y el órdago de Julia

'Sueños de libertad' sigue triunfando cada tarde en Antena 3 como la serie más vista de la televisión. La ficción se encuentra además en un momento clave en muchas de sus trama, motivado además por la irrupción de nuevos personajes como Hugo Brossard y Josema.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Claudia le muestra a Valentina sus dudas sobre despedir a Paula tras hablar con Carmen y escucharla decir que le da igual lo que haga Tasio y le confiesa que Tasio le ha vuelto a decepcionar mientras Valentina le dice que entiende a la dependienta porque ella actúa por amor.

Luis sigue trabajando con la muestra del almizcle sintético en La Industrial. Mientras, Digna visita a su hijo y no duda en preguntarle por lo que le oculta sobre Luz y tras ello Luis le hace una incómoda confesión: les ha engañado sobre su trabajo pues la tienda no va bien y debido a ello su relación con Luz se está resintiendo.

Salva está muy preocupado por el paradero de su padre y no duda en ir en su búsqueda y tras encontrarlo se vuelven a enfrentar. Y Valentina le revela a Mabel que con quién está Paula es con Tasio y no con el cantinero. Mientras, Paula le pide disculpas a Claudia por haberla engañado y Claudia le deja claro que su amistad se ha roto para siempre y ahora solo se tratarán como una jefa y su empleada. Después es Andrés quién se entera de la relación de su hermano con la dependienta.

Manuela consigue que Don Agustín acceda a hablar con Eduardo para pedirle ayuda para poder enviar más medicinas y material médico a Guatemala. Por su parte, Claudia le reconoce a Fina que al principio Bianca no le cayó muy bien pero que ahora cree que es una buena mujer y le hace ver a su amiga que la va a echar mucho de menos si se va a Argentina.

Begoña y Gabriel acuden a recoger a Julia a casa de los De La Reina y ella les deja claro que no piensa volver a casa tras descubrir la nueva jugarreta del abogado con su familia y le recuerda que tiene parte de las acciones y que no piensa permitirlo. Finalmente, Gabriel le da un ultimátum a Begoña para que consiga que Julia vuelva a casa o sino denunciará a sus abuelos.

Gabriel amenaza a Begoña en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Julia hablaba con sus abuelos y tomaba una decisión sobre volver a casa tras su charla con Gabriel. Tras ello, Digna echaba pestes sobre Gabriel pues sabe que jamás se arrepiente de nada y todo es una artimaña para conseguir que Julia vuelva a casa y Damián le hacía ver que no pueden obligar a la niña a quedarse.

Luis se presentaba en La Industrial para analizar el producto malogrado del que le habló Damián y confirmaba que huele a almizcle tal y como su tío había pensado. Asimismo, les confesaba que si esa fórmula es buena podría ser un negocio redondo para ellos porque conseguiría abaratar los costes de la producción de cualquier perfume.

Mabel le pedía ayuda a Josema con otro trabajo y él le rechazaba porque tiene que acudir a la cena con la amiga de sus padres y ella aprovechaba para decirle que clase de mujer es la amiga de su madre.

Claudia encaraba a Paula para que le diga la verdad y confiese que sigue viéndose con Tasio y no siga mintiéndola sobre su relación con Salva y la dependienta terminaba afirmándoselo reconociendo que está enamorada de él. Tras ello, Paula le revelaba a Tasio que Claudia sabe la verdad y mientras Claudia informaba a Marta de que quiere prescindir de la dependienta en la tienda.

Paralelamente, Bianca trataba de ganarse a Claudia pues sabe que es alguien importante para Fina. Por su parte, Digna notaba que Luis está raro al hablar sobre Luz.

Salva se plantaba frente a su padre tras comprobar en que se ha convertido y cómo malgasta el dinero con el alcohol y le dejaba claro que él ha rehecho su vida. Tras ello, Tomás intentaba marcharse pese a su convalecencia. Y finalmente, Beatriz hablaba con Julia para convencerla de que siga en casa de sus abuelos y malmetía sobre Gabriel al revelarle lo del cambio de nombre de la fábrica.