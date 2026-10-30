Shock y conmoción del mundo de la TV ante la muerte de Raúl Triguero, periodista de 'De Viernes', con 43 años en el accidente de tren

Tras días de incertidumbre y de pesar, este viernes se ha confirmado la triste noticia. Raúl González Triguero (43 años), periodista de 'De Viernes' y reportero mítico de 'Sálvame' durante más de una década, es uno de los 69 fallecidos del accidente de trenes de Urda (Toledo). Una pérdida que ha conmocionado al mundo de la televisión y más concretamente a Mediaset, Mandarina Producciones y todos los compañeros que han trabajado con él tanto en su etapa anterior como en la actualidad.

Después de anunciarse que Raúl Triguero se encontraba entre los fallecidos y una vez la noticia ha sido comunicada a sus familiares, Mediaset y 'De Viernes' han emitido sendos comunicados despidiéndose de su compañero en redes sociales. También lo ha hecho La Osa, la productora de 'Directo al grano' en TVE, y que anteriormente se denominaba La fábrica de la tele y estaba detrás de formatos como 'Sálvame'.

"Hoy es un día muy triste para todos los que hemos compartido tantos años con Raúl Triguero, fallecido en el accidente de tren de Toledo. Se nos ha ido un compañero y un gran amigo al que echaremos muchísimo de menos. Mandamos todo nuestro cariño y un abrazo enorme a su familia, su marido y sus amigos. Nuestro recuerdo y apoyo también para todas las víctimas de la tragedia y sus seres queridos. Siempre en nuestro corazón. DEP Raúl", han escrito desde La Osa Producciones.

Hoy es un día muy triste para todos los que hemos compartido tantos años con Raúl Triguero, fallecido en el accidente de tren de Toledo.



Se nos ha ido un compañero y un gran amigo al que echaremos muchísimo de menos. Mandamos todo nuestro cariño y un abrazo enorme a su familia,… — LA OSA (@laosatv) October 30, 2026

Uno de los primeros en reaccionar tras confirmarse la muerte del periodista ha sido Jorge Javier Vázquez. El presentador ha rescatado un vídeo del día que sorprendió al reportero en plena conexión de 'Sálvame' felicitándole por su próxima boda. "Querido Raúl: verte hablando de amor sabiendo que un maldito accidente de tren acabaría pocos años después con tu vida me ha estremecido. No dejo de acordarme de tu marido, de tus seres queridos. Te has ido, pero el amor que dejaste permanecerá siempre. Descansa, compañero", ha escrito el presentador de 'El diario de Jorge' y 'Supervivientes All Stars'.

Por su parte, Ángela Portero, quien ha trabajado con Raúl Triguero en 'De Viernes' en los últimos años también se ha despedido de él a través de su cuenta de "X". "Un gran compañero, excelente profesional y mejor persona que se ha ido cuando le quedaba toda la vida por delante. Mi pésame a su familia, su marido y a todos los compañeros que como yo hemos tenido el placer de trabajar a su lado. DEP", ha destacado la colaboradora.



"Descansa en paz, compañero. Se confirma oficialmente el fallecimiento de Raúl Triguero. Mi más sincero pésame a su familia y amigos y a todo el equipo de De Viernes", ha señalado por su parte Kiko Matamoros. "Vuela alto compañero. Siempre recordaré tu sonrisa y tus ganas de trabajar en este oficio. Un abrazo enorme para toda su familia y amigos a los que esta terrible noticia ha destrozado", ha manifestado por su lado Gema López.



Otras dos de las presentadoras de 'Sálvame' como María Patiño y Adela González también han expresado su dolor y su apoyo a los familiares y amigos del reportero. "Qué pena tan grande! Un buen compañero y un tío cariñoso y bien majo!

Un abrazo enorme a su familia y a sus compañerxs en De Viernes, Mandarina y Mediaset", ha confesado la presentadora de 'Mañaneros 360'.

Mientras que María Patiño le ha dedicado unas palabras al comienzo de su programa 'El sótano queen' en TEN. "Hoy se ha confirmado la pérdida de un compañero. Raúl Triguero iba en uno de esos vagones a hacer su trabajo. Queremos mandar desde aquí todas nuestras condolencias a sus padres, a su marido, a sus compañeros, a su programa. Raúl buen viaje", ha comentado la presentadora dedicándole el programa de hoy a él.

Querido Raúl: verte hablando de amor sabiendo que un maldito accidente de tren acabaría pocos años después con tu vida me ha estremecido. No dejo de acordarme de tu marido, de tus seres queridos. Te has ido, pero el amor que dejaste permanecerá siempre. Descansa, compañero. pic.twitter.com/jUSO2C0uEd — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) October 30, 2026

Un gran compañero, excelente profesional y mejor persona que se ha ido cuando le quedaba toda la vida por delante. Mi pésame a su familia, su marido y a todos los compañeros que como yo hemos tenido el placer de trabajar a su lado. DEP 🖤 https://t.co/3hBphvau0r — Ángela Portero (@Porteroangela) October 30, 2026

Descansa en paz, compañero. Se confirma oficialmente el fallecimiento de Raúl Triguero. Mi más sincero pésame a su familia y amigos y a todo el equipo de De Viernes. ❤️ pic.twitter.com/3BGH6DTURN — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) October 30, 2026

Vuela alto compañero. Siempre recordaré tu sonrisa y tus ganas de trabajar en este oficio. Un abrazo enorme para toda su familia y amigos a los que esta terrible noticia ha destrozado. 💔 https://t.co/XzXh5yWlcK — byGemaLopez (@gemaconga) October 30, 2026

💔 Qué pena tan grande! Un buen compañero y un tío cariñoso y bien majo!

Un abrazo enorme a su familia y a sus compañerxs en @deviernestv @Mandarina_TV y @mediasetcom https://t.co/4Joc57nSVM — Adela González Acuña (@addelagonzalez) October 30, 2026

Abrimos el programa acordándonos de un compañero de esta profesión.

Raúl, este programa va para ti, lo haremos lo mejor posible.

Un abrazo para toda tu familia, tu marido y tus compañeros.#ElSótano30O pic.twitter.com/nRZl2sFShQ — TEN TV (@TENtv) October 30, 2026

Nacho Abad, roto al informar en directo en 'En boca de todos' del fallecimiento

Otro rostro televisivo que también se ha roto al comunicar la noticia en directo en 'En boca de todos' ha sido Nacho Abad. "En esta vida hay que respetar los deseos de la familia, por encima de los deseos que tenga alguien de hacer un homenaje a un compañero. Para todos nosotros todas las víctimas son iguales. Son corazones heridos, sangrantes, es angustia y tristeza. Desde el miércoles sabíamos que nuestro compañero Raúl González Triguero, de 43 años, trabajaba en 'De Viernes'. Raúl iba en el AVE, vagón 8, iba en el primer vagón, en el más afectado. Desde el primer momento me dijeron que había desaparecido Raúl pero que no lo dijera y que diéramos un tiempo a la esperanza", ha relatado el presentador.

"Nos dijeron que les habían llamado a la familia de un centro de salud en el que le habían atendido. Y dijimos jolín, está herido pero está vivo. Y perseguíamos centro de salud tras centro de salud. Los jefes de mi empresa, mis compañeros han estado acompañando a la familia todos los días porque es una empresa con seres humanos y quiero hacer ese reconocimiento a Jorge, a Santi y a Begoña", ha seguido explicando.

"Fueron de hospital en hospital, de tanatorio en tanatorio y de comandancia en comandancia pidiendo ayuda. Yo preguntaba por las noches por si sabían algo. Aquí había corazones rotos y en su familia solo necesitaban saber si Raúl estaba vivo o muerto. Cada segundo ha sido un dolor para su marido Marcos, su madre Paqui, su padre Paco y su hermana Nora. Hoy les han reunido y les han dicho que Raúl estaba muerto", ha añadido. "Yo conocí levemente a Raúl pero me hablan de un tío maravilloso, empático, amoroso, cariñoso, trabajador, con ganas, sonriente, ilusionado y a los 43 años ha perdido la vida", ha concluido muy emocionado.

💥Emotivas y cálidas palabras de Nacho Abad en homenaje a Raúl, periodista de la productora 'mandarina', que ha fallecido en el AVE #EnBocaDeTodos pic.twitter.com/nqEz8xBjXx — Jali #STOPokupas (@jaliroller) October 30, 2026

Las emotivas palabras de Omar Suárez y Kike Calleja, otros de los reporteros de 'Sálvame'

Uno de los mensajes más emotivos y desgarradores lo ha dejado Omar Suárez, quien fuera otro de los colaboradores más históricos de 'Sálvame'. "Cuando llegué a Telecinco por primera vez fuiste una de las personas con las que más tiempo pasaba.¡Cuántas horas en esa cabina de edición y cuántas risas! Pasaron los años, veinte, y ahí seguíamos. Ganamos mucha confianza, muchas confesiones mutuas, muchas inquietudes y muchas risas. De editor pasaste a cumplir tu sueño de redactar tus propios videos sin saber que volveríamos a compartir más cerca que nunca", ha empezado recordando.

"Me pediste consejo en tus inicios como reportero. No sé si estuve a la altura pero volviste a brillar. Y de nuevo las confidencias, los agobios, las ilusiones, las ingratitudes, el desamor y el amor más profundo, pleno y maduro. Y más risas. Nos he visto crecer. He sido testigo de tu evolución personal y profesional. Hace unos meses te dije lo orgulloso que estaba de ti por incorporarte al equipo directivo de 'De lunes a viernes' y de lo afortunado que tenías que estar por vivir tantas cosas tan rápido. Muy rápido pero no lo suficiente. El mazazo ha sido brutal. Siempre decimos: 'podría ser yo' pero lo vemos con lejanía. Es la primera vez que ese 'podría ser yo' es real. Raúl, prométeme que la próxima vez que nos veamos, vamos a seguir riendo mientras suena tu canción favorita de las Spice Girls", ha concluido el actual colaborador de 'Vamos a ver' y 'Fiesta'.

"No tengo palabras Raúl. Aún recuerdo nuestra última conversación y tus mensajes de cariño. Siempre te recordaré entrando en la redacción con tu sonrisa. Todo mi cariño para tu marido, familia, amigos y para todo el equipo de 'De Viernes'. Vuela muy alto amigo", ha confesado por su parte Kike Calleja junto a una fotografía del último día de 'Sálvame'.

Mi más sincero pésame a la familia y amigos de Raúl Triguero. Un compañero estupendo, empático, amable y siempre un buen consejero. Una gran persona a la que no olvidaré. Descansa en paz, compañero. 🖤 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) October 30, 2026

Vuela alto amigo 🖤🥹 https://t.co/w2ZZgldnp3 — Sergi Ferré (@SergiFerre) October 30, 2026

DEP Raúl Triguero. 😢🖤 — Juan Luis Tena (@juanluistena) October 30, 2026

Hay noticias que uno nunca está preparado para recibir. La muerte de Raúl es una de ellas. Cuesta encontrar palabras cuando alguien se marcha de una forma tan injusta y tan terrible. Todo mi cariño y un abrazo inmenso a su familia.

Descansa en paz, compañero. 🖤 https://t.co/SvYYEeGL22 — Jorge Moreno (@JorgeMoreno7) October 30, 2026

Lo siento en el alma. Mi más sentido pésame a toda su familia y seres queridos. D.E.P., compañero. 🖤🙏🏽 https://t.co/2Nf3yVWJVo — Cristina Porta 🤍 (@Cris_Porta) October 30, 2026

Mucha luz para ti, querido Raúl,

en ese camino al cielo y mucha fuerza a tu marido y familia 🙏🩵💔 https://t.co/ng0p8dINdC — Aurelio Manzano (@aureliomanzano) October 30, 2026

El mensaje de condolencia de Paz Padilla

Quién también se ha pronunciado ante este triste fallecimiento ha sido Paz Padilla. La presentadora gaditana, que coincidió con Raúl Triguero durante su etapa en 'Sálvame' ha reaccionado valorando que el periodista "estaba trabajando, haciendo lo que mejor sabía hacer, ejerciendo su profesión con la entrega y la responsabilidad que siempre le caracterizó. Y ha terminado describiéndole como "un gran profesional, un buen compañero y, sobre todo, una buena persona. Mi abrazo más sincero a toda su familia y a todos los que hoy lloramos su ausencia".