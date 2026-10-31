Silvia Bronchalo admite cuál es su actual relación con su hijo Daniel Sancho y deja un dardo a Rodolfo Sancho en 'De Viernes'

Tras las emotivas palabras de Santi Acosta y Bea Archidona hacia su reportero Raúl Triguero, fallecido en el accidente ferroviario en Urda (Toledo), los presentadores de 'De Viernes' recibieron la visita de Silvia Bronchalo. Tras su 'Scoop' de la semana pasada, la madre de Daniel Sancho pisaba el plató del programa de Telecinco para responder a las preguntas de los colaboradores.

Pero antes de enfrentarse a ellos, Silvia Bronchalo tenía una conversación a solas con Santi Acosta y Bea Archidona, con los que recordó el momento más doloroso de su vida, cuando en agosto de 2023 se enteró que su hijo había asesinado a Edwin Arrieta en Tailandia. Fue a través de una llamada de teléfono en la que, debido a la confusión inicial, llegó a pensar que Daniel era la víctima: "Para mí fue terrorífico porque, al principio, pensé que habían matado a mi hijo. Hubo una confusión durante la llamada. Después fue como caer al vacío constantemente, no tienes dónde agarrarte".

El dardo de Silvia Bronchalo a Rodolfo Sancho: "Me descolocó un poco"

Desde ese instante, vive con una continua "sensación en el estómago… No hay nada que te ayude ni nada en lo que puedas apoyarte. Esa es la sensación constante que tengo desde agosto de 2023 hasta hoy", confesó. Tras recibir la terrible noticia, pensó que todo lo sucedido propiciaría un acercamiento con su ex y padre de su hijo, Rodolfo Sancho, pero no fue así: "En un primer momento, durante la primera semana, parecía que íbamos a ir de la mano por nuestro hijo. A los pocos días, desde que llegué a Tailandia, empezaron a decirme que era mejor que no fuera a prisión porque había muchísima prensa. Eso me descolocó un poco".

Además, Silvia Bronchalo aseguró en 'De Viernes' que el distanciamiento con su hijo es un hecho. "No sé si mi hijo sabe que estoy aquí", llegó a decir nada más sentarse en el plató del programa. No obstante, dejó claro que no le preocupa en absoluto lo que pueda decir su ex, Rodolfo Sancho: "No me preocupa Rodolfo, no es miedo, es prudencia por no dañar la imagen de mi hijo y su estancia en Tailandia. Hay veces que puedo contar cosas que puedan perjudicar y dejar en mal lugar a personas que están en su entorno".

Durante su entrevista en 'De viernes', también explicó las razones que le llevaron a su separación del actor: "Nosotros no vivíamos solos, sus padres estaban en el piso superior y no éramos una familia autónoma. Siempre había que contar con la aprobación y supervisión de ellos. Tuvimos muchos conflictos, hubo situaciones". De hecho, lamentó que no le han dejado ser madre: "Mi hijo ha vivido parte de su infancia y adolescencia haciendo lo que quería. La última vez estando separados dijo que no volvía más porque se había acostado tarde jugando a la consola, le pegué dos gritos y hubo una discusión muy grave. Fue más allá".

Silvia Bronchalo revive cómo fue su primer encuentro con Daniel Sancho en prisión y cuándo "todo volvió a dinamitarse"

También habló de cómo fue su primer encuentro con Daniel Sancho en prisión, después de tres años sin verle en persona: "Para mí aquella realidad es como una ficción, como estar viviendo una película, pero real. Ir a una prisión, me da igual que sea en Tailandia, en España o en cualquier otro lugar, es muy duro". Cuando se encontró con él detrás de un cristal, confiesa que fue un shock para ambos.

"Me dijo: 'Me alegro de que hayas venido a verme'. Se alegró de verme, pero en aquel momento estaba en un estado de shock muy grande. Llevaba muchos días sin dormir, no estaba centrado y se encontraba completamente descolocado", explicó Silvia Bronchalo sobre aquel primer encuentro con su hijo. Según ella, Daniel estaba "muy exaltado": "En algunos momentos estaba fuera de sí y, en otros, se ponía a llorar. También se enfadó en algún momento. Creo que estaba enfadado consigo mismo".

Aunque con el paso del tiempo, se produjo un cierto acercamiento entre madre e hijo: "Más adelante sí me demostró algo de cariño, pero después todo volvió a dinamitarse", lamenta. Y va más allá en cuál es su relación actual: "Siento que mi hijo Daniel no me quiere, es duro. Yo también lo echo de menos, pero me hace daño". Y admite que fue ella quién le pidió distancia: "Le dije que prefería no hablar con él en un tiempo, hasta que sea capaz de separar la relación que tenga con su padre con la nuestra". "Lo que he descubierto es que no conozco a mi hijo Daniel Sancho. Pensé que no era consciente de lo que había hecho", lamenta Bronchalo.

Durante el programa, se emitieron unas imágenes de la reconstrucción de los hechos realizada por Daniel Sancho ante las autoridades tailandesas. Su aparente frialdad llevó a su madre a intentar buscar una explicación: "Al principio pensé que no era consciente de lo que había hecho. Pensé que quizá había consumido drogas o que había algo que lo había llevado a aquella situación".

Sin embargo, criticó el hecho de que se emitieran las imágenes: "Lo que no entiendo es cómo se pueden emitir estas imágenes. No lo digo por mí, sino por la madre de Edwin Arrieta. Yo he llorado muchísimo viéndolas". "A mí me cuesta todos los días ponerme a trabajar, concentrare en mi trabajo o llevar una vida social normal. No se cómo estará su familia, pero entiendo que mucho peor de lo que yo pueda estar", añadió. "Para la familia Arrieta esto ha debido de ser demoledor. Creo que se los ha machacado hasta el infinito. Todo el proceso ha sido muy cruel. Me siento en deuda con la familia, siento pena de que no haya reconocimiento", sentenció, empatizando con la familia del cirujano colombiano.