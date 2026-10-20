Si te ha gustado 'El Castillo', llega esta nueva miniserie policiaca con Eduard Fernández de 6 episodios a Movistar Plus

Tras el reciente estreno de 'El Castillo', Movistar Plus ya tiene todo listo para el estreno de otra de sus grandes apuestas de ficción para antes de acabar el año. Se trata de 'Matar a un oso', la nueva serie creada por los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, creadores de 'Crematorio', 'La Zona' y 'Nos vemos en otra vida'.

'Matar a un oso' llegará a Movistar Plus el próximo 10 de diciembre. Es un thriller policial de seis episodios inspirado en el caso real de la muerte del oso Cachou en el Valle de Arán. La serie arranca con la misteriosa muerte del oso Cachou en el Valle de Arán durante el confinamiento por la pandemia.

El caso dio lugar a una investigación judicial sin precedentes en España, en la que la muerte del animal fue tratada como un asesinato, y sacó a la luz un conflicto que iba mucho más allá. A través de esta insólita investigación, la serie aborda el choque entre lo local y lo global, entre tradición y modernidad, y las distintas formas de entender nuestra relación con la naturaleza.

Eduard Fernández ('Anatomía de un instante', 'El 47') encabeza el reparto de 'Matar a un oso' junto a Maria Rodríguez Soto, ganadora de la Biznaga de Plata del Festival de Málaga y del Premio Gaudí a la Mejor Actriz Protagonista por 'Els dies que vindran' y Miki Esparbé, nominado a los Premios de la Unión de Actores y Actrices como Mejor Actor de Reparto de Televisión por 'Anatomía de un instante'.

Pol López, ganador del Premio Feroz al Mejor Actor de Reparto por 'Nos vemos en otra vida' y del Premio Gaudí al Mejor Actor Protagonista por 'Suro'; Nora Navas, ganadora de los premios Goya a la Mejor Actriz Protagonista por 'Pa negre' y a la Mejor Actriz de Reparto por 'Libertad', así como de dos premios Gaudí por 'Pa negre' y 'Tots volem el millor per a ella'; y Àlex Monner, ganador del Premio Gaudí al Mejor Actor Protagonista por 'Els nens salvatges' completan el elenco principal.

Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo conocieron la historia de Cachou a través de un artículo publicado en Le Monde y viajaron al Pirineo para conocer de primera mano a algunas de las personas implicadas. Sus testimonios les permitieron descubrir que, más allá de la investigación, el caso contenía el retrato de una comunidad, sus contradicciones y los conflictos que atraviesan su forma de vida. Esta mirada se traslada a la estructura de 'Matar a un oso', en la que en cada episodio se cuenta la historia desde el punto de vista de un personaje diferente.

Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo son los creadores de la serie, que en su equipo de guion cuenta también con Daniel Remón y Pablo Remón y Roberto Martín Maiztegui , con quienes ya trabajaron en 'Nos vemos en otra vida', así como con Clara Botas (guionista de 'La Ruta'). Jorge Sánchez-Cabezudo dirige cuatro de los seis episodios y Borja Soler (creador de 'La Ruta') firma los otros dos.

'Matar a un oso' es una serie Original Movistar Plus, coproducida con ARTE France y en colaboración con Kubik Films (STUDIO TF1). La serie Original Movistar Plus tendrá su estreno mundial el viernes 23 de octubre en la jornada inaugural de la 71ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), con la proyección de sus tres primeros episodios. Además, competirá en la Sección Oficial Nacional del Festival Serielizados, donde también se proyectarán sus tres primeros episodios el martes 27 de octubre.

Así es 'Matar a un oso'

La muerte del oso Cachou en el Valle de Arán desencadena una investigación criminal nunca vista por la muerte de un animal. Los sospechosos son los habitantes del valle, que se convertirá en el escenario del choque entre lo global y lo ancestral y donde solo unos pocos lucharán por evitar que el conflicto estalle con consecuencias irreparables.