'Sueños de Libertad', avance capítulo 671 del lunes 19 de octubre en Antena 3: El plan de despido de Begoña y la encrucijada de Marta y Fina

'Sueños de Libertad' sigue incorporando nuevas caras a su elenco artístico tras la incorporación de Almagro San Miguel como Hugo Brossard y David Janer como José Manuel García Fuentes, el arquitecto amigo de los Salazar que llega para llevar a cabo la sobras de la fábrica.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', el padre de Salva irrumpe por sorpresa en la cantina después de la carta que le envió y ambos se ponen al día de sus vidas. Al día siguiente su padre acude a ver al cantinero para explicarle que se ha quedado sin nada tras su jubilación y le anuncia que quiere vender su casa.

Begoña le deja claro a Gabriel que apoyará a Beatriz económicamente hasta el final de su embarazo pero no la quiere cerca ni de sus hijos ni de ella porque ya no confía en ella después de su traición con Andrés y que quiere despedirla. Pero él le insiste en que lo mejor es que la mujer se quede hasta el parto después de haber estado a punto de provocar su aborto.

Damián se muestra hundido tras no haber pegado ojo toda la noche al saber que su apellido va a desaparecer definitivamente de la fábrica que él mismo fundó. Y Digna le pide que no tire la toalla y le hace ver que con Andrés y Marta de nuevo en la empresa pueden aprovechar una oportunidad para devolverle el golpe a su primo. Mientras Tasio le solicita que se centre en La Industrial.

Andrés y Valentina siguen con los preparativos de su boda y el De La Reina comparte sus dudas sobre si invitar a su primo Gabriel y a Begoña sobre todo porque Julia tiene que llevar las arras. Después, Claudia le hace ver a Valentina que si no confía del todo en Andrés con respecto a Begoña quizás debería paralizar la boda.

Por su parte, Fina le expresa a Marta que quizás no es buena idea que compartan despacho. Y Gabriel le anuncia a Marta que tendrá que encargarse del cambio de imagen y el nuevo emblema de la empresa quiera o no quiera y le acompañe a unas entrevistas para presentar la nueva etapa de la fábrica.

Después, Marta se confiesa con Digna sobre lo difícil que es ver a Fina todos los días y sus dudas sobre su relación con Bianca. Y finalmente, Begoña habla con Beatriz y comparte con ella la decisión de Gabriel de que se mantenga en Toledo durante todo su embarazo y se mache una vez de a luz.

Marta y Fina en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel insiste en saber el motivo de la discusión de Beatriz y Begoña pues tiene claro que las dos le están engañando. Tras ello, Begoña. Tras la presión, ella termina confesándole que le robó una carta que había escrito para Andrés para desahogarse y que decidió tirarla.

Andrés está pendiente de la llamada de la Mediterráneo Balear mientras Marta le revela a su hermano que ha conseguido convencer al señor Miranda para que acceda a renovar el contrato de colaboración con la condición de que solo hablará con ellos y que no quiere volver a saber nada de Gabriel.

Paula le cuenta a Tasio que Mabel, Claudia y Valentina piensan que ella se ve con Salva y ha tenido que fingir que se están conociendo. Tras ello, Tasio cree que eso les puede ayudar para tener la coartada perfecta para poder seguir viéndose a solas en la cantina y le pide que mantenga las apariencias con Salva. Paralelamente, Tasio consigue un acuerdo ventajoso para La Industrial.

Beatriz le confiesa a Gabriel que le entregó la carta de Begoña a Andrés para conseguir que recuperen su relación porque es la única manera de que él no le aleje de su lado y le deja claro que le necesita tanto ella como su bebé. Mientras, Begoña pone al corriente de lo sucedido a Nieves que no da crédito.

Bianca le entrega las llaves del apartamento a Fina antes de marcharse a Madrid para preparar toda la exposición y aprovecha para preguntarle si tiene alguna posibilidad de recuperarla y la fotógrafa le pide tiempo. Por su parte, Eduardo recibe una inesperada carta desde Guatemala. Otro que recibe una visita inesperada es Salva con la aparición de su padre.

Gabriel reúne a la junta de accionistas tras hablar con Hugo Brossard y comunica una demoledora noticia a los De la Reina: la empresa dejará de utilizar el apellido familiar para pasar a llamarse Brossard España. Y Marta y Andrés estallan ante la humillación a la que les está sometiendo. Después, Andrés y Marta le revelan la noticia a Damián.